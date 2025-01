Điều gì làm nên thương hiệu “Thần Sấm” K9 Hàn Quốc?

Từ năm 1989, Hàn Quốc đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo pháo tự hành K9 Thunder (Thần Sấm) nhằm bổ sung và thay thế pháo tự hành K55 155mm (biến thể từ M109 của Mỹ), để đối đầu với giàn pháo đông đảo nhất thế giới của Triều Tiên. Ảnh Wikipedia K9 Thunder là pháo tự hành cỡ nòng 155mm/52 do Hanwha Techwin, trước đây gọi là Samsung Techwin, phát triển cho Lực lượng vũ trang Hàn Quốc. Được chế tạo trên nền tảng cơ động cao, K9 có tốc độ bắn cao và tấm bắn xa, hoạt động tốt trên mọi loại chiến trường. Ảnh Korea.net Toàn bộ khung gầm xe và tháp pháo được bọc giáp dày 19 mm, có khả năng chống lại mảnh đạn pháo và súng máy hạng nặng cỡ nòng đến 14,5 mm. K9 có trọng lượng từ 50-53 tấn tùy phiên bản; kíp xe năm người, gồm chỉ huy, lái xe, pháo thủ và hai nạp đạn viên. Ảnh Army Recognition Pháo được trang bị động cơ diesel MTU 881 Ka-500 8 xi lanh, làm mát bằng nước, công suất 1.000 mã lực và hộp số tự động XI 100 4AZ với 4 số tiến và hai số lùi, cho phép xe di chuyển trên đường nhựa với tốc độ tối đa 67 km/h, tầm hoạt động lên tới 480 km. Ảnh Wikipedia Vũ khí chính của K9 là súng 155mm/52, có tốc độ bắn liên tiếp là ba viên mỗi 15 giây và tốc độ bắn tối đa là 6-8 viên một phút với 2 nạp đạn viên. K9 Thunder được thiết kế để đáp ứng khái niệm chiến thuật hiện đại về bắn và chạy. Ảnh The National Interest Hoả lực của súng có thể bắn đạn nổ mạnh M107 tiêu chuẩn với tầm bắn tối đa là 18km. Tầm bắn tối đa của đạn pháo hỗ trợ tên lửa HE với đầu đạn đơn là 30km. Ngoài ra, K9 còn được trang bị một súng máy 12,7mm để đối phó với bộ binh hoặc trực thăng tầm thấp. Pháo 155mm/L52, tức là chiều dài nòng gấp 52 lần cỡ đạn; góc nâng hạ của pháo từ -2,5° đến +70° và tháp pháo xoay được 360°. Nòng pháo có loa giảm giật nhằm hạn chế ảnh hưởng khi bắn đạn tăng tầm. K9 được thiết kế để mang theo 48 quả đạn pháo 155mm trong xe và có thể được tiếp tế từ xe tiếp đạn tự hành K10 - được phát triển trên khung gầm K9. Với cầu chuyền tải đạn độc đáo của K10, kíp lái không phải ra ngoài mà vẫn chuyển được đạn dự trữ cho pháo, tăng khả năng sống sót cho pháo thủ. Xe tiếp đạn K10 có thể mang tối đa 140 đạn pháo các loại, tốc độ tiếp đạn 12 viên/phút. Hàn Quốc đang tích cực phát triển biến thể K9 với tháp pháo tự động, kíp chiến đấu giảm từ 5 xuống còn 2 người. K10 là xe có bánh xích hoàn chỉnh, có nhiệm vụ hỗ trợ các khẩu đội pháo chính. Với sự hỗ trợ của K10, phi hành đoàn hạn chế phải tiếp xúc với môi trường chiến đấu. Mỗi xe K10 có thể hỗ trợ hai khẩu pháo tự hành K9 và có thể mang theo 104 viên đạn. Đến nay đã có hơn 532 khẩu pháo tự hành K9 được cung cấp cho lực lượng Lục quân và Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc. K9 đã giúp tăng cường đáng kể sức mạnh của pháo binh Hàn Quốc, trong các cuộc đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên những năm 2000 hầu như đều có sự góp mặt của K9 và nó thực sự đã phát huy được sức mạnh trên chiến trường. Với giá thành 10 triệu USD (kèm xe tiếp đạn K10), 4-6 triệu USD chỉ riêng pháo, K9 đang là một trong những vũ khí đắt khách của Hàn Quốc. Cho đến nay, Hàn Quốc đã bàn giao K9 cho Australia, Ai Cập, Estonia, Phần Lan, Ấn Độ, Na Uy, Ba Lan, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ.

