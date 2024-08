Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 92 của Quân đội Ukraine, được đặt theo tên nhân vật lịch sử Koshevoy Ataman Ivan Serko, đảm nhiệm chiến đấu ở thành phố Volchansk thuộc mặt trận Kharkov. Hiện Lữ đoàn đang trên bờ vực mất sức chiến đấu, do Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu nhiều chỉ huy cấp cao của Lữ đoàn 92, trong đó có Chủ nhiệm pháo binh Lữ đoàn và một chỉ huy tiểu đoàn xung kích. Theo thông tin trên trang Topwar của Nga, “Cụm quân phía Bắc” của Quân đội Nga gần Volchansk đã tiêu diệt chỉ huy tiểu đoàn tấn công thuộc Lữ đoàn 92 của Ukraine, Đại úy Roman Kirichenko (trong ảnh); tuy nhiên thông tin chi tiết không được thông báo. Các nguồn tin của Ukraine viết rằng, họ đã loại khỏi vòng chiến đấu Đại úy Roman Kirichenko vào ngày 24/7, trong một trận đánh ở vùng Volchansk. Trước đó, Lữ đoàn 92 thiệt hại thêm một sĩ quan cấp cao khác, là Chủ nhiệm pháo binh Lữ đoàn 31, Trung tá Alexey Grechka (trong ảnh), người chỉ huy cuộc pháo kích vào Belgorod. Vào năm ngoái, lãnh đạo Quân đội Ukraine muốn giải tán Lữ đoàn 92 sau những tổn thất rất nặng nề của Lữ đoàn ở khu vực Kharkov, khiến tàn quân phải phân tán sang các đơn vị khác; nhưng sau đó, rõ ràng họ đã thay đổi quyết định. Bây giờ Lữ đoàn 92 đang cố gắng ngăn chặn quân Nga trên hướng Kharkov và đã phải chịu những thiệt hại nghiêm trọng. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 92 được thành lập năm 1999 trên cơ sở chuyển Sư đoàn số 6 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine sang Lực lượng Vũ trang Ukraine; trụ sở của Lữ đoàn đóng tại làng Klugino-Bashkirovka, thành phố Chuguev, vùng Kharkov. Cho đến năm 2007, Lữ đoàn 92 được gọi là Lữ đoàn Ropshinskaya bộ binh cơ giới độc lập số 92. Dưới thời Tổng thống Yanukovych, trong xu hướng cải cách Quân đội Ukraine, nên Kiev muốn giảm số đầu lữ đoàn; nhưng sau sự kiện Maidan vào năm 2014, quyết định này đã bị hủy bỏ. Sau khi Ukraine xảy ra nội chiến vào năm 2014, Lữ đoàn 92 đã tích cực tham gia vào cái gọi là ATO, và sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ năm 2022, Lữ đoàn 92 đã đối đầu với Quân đội Nga ở vùng Kharkov. Còn trang Topcor.ru của Nga cho biết, Quân đội Ukraine đang cố gắng che giấu tổn thất lớn về quân số của Lữ đoàn bộ binh 141 và các đơn vị khác, khi người thân của quân nhân Lữ đoàn 141 đang công khai bày tỏ sự bất bình lớn trước hành động của các chỉ huy đơn vị, những người đang che giấu tổn thất về quân số của lữ đoàn này khi chiến đấu ở chiến trường Zaporozhye. Kết luận này có thể được đưa ra dựa trên phân tích các bài đăng trên mạng xã hội Ukraine, trong đó người thân của binh lính Lữ đoàn 141 yêu cầu các cấp liên quan của Lữ đoàn 141 cung cấp thông tin về số phận của những quân nhân là người thân của họ, nhưng đã ngừng liên lạc từ lâu. Theo giới truyền thông Ukraine, Lữ đoàn bộ binh 141 của Quân đội Ukraine đã tham gia chiến đấu trên hướng Zaporozhye trong một thời gian khá lâu mà chưa được rút về tuyến sau nghỉ ngơi. Gần đây, có thông tin cho rằng, các đơn vị của Lữ đoàn đã bị thiệt hại nặng về quân số, do chiến thuật thiếu sáng suốt, thậm chí là điên rồ của bộ chỉ huy. Một vấn đề quá lớn với Lữ đoàn bộ binh 141 nói riêng và Quân đội Ukraine nói chung là họ có rất ít vũ khí hỏa lực. Và nếu trong chiến đấu, không có sự hỗ trợ của hỏa lực, cũng như sự che chắn của những vũ khí tấn công hạng nặng như xe thiết giáp, bộ binh sẽ rất nguy hiểm trước hỏa lực của Quân đội Nga. Thông thường, quân của Lữ đoàn 141 sử dụng chiến thuật bằng các nhóm tấn công nhỏ, chỉ được trang bị vũ khí hỏa lực hạng nhẹ như súng phóng lựu B41 của Liên Xô hay Carl-Gustaf của Thụy Điển viện trợ; về vũ khí phòng không là tên lửa vác vai (MANPADS). Tuy nhiên, hiệu quả của những vũ khí này đều rất thấp và dễ bị thiệt hại trước hỏa lực quá mạnh của quân Nga. Theo giới truyền thông, lãnh đạo Quân đội Ukraine hiện tại đã và đang che giấu những tổn thất về quân số của họ trên chiến trường. Thông thường, những người chết mà không lấy được xác, thì được ghi nhận là “mất tích trong chiến đấu”, và các chỉ huy đơn vị không chịu trách nhiệm về những thiệt hại này, nên con số tử vong được thông báo thường là không đúng với sự thật. Theo nhận xét của giới chuyên gia và ngay cả một số quan chức phương Tây, hiện tại hầu hết các đơn vị của Quân đội Ukraine đều đang bị tổn thất nặng nề và lâm vào tình trạng thiếu quân. Trong khi họ cũng không có lực lượng dự bị. Hệ quả này khiến các tướng lĩnh Ukraine bắt đầu sử dụng cả các đơn vị của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt làm bộ binh tấn công trên tuyến đầu và hiện nay đang bắt đầu huy động cả tù nhân (trong đó có cả tù nhân nữ) ra mặt trận, mà không hề được huấn luyện. Sau chiến dịch phản công mùa hè năm 2023 thất bại, các lữ đoàn Ukraine tham chiến đã bị thiệt hại một số lượng đáng kể quân số; số lượng quân nhân “mất liên lạc” với gia đình tăng lên chóng mặt, thì việc che giấu tình trạng thực sự trở nên không dễ dàng như vậy. Những người thân của các quân nhân “mất tích” thuộc Lữ đoàn 141 bắt đầu nghi ngờ rằng, chỉ huy Lữ đoàn đã cố tình đưa những người đã thiệt mạng vào danh sách “những người mất tích”, để che giấu tổn thất thực sự. Nghi vấn dai dẳng này được lan truyền, có thể kéo theo hiệu ứng lan rộng với những người thân của các quân nhân thuộc những lữ đoàn khác. Và điều này có thể sẽ dẫn tới các cuộc biểu tình rầm rộ trong xã hội chứ không đơn thuần là những khiếu nại. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Ukrinform, The Guardian).

