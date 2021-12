Trung Quốc bất ngờ hạ thuỷ cùng lúc 3 tàu chiến trong một ngày!

Theo các hình ảnh ghi được, ngày 23/12 vừa qua, Trung Quốc đã tiến hành hạ thuỷ tới 3 chiếc tàu chiến do nước này sản xuất trong cùng một ngày, trong bối cảnh quốc gia đang nhanh chóng mở rộng sức mạnh quân sự nói chung và lực lượng hải quân nói riêng. Nguồn ảnh: South China Morning Post. Dựa trên thông tin tựa báo South China Morning Post ngày 25/12 đưa tin, dân theo thông tin từ Cục Hải sự Trung Quốc cho hay, đã có một tàu đổ bộ Type 071E cùng với hai khinh hạm Type 054A của quốc gia đã hạ thuỷ tại bãi đóng tàu Hô Đông, Trung Quốc (gần Thượng Hải). Nguồn ảnh: South China Morning Post. Được biết, tàu đổ bộ Type 071E xuất hiện lần này được đặt hàng bởi Thái Lan từ trước vào tháng 9/2019, đây cũng là hợp đồng xuất khẩu đầu tiên của loại tàu này. Nguồn ảnh: military-wiki.com. Về Type 071E, đây là một phiên bản xuất khẩu dành riêng cho Thái Lan mà Trung Quốc sản xuât, con tàu được dựa trên các tàu đổ bộ lớp Type 071 hiện đang phục vụ trong lực lượng Quân đội Hải quân Giải phóng Nhân dân của Trung Quốc (PLAN). Nguồn ảnh: QQ. Các tàu này đều được xưởng đóng tàu Hỗ Đông - Trung Hoa của Trung Quốc xây dựng, chúng được biết đến với định danh bởi các nước phương Tây NATO là Yuzhao, được xây dựng và phát triển từ năm 2006, chính thức nhập biên chế từ năm 2007 – nay. Nguồn ảnh: QQ. Với tàu đổ bộ Type 071E, Trung Quốc đã phát triển nó kích thước lần lượt 210x28x7m. mang tải trọng choán nước lên tới 25.000 tấn khi toàn tải, giúp con tàu mang sức chứa lớn, dễ dàng triển khai các trực thăng mang theo, theo thiết kế là gồm 4 chiếc trực thăng hải quân Z-8 Super Frelon. Nguồn ảnh: krespy.pi. Nhờ vào khả năng này, tàu Type 071E có thể được sử dụng vào các nhiệm vụ như tuần tra biển, tham gia hậu cần, hay hàng loạt các hoạt động cứu trợ thảm hoạ khác nếu có. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài các hoạt động kể trên, thậm chí Type 071E còn được thiết kế để mang theo vũ trang mạnh mẽ, sẵn sàng triển khai tác chiến bất cứ lúc nào nhằm mang theo mình khả năng hỗ trợ tác chiến cho các chiến hạm khác. Nguồn ảnh: thailandtip.info. Chúng được thiết kế để có thể mang theo từ 2-4 khẩu súng máy hạng nặng, có thể có sự xuất hiện của khẩu hải pháo AK-176 cỡ nòng 76mm, hay các AK-630 cỡ nòng 30mm, và còn cả các giếng phóng 18 ống 726-4. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài các trực thăng chờ và vũ trang kể trên, với tải trọng lớn, xuất hiện trên tàu đổ bộ Type 071E còn bao gồm tới tối đa 800 người, bao gồm các sĩ quan cùng kỹ thuật viên và phi công. Nguồn ảnh: khaosodenglish.com. Về sự cơ động của mình, con tàu Type 071E được phát triển với khả năng hoạt động bền bỉ, phạm vi tối đa của nó có thể đạt tới 19.000km trên biển liên tục, tốc độ tối đa được biết đến có thể đạt 46km/h. Nguồn ảnh: QQ. Với tàu đổ bộ Type 071E này, theo như trang tin Chiang Rai Times đưa tin, Hải quân Thái Lan dự kiến sẽ sử dụng chúng trong các nhiệm vụ vận tải hải quân, thậm chí có thể sẽ sử dụng trong các mục đích dân sự khác, như các nhiệm vụ cứu trợ - cứu hộ. Nguồn ảnh: flickr.com. Và cũng với tàu đổ bộ Type 071E, Thái Lan đã sở hữu cho mình chiến hạm lớn nhất khu vực Đông Nam Á, vượt