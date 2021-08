Trực thăng Ka-52 Nga và Apache Mỹ: “Kẻ tám lạng, người nửa cân”

Trong một bài viết trên tờ We Are The Mighty của Mỹ, nhà bình luận Logan Nye đã so sánh trực thăng Ka-52 Alligator của Nga và AH-64 Apache của Mỹ và đưa ra kết luận: Một số tính năng kỹ chiến thuật Ka-52 vượt trội, nhưng 2 chiếc trực thăng này có khả năng tương đương. Theo tác giả bài viết, Mỹ là quốc gia chế tạo máy bay trực thăng tấn công tốt nhất thế giới. Như các phiên bản loại AH-1 đến nay vẫn đang bay hoặc như chiếc MH-47 (Ch-47 Chinook ở Việt Nam), UH-1 Huey, trực thăng vận tải vũ trang... Dù thế, tác giả bài viết nhận xét rằng trực thăng tấn công AH-64 Apache từng là máy bay trực thăng tấn công hàng đầu thế giới của Mỹ, hiện đang bị Ka-52 của Nga soái ngôi. Ka-52 Alligator là trực thăng trinh sát hỏa lực - tấn công có thể bay với tốc độ tối đa 300 km/h, trần bay tới 5.500 mét, tầm bay đến 1.110 km. Alligator được trang bị một số loại tên lửa chống tăng có điều khiển, tên lửa không đối không, rockets tấn công mặt đất 80 mm và pháo tự động tốc độ cao 30 mm. Ngoài ra, với phiên bản Ka-52K Alligator được trang bị cho hải quân Nga, máy bay được thiết kế để trở thành máy bay tấn công mặt nước, được trang bị tên lửa chống hạm Kh-35 Uran. Phát triển sau Apache, trên tài liệu kỹ thuật trực thăng Ka-52 có những tính năng kỹ chiến thuật tốt hơn Apache hoặc các trực thăng tấn công khác. Ví dụ như tên lửa chống tăng của Ka-52 xuyên giáp tốt hơn một chút so với Hellfire trang bị cho Apache. Tên lửa Hellfire có khả năng xuyên giáp đồng chất đến 800 mm. Trong khi tên lửa Ataka của Ka-52 xuyên giáp đến 950 mm và Vikhr có thể xuyên đến 1.000 mm giáp đồng chất. Điểm hạn chế là do thiết kế động cơ và giới hạn giá treo cánh của Ka-52, máy bay chỉ có thể mang 12 tên lửa chống tăng, trong khi Apache mang đến 16 tên lửa. Trong điều kiện chiến trường hiện nay, tên lửa Hellfire có thể xuyên hầu hết giáp xe tăng trên thế giới, có tầm bắn đến 8 km, hơn hẳn tên lửa chống tăng Ataka (5 km), nhưng ngắn hơn so với tên lửa chống tăng mới Vikhr Nga (10 km). Ka-52 có những ưu thế đáng kể trong tiêu diệt các mục tiêu có cấp độ bảo vệ cao như xe tăng hoặc lô cốt phòng thủ vững chắc. Nhưng Apache mang theo nhiều tên lửa hơn, do đó số lượng mục tiêu bị tiêu diệt sẽ lớn hơn so với Alligator. Trực thăng Nga có một lợi thế quan trọng hơn hẳn AH-64, đó là khả năng phóng tên lửa chống hạm Kh-35. Tên lửa Hellfire cũng có thể sử dụng tấn công các mục tiêu mặt nước, nhưng đầu đạn tên lửa chống tàu của Nga uy lực hơn nhiều (145 kg so với 8 kg đối với Hellfire). Trên thực tế, AH-64 có thể phá hủy được các tàu nhỏ ở cự ly ngắn, nhưng trực thăng Ka-52 có thể dễ dàng đánh chìm một tàu chở dầu với khoảng cách lên tới 130 km. Kа-52 được trang bị rocket 80 mm hoặc 122 mm chống bộ binh và các phương tiện thiết giáp hạng nhẹ, hầm hào công sự phòng thủ và những công trình xây dựng, Apache được trang bị rockets НАР với cỡ đạn nhỏ hơn, chỉ 70 mm. Trực thăng Nga khác với máy bay Mỹ cả về tốc độ bay. Nhưng tầm hoạt động của Apache lên tới 1.899 km lớn hơn Alligator chỉ là 1.100 km. Trần bay chiến đấu của AH-64 là 6.400 mét cao hơn so với Ka-52 5.500 mét. Trên vùng núi, ưu thế này có thể có ý nghĩa quan trọng. Sự chênh lệch chỉ 914 m cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Chẳng hạn như trên chiến trường Afghanistan, Apache có thể bảo vệ binh lính Mỹ trên cả độ cao của núi Elbrus (đỉnh núi cao nhất của dãy núi Kavkaz, tại nước cộng hòa tự trị Kabardino-Balkaria thuộc Liên bang Nga), trong khi Ka-52 không thể làm điều tương tự. Tác giả bài viết trên trang We Are The Mighty thừa nhận, trực thăng tấn công Ка-52 là một máy bay chiến đấu tốt, do có thể được trang bị rất nhiều chủng loại vũ khí khác nhau, nhưng vẫn giữ được khả năng cơ động cao. Chính vì những tính năng đặc trưng này, Kа-52 thường được xếp ở vị trí các trực thăng tấn công hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, AH-64E Apache Guardian nâng cấp có nhiều trang thiết bị ưu thế hơn, trong đó có tính năng điều khiển máy bay không người lái mà Ka-52 không có. Tất nhiên, những ưu thế của Alligator không thể so sánh với các dự án SB-1 Defiant hoặc V-280 Valor trong chương trình “cất cánh thẳng đứng tương lai” của Quân đội Mỹ. Trong tương lai, các loại máy bay này sẽ mang tải trọng có ích hơn, bay ở độ cao lớn và có tốc độ nhanh hơn bất kỳ máy bay trực thăng tấn công nào khác trên thế giới, tầm bay xa sẽ hơn hẳn bất kỳ máy bay trực thăng hiện tại nào đang được khai thác sử dụng. Nguồn ảnh: WATM. Sức mạnh của trực thăng Ka-52 do Nga sản xuất có xứng với danh xưng hàng đầu thế giới?



