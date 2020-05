Tự nhận "vô đối ở Tây Á", lực lượng trực thăng Không quân Iran có những gì?

Nghe thì có vẻ vô lý nhưng khi nhìn vào dàn trực thăng mà Iran đang sở hữu, có thể dễ nhận thấy sức mạnh khủng khiếp của lực lượng không quân ít tiếng tăm và không quá nhiều thành tích chiến đấu này. Nguồn ảnh: Pinterest. Đầu tiên, như thường lệ vẫn là các trực thăng Mi-17 - loại trực thăng phổ biến nhất thế giới do Liên Xô/Nga sản xuất. Hiện tại trong biên chế của Iran đang có 30 trực thăng loại này. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp đến phải kể tới dàn trực thăng vận tải CH-47 Chinook được sản xuất bởi Agusta dựa trên thiết kế do Mỹ cung cấp. Nguồn ảnh: Pinterest. Những trực thăng này cũng đã được Iran mua từ trước khi diễn ra Cách mạng Hồi giáo - nghĩa là trước năm 1980 nhưng tới nay vẫn hoạt động khá tốt. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo thống kê, hiện tại trong biên chế của Không quân Iran đang có 20 trực thăng vận tải hạng nặng loại này. Tuy nhiên do tuổi đời đã khá cao, trực thăng CH-47 của Iran thường xuyên gặp tai nạn trong khi vận hành. Nguồn ảnh: Pinterest. Không thể không kể tới dàn trực thăng tấn công đông đảo bậc nhất Tây Á mà Không quân Iran đang sở hữu. Đầu tiên là dàn 50 trực thăng tấn công AH-1J Cobra. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây cũng là loại trực thăng chiến đấu được Iran mua từ Mỹ trước khi nổ ra Cách mạng Hồi giáo. Giống với CH-47, những trực thăng Cobra này hiện tại cũng đã có tuổi đời khá cao. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây cũng là loại trực thăng Việt Nam từng "quen mặt" khi Mỹ sử dụng với số lượng lớn ở chiến trường Việt Nam. Trước khi trực thăng tấn công Apache ra đời, AH-1J Cobra được coi là loại trực thăng tấn công nổi tiếng nhất thế giới với thành tích chiến đấu cực kỳ nổi bật. Nguồn ảnh: Pinterest. Dựa trên thiết kế của trực thăng AH-1 Cobra, Iran cũng tự sản xuất loại trực thăng nội địa của riêng mình đó là IAIO Toufan. Nguồn ảnh: Pinterest. Loại trực thăng tấn công nội địa này có thể coi là phiên bản nâng cấp nhẹ từ trực thăng AH-1 của Mỹ trước đây, bắt đầu được Iran đưa vào biên chế từ năm 2011 và tới nay đã có hai phiên bản đó là Toufan I và Toufan II. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo các tài liệu quốc tế thống kê lại, Iran hiện đang có khoảng 65 trực thăng tấn công Toufan I trong biên chế và hai chiếc Toufan II tính tới năm 2016. Nguồn ảnh: FARS. Việc tự sản xuất được trực thăng tấn công đã biến Iran thành một trong số ít những quốc gia trên thế giới có khả năng tự chế tạo loại trực thăng đắt đỏ, đòi hỏi công nghệ cao và cực kỳ nguy hiểm này. Nguồn ảnh: MEHR. Video Tướng Iran bị Mỹ tấn công thiệt mạng ở Iraq.

