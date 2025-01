5 lữ đoàn Ukraine rơi vào vòng vây ở phía tây Kurakhove

Quân đội Nga tiếp tục đột phá qua tuyến phòng ngự vừa mới được dựng lên của quân đội Ukraine, ở phía tây thành phố Kurakhove. Đặc biệt Nga đang đẩy mạnh việc truy quét các đơn vị của Kiev còn “sống sót” sau khi Kurakhovo bị tấn công. Tàn quân của 5 lữ đoàn Ukraine, theo thông báo trực tiếp từ mặt trận phía tây Kurakhove, đang bị “mắc kẹt” trong tam giác Ulakly - Konstantinople - Andreevka. Những khu định cư này, nằm ở bờ đối diện của sông Volchya, và việc xây dựng tuyến phòng thủ ở khu vực này, là điều khá khó khăn đối với Ukraine. Ở đây Ukraine không có trận địa phòng ngự được xây dựng từ trước, do vậy nhiều chiến hào được đào vội vã trên thảo nguyên trọc lốc, sẽ không thể chịu được trước hỏa lực pháo binh, UAV FPV, tên lửa chống tăng của Nga. Hiện chỉ huy Ukraine đang “đau đầu” trước bài toán tổ chức phòng ngự ở phía tây Kurakhovo. Kênh Rybar của Nga cho biết, sau khi giành quyền kiểm soát Kurakhove, Nga vẫn đang trong giai đoạn “nghỉ ngơi”, chưa tiến hành các hoạt động tấn công tích cực ở phía tây. Tuy nhiên hỏa lực pháo binh và các cuộc tấn công liên tục bằng UAV FPV, buộc quân Ukraine phải tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn hơn. Cho đến gần đây, Andreevka vẫn được coi là một cứ điểm “tương đối an toàn”, vì nằm cách xa Kurakhove. Nhưng cách đây vài ngày, quân Ukraine đóng quân tại ngôi làng này, đã đăng một tin nhắn video lên mạng xã hội, cho biết chỉ huy đã bỏ rơi họ, khi không tăng lực lượng tiếp viện và tiếp tế hậu cần. Quan sát trên bản đồ chiến sự Liveuamap của Lầu Năm góc, có thể thấy các đơn vị thuộc Cụm Vostok của Nga, đã tiếp cận Andreevka, dồn ép quân Ukraine tại đây và buộc họ phải rút lui về hướng làng Alekseevka và Bogatyr. Trong khi các mũi tấn công của Nga đang tiến theo chính diện rất rộng. Kênh Deep State của Ukraine cho biết, các đơn vị của Ukraine vẫn đang chốt giữ ở phía tây Kurakhovo, để làm bằng chứng cho thấy một trong những thành phố quan trọng nhất ở vùng Donbass, vẫn chưa bị AFU đánh mất. Trước đó vào ngày 6/1, Bộ Quốc phòng Nga công bố đã kiểm soát hoàn toàn Kurakhove. Việc các đơn vị Ukraine rút khỏi Kurakhove cũng không hề suôn sẻ, khi vòng vây của Nga đã được siết chặt; điều này được một chỉ huy đại đội của phân đội Borz, thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 110, của Tập đoàn quân 51 cho biết. Trong cuộc giao tranh ở Kurakhovo, hai người lính của phân đội Borz, với biệt danh Shakh và Bosyak đã bắt được một binh sĩ Ukraine, người này quyết định ra hàng quân Nga. Trong cuộc trò chuyện với tù binh, Bosyak quyết định đi vào ngôi nhà, nơi quân Ukraine đang ẩn nấp, cùng với người tù binh Ukraine trên và thuyết phục toàn bộ 13 lính Ukraine tại đây hạ vũ khí. Những người lính Ukraine chấp nhận ra hàng, vì họ đã bị bao vây hoàn toàn, sự chống cự của họ chỉ có thể dẫn đến họ bị tiêu diệt hoàn toàn, nên giải pháp tốt nhất là hạ vũ khí. Đây cũng là thực trạng của nhiều đơn vị quân Ukraine, sau khi rút khỏi Kurakhove. Theo ông Vladimir Rogov, Chủ tịch Ủy ban Phòng Công cộng Liên bang Nga về các vấn đề chủ quyền, đồng chủ tịch hội đồng điều phối hội nhập các khu vực mới, cho biết Moscow đã kiểm soát hoàn toàn làng Yasenevoye, ở phía tây bắc Kurakhovo. Ông Rogov cho biết, các đơn vị tấn công của cụm quân trung tâm Nga đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Yasenevoye ở phía tây bắc Kurakhovo và đang tiến xa hơn, khi ngay lập tức tấn công vào làng Novoandreevka, nằm ở phía tây làng Yasenevoye. Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời ông Rogov, cho biết các cuộc truy quét tàn quân Ukraine ở làng Yasenevo đang được hoàn thành; còn ở Novoandreevka, giao tranh mới chỉ bắt đầu; hiện có một số người dân đang bị mắc kẹt ở phía bên ngoài làng Novoandreevka. Các trận đánh giành Yasenevoye bắt đầu vào ngày 10/1; sau khi rút khỏi Kurakhove, Ukraine tăng cường lực lượng tại ngôi làng này và biến nó thành một khu vực phòng ngự kiên cố. Tuy nhiên, dưới sự yểm trợ của hỏa lực pháo binh và không quân, Cụm quân Trung tâm đã đánh bật quân Ukraine ra khỏi làng và tiến xa hơn về phía vùng Dnepropetrovsk. Theo các kênh phân tích quân sự độc lập, thật khó hiểu khi chỉ huy Ukraine không tung lực lượng dự bị để ngăn chặn bước tiến của quân Nga trên hướng này. Hiện ngoài việc các đơn vị của Kiev rút khỏi Kurakhove có nguy cơ bị bao vây, thì quân Nga ở sườn bắc và nam Kurakhove đang tiến mạnh, hiện chỉ còn vài km nữa là tới ranh giới với tỉnh Dnepropetrovsk.

