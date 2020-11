Trung Quốc trừng phạt các tập đoàn vũ khí Mỹ: Hành động “tượng trưng“?

Ngày 26/10 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố, Trung Quốc quyết định áp lệnh trừng phạt với các công ty Mỹ như Lockheed Martin, Boeing Defense và Raytheon, cũng như những cá nhân và công ty có hành vi xấu trong quá trình bán vũ khí cho đảo Đài Loan; đồng thời yêu cầu Washington lập tức dừng các thương vụ bán vũ khí cho Đài Bắc. Ảnh: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên - Nguồn: Sina Động thái được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ bán lô vũ khí hơn 1,8 tỷ USD cho Đài Loan, gồm 135 tên lửa hành trình đối đất AGM-84H SLAM-ER, 11 tổ hợp pháo phản lực tầm xa M142 HIMARS, 6 cụm cảm biến MS-110 cùng trang bị phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật. Ảnh: Tên lửa AGM-84H SLAM-ER - Nguồn: Wikipedia. Ông Triệu Lập Kiên không cho biết chi tiết về những biện pháp hay thời điểm thực hiện lệnh trừng phạt các tập đoàn vũ khí Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hồi tháng 7 cũng không công bố những thông tin tương tự, khi thông báo cấm vận tập đoàn Lockheed Martin để đáp trả vụ Mỹ phê duyệt gói nâng cấp tên lửa phòng không Patriot cho Đài Loan trị giá 620 triệu USD. Ảnh: Pháo phản lực tầm xa M142 HIMARS - Nguồn: Wikipedia. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng những tuyên bố về lệnh trừng phạt của Bắc Kinh chỉ nhằm thể hiện sự phản đối việc Washington bán vũ khí cho Đài Bắc, khó gây ảnh hưởng thực sự đến hoạt động của những tập đoàn quốc phòng Mỹ. Ảnh: Hệ thống phòng không Patriot mà Mỹ đã bán cho Đài Loan - Nguồn: Sina Các biện pháp cấm vận mang tính biểu tượng và không có nhiều tác động, do phần lớn các tập đoàn quốc phòng Mỹ đều không có các hoạt động giao dịch vũ khí, khí tài quân sự cho Bắc Kinh; vì hiện nay Trung Quốc đang nằm trong danh sách cấm vận vũ khí triệt để của Mỹ và phương Tây. Ảnh: Hệ thống phòng không Patriot mà Mỹ đã bán cho Đài Loan - Nguồn: Sina Tập đoàn Lockheed Martin có bán trực thăng dân sự cho các khách hàng Trung Quốc thông qua công ty con Sikorsky Aircraft, trong khi Trung Quốc cũng là thị trường chủ chốt với máy bay dân dụng của Boeing. Ảnh: Sản xuất máy bay Boeing 737 tại nhà máy ở Renton - Nguồn: Boeing Lockheed Martin hiện là tập đoàn quốc phòng lớn nhất thế giới tính theo doanh số, tuy nhiên sự hiện diện của họ ở Trung Quốc khá hạn chế; cùng với đó là lệnh trừng phạt của Trung Quốc chỉ nhằm vào mảng khí tài quốc phòng của các tập đoàn Mỹ, nên sẽ không ảnh hưởng đến các giao dịch dân sự. Ảnh: Logo của công ty Lockheed Martin - Nguồn: Ken Wolter/ShutterStock Boeing và Raytheon khẳng định giữ nguyên cam kết với các thỏa thuận hợp tác thương mại với Trung Quốc, một trong những thị trường máy bay dân dụng lớn nhất thế giới. Trung Quốc cũng là quốc gia cung cấp thiết bị cho Boeing và Boeing cũng có nhà máy chế tạo máy bay dân dụng đặt tại Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho rằng, hành động của Bắc Kinh "không mang tính xây dựng" và khẳng định, các thương vụ bán vũ khí "hỗ trợ yêu cầu phòng vệ chính đáng của Đài Bắc". Ảnh: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus - Nguồn: Wikipedia. Còn cơ quan ngoại giao Đài Loan bày tỏ hối tiếc vì quyết định áp lệnh trừng phạt của Trung Quốc: "Chúng tôi có trách nhiệm bảo đảm an ninh của người dân Đài Loan trước mối đe dọa quân sự" và tuyên bố, Đài Bắc sẽ tiếp tục tìm mua vũ khí từ Washington. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-16V mà Mỹ bán cho Đài Loan - Nguồn: Wikipedia. Chỉ vài giờ sau phát biểu của ông Triệu, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt hợp đồng bán cho Đài Loan 100 hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon, cùng hơn 400 tên lửa chống hạm phóng từ mặt đất, với tầm bắn 125 km cho đảo Đài Loan. Hợp đồng trị giá 2,37 tỷ USD này bao gồm 4 tên lửa huấn luyện không kèm đầu nổ và động cơ, 411 đạn kiêm bệ phóng và thùng bảo quản, 100 xe vận chuyển và phóng đạn, 25 xe radar cùng thiết bị và tài liệu khác. Washington sẽ đảm nhận huấn luyện binh sĩ và hỗ trợ kỹ thuật sau khi bàn giao vũ khí cho Đài Bắc. Ảnh: Hệ thống tên lửa chống hạm Harpool khai hỏa - Nguồn: Taiwannews Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Còn Mỹ, từ năm 1979 dù công nhận chính sách "một Trung Quốc", nhưng vẫn duy trì quan hệ với Đài Loan và tiếp tục cung cấp cho Đài Loan nhiều vũ khí, khí tài hiện đại, trong bối cảnh căng thẳng hai bờ eo biển gia tăng. Ảnh: Tàu chiến Đài Loan bắn pháo 127 mm và 30 mm - Nguồn: Taiwannews Video Tên lửa Hùng Phong III – bảo kiếm của Đài Loan - Nguồn: QPVN

