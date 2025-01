Sao Việt nào chịu chi nhất khi thưởng Tết cho nhân viên?

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, Việt Hương cho biết, cô có hơn 200 nhân viên. Nữ nghệ sĩ thưởng Tết cho nhân viên ê hề, có cả xe hơi. Ảnh: Tiền Phong. “Một nhân viên ưu tú của tôi được thưởng một chiếc xe hơi hơn 700 triệu đồng", Việt Hương cho hay. Ảnh: FB Việt Hương. Việt Hương có chế độ đãi ngộ tốt với nhân viên nên có nhiều người làm việc cho cô đến chục năm. Ảnh: FB Việt Hương. Ngoài Việt Hương, Hòa Minzy cũng mạnh tay chi lương thưởng Tết cho nhân viên. Năm 2021, theo Vietnamnet, quản lý của Hòa Minzy xác nhận lương thưởng Tết từ nữ ca sĩ là 400 triệu đồng. Ảnh: FB Hòa Minzy. “Sau khi đòi ráo riết để có tiền tiêu Tết, sếp đã chuyển khoản lương và thưởng Tết. Tết này em lại ấm no rồi. Năm sau nhiều việc hơn nữa nha mọi người ơi", quản lý của Hòa Minzy cho hay. Ảnh: FB Hòa Minzy. Năm 2024, Khánh Thi chia sẻ, cô chi 2 tỷ lương thưởng Tết cho nhân viên. Ảnh: FB Khánh Thi. “Ngoài việc lo cho nhân viên của mình có cái Tết ấm no, tôi còn muốn lo cho tinh thần của họ. Ai cũng muốn hưởng cái Tết vừa có thời gian bên gia đình, vừa ấm no về kinh tế. Tôi biết dù không phải quá nhiều nhưng tôi vẫn muốn lo cho tất cả mọi người được đầy đủ”, Người Đưa Tin dẫn lời Khánh Thi. Ảnh: FB Khánh Thi. Năm 2023, Ngọc Trinh gây chú ý khi thưởng Tết cho trợ lý Thúy Kiều nhẫn kim cương. Ảnh: Người Đưa Tin. Xem video "Việt Hương đi phát quà từ thiện". Nguồn Fanpage

