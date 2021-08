Tại sao trực thăng CH-47 lại trở thành "biểu tượng của sự rút lui"?

Trước bước tiến như vũ bão của Taliban vào thủ đô của Kabul, truyền thông quốc tế đã một lần nữa vang danh chiếc trực thăng CH-47 Chinook, và gọi đây là cứu cánh của mọi cuộc di tản đại sứ quán, trong lịch sử hiện đại của Mỹ. Những ngày này, khi thứ duy nhất ngăn cách việc Taliban kiểm soát hoàn toàn thủ đô Kabul chỉ còn là thời gian, người ta có thể thấy trực thăng vận tải CH-47 bay ngập trời thủ đô Kabul. Với khả năng cơ động cực tốt của mình, trực thăng CH-47 có thể len lỏi vào nhiều khu vực cực kỳ phức tạp, thực hiện bốc người từ nóc nhà hay từ đỉnh đồi, mỏm núi, giúp quá trình sơ tán được tiến hành nhanh gọn hơn. Có thiết kế độc nhất vô nhị, đây là loại trực thăng vận tải nổi tiếng nhất thế giới, và ngay cả các cường quốc khác như Nga và Trung Quốc, cũng không thể chế tạo và đưa vào sử dụng loại trực thăng tương tự với số lượng lớn. Ra đời kể từ Chiến tranh Việt Nam, trực thăng CH-47 sau đó đã là một trong những "nhân vật" đóng vai trò then chốt, trong chiến lược trực thăng vận của lực lượng này. Về lý thuyết, trực thăng vận tải hàng nặng CH-47 chỉ cần phi hành đoàn hai người, bao gồm một phi công và một lái phụ. Trong nhiệm vụ vận tải, trực thăng này cần thêm 1 kỹ sư chuyên xếp hàng hóa. Tuy nhiên tùy thuộc vào tình hình thực tế, trực thăng CH-47 có thể bay tốt với chỉ một người lái. Ngoài ra, trong nhiệm vụ thực chiến trong khu vực thù địch, loại trực thăng này có thể có thêm ba vị trí khác ở hai hông và phía đuôi máy bay, vừa làm nhiệm vụ hoa tiêu, vừa làm xạ thủ súng máy. Sử dụng thiết kế hai trục cánh quạt song song, trực thăng Chinook CH-47 có khả năng cơ động cực tốt, đặc biệt là trong những pha "bốc đầu" để thả quân hoặc dỡ hàng hóa từ phía cửa đuôi trực thăng. Khả năng này cho phép trực thăng CH-47 thực hiện nhiệm vụ vận tải ở nhiều khu vực có địa hình phức tạp, bao gồm cả trong tự nhiên lẫn trong môi trường đô thị. Ngoài ra, trần bay lên tới 6100 mét cũng giúp CH-47 hoạt động được ở nhiều khu vực núi cao, nơi mà các loại trực thăng thông thường không với tới được. Kể từ khi ra đời từ năm 1966 tới nay, trực thăng vận tải CH-47 đã trải qua nhiều lần nâng cấp, tuy nhiên về tổng thể, những chiếc trực thăng vận tải này vẫn không có quá nhiều khác biệt so với thời chúng hoạt động ở Chiến trường Việt Nam. Sức chứa của trực thăng CH-47 cũng rất đáng nể, tối đa có thể mang theo tới 55 lính cùng đầy đủ vũ khí. Trong trường hợp di tản khẩn cấp, chiếc trực thăng này có thể "nhồi" được tới 70 người. Chính những ưu điểm về độ cơ động tốt, khả năng chở người vượt trội hơn mọi loại trực thăng khác của Mỹ, và hơn hết là dự trữ hành trình lớn và trần bay cao, đã khiến CH-47 trở thành "đại sứ sơ tán" của mọi cuộc di tản mà Mỹ phải tiến hành trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: QQ. Xem trực thăng vận tải CH-47 to lớn cồng kềnh thể hiện khả năng cơ động cực kỳ mãn nhãn ngay trên mặt đất. Nguồn: Topfelva.