qua cả tàu sân bay Chakri Naruebet trước đây của nước này. Nguồn ảnh: Getty Images. Còn về sự xuất hiện của khinh hạm Type 054A (hiệu NATO: Jiangkai II) trong lần hạ thuỷ này của Trung Quốc, từ lâu chúng đã được xem như “xương sống” của hạm đội tàu chiến mặt nước của PLAN, với hơn 30 chiếc trong biên chế. Nguồn ảnh: Wikipedia. Các tàu khu trục cỡ nhỏ Type 054A này đã được Trung Quốc phát triển từ năm 2005, chính thức nhập biên chế từ năm 2008 và vẫn phục vụ cho đến nay, lần đầu tiên các tàu này được tiết lộ là vào năm 2005 tại Nhà máy đóng tàu Hoàng Phổ (đơn vị phát triển của tàu Type 054A), trụ sở Quảng Châu. Nguồn ảnh: defenceforumindia.com. Khinh hạm Type 054A được phát triển với kích thước 134,1x16m, mang tải trọng choán nước toàn tải khá khiêm tốn, chỉ đạt 4.053 tấn (theo báo cáo CCTV). Nguồn ảnh: globaldefensecorp.com. Được trang bị 4 động cơ diesel Shaanxi mạnh mẽ, các chiến hạm này mang khả năng di chuyển với vận tốc tối đa lên tới 27 hải lý/giờ, hoạt động trong phạm vi 7.400km liên tục trên biển. Nguồn ảnh: Sino Defence. Ngoài sự cơ động, các khinh hạm Type 054A được xem như là “xương sông” là bởi chúng sở hữu vũ trang thuộc hàng “khủng” so với một tàu khu trục cỡ nhỏ, với đa dạng các nền tảng phóng và tên lửa, cũng như ngư lôi và rocket, tạo nên một sức mạnh vượt trội. Nguồn ảnh: radarmiliter.com. Cùng với đó, các khu trục hạm Type 054A còn được trang bị thêm cả khẩu hải pháo PJ26 cỡ nòng 76mm, hoặc các pháo hải quân CIWS cỡ nòng 30mm nhằm hỗ trợ hoả lực. Nguồn ảnh: China Military. Và để tác chiến trên biển của các khinh hạm Type 054A này được triển khai hiệu quả nhất, Trung Quốc cũng trang bị cho chúng các hệ thống điện tử hàng hải tối tân, với các công nghệ hiện đại nhất, giúp nó phát huy toàn bộ khả năng của mình. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài ra, dù đã mang theo khối lượng vũ khí khá lớn, các khu trục hạm cỡ nhỏ Type 054A này vẫn có thể mang theo tới 165 người trên tàu, cùng với đó là kho chờ đủ cho 1 chiếc trực thăng hải quân, có thể là các Kamov Ka-28 Helix của Nga, hoặc các Harbin Z-9 C nội địa. Nguồn ảnh: pakdefense.com. Qua các thông tin trên, thật sự không quá ngạc nhiên khi các khinh hạm Type 054A lại được Trung Quốc tin tưởng xem như “xương sống” trong PLAN, chúng quá mạnh mẽ và tối ưu, từ hoả lực cho tới sự cơ động và bền bỉ. Nguồn ảnh: QQ. Và với lần hạ thuỷ lần này, ngoài các tàu được xuất khẩu sang nước khác như tàu đổ bộ Type 071E cho Thái Lan ra, Trung Quốc đã đưa vào biên chế của mình ít nhất tới 8 tàu khu trục và 6 tàu hộ tống mới trong năm nay theo báo cáo gần nhất của Lầu Năm Góc. Nguồn ảnh: QQ. Có thể thấy rằng, hiện nay Trung Quốc đang đẩy mạnh khả năng quân sự của mình một cách tối đa, mở rộng hoàn toàn sức mạnh quân sự của nước này trên mọi phương diện, kể cả trên biển. Nguồn ảnh: Vsav. Tuy nhiên, nhiều đánh giá cho rằng, dù Trung Quốc thật sự đang làm tốt trong công cuộc nâng cao số lượng tàu hiện nay, nhưng cũng không thể đánh đồng rằng Trung Quốc sẽ mạnh hơn hay mạnh nhất. Nguồn ảnh: QQ. Bởi vì trái ngược với số lượng lớn các loại tàu trong biên chế, Trung Quốc hiện nay là chỉ sở hữu duy nhất 2 tàu sân bay kiểu cũ là Liêu Ninh và Sơn Đông, khi mà đây mới chính là loại tàu mà chứng tỏ được sức mạnh và uy nghiêm của quốc gia trên biển. Nguồn ảnh: Information.

