"Trọn gói" sức mạnh hải quân Anh nằm gọn trong 6 khu trục hạm

Mặc dù Hải quân Anh đã hạ thủy hai tàu sân bay mới vào năm 2017 và 2019, nhưng khả năng hộ tống tàu sân bay mới này của Hải quân Anh, sẽ không có sự có mặt của những tàu khu trục? Ảnh: Tàu sân bay lớp Queen Elizabeth của Anh. Khinh hạm Type 23 (lớp Duke) của Anh, hiện đã bị coi là lạc hậu và không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ hộ tống tàu sân bay. Các tàu khu trục Type 45 (lớp Daring) có số lượng ít và khả năng sẵn sàng triển khai của chúng rất thấp, do cần phải bảo trì lâu dài. Ảnh: Khinh hạm Type 23. Mặc dù khinh hạm lớp Type 26 sẽ được đưa vào sử dụng trong tương lai và ở một mức độ nào đó có thể giảm bớt vấn đề này; nhưng việc tiếp tục thiếu kinh phí, đồng nghĩa với việc không có tàu khu trục mới nào thay thế được cho tàu khu trục Type 45 trong tương lai gần. Ảnh: Khinh hạm Type 26. Nếu tính đến xu hướng kinh tế hiện tại, Type 45 có thể là những tàu tác chiến mặt nước cuối cùng, của Hải quân Hoàng gia Anh, có kích thước lớn hơn khinh hạm. Khinh hạm Type 26 là loại tàu nhẹ hơn nhiều và dự kiến cuối cùng sẽ thay thế tàu khu trục Type 45. Điều này có nghĩa là sự đa dạng của hạm đội Anh sẽ giảm đi, nhưng nó cũng có thể dễ bảo trì hơn, giúp giảm đáng kể chi phí khai thác. Mặc dù ban đầu Anh dự định đóng 12 khu trục hạm Type 45, nhưng do hạn chế về ngân sách, nên cuối cùng chỉ hoàn thành một nửa. Ảnh: Tàu khu trục Type 45. Anh từng là một cường quốc hải quân trong quá khứ, nhưng do ngân sách quốc phòng luôn bị cắt giảm và dựa vào "chiếc bóng" hải quân của Mỹ, nên Hạm đội Hải quân Anh hiện tại tương đối nhỏ. Nếu có tình huống như thế chiến 2, hạm đội của Anh khó lòng bảo vệ được tuyến đường biển vận tải huyết mạch, nối Anh với Mỹ và các quốc gia khác. Nếu so với thực tế là Trung Quốc có thể hạ thủy 8-10 tàu khu trục từ xưởng đóng tàu của họ mỗi năm (các tàu này đều tương đương với tàu Type 45); và Nhật Bản và Hàn Quốc, dù có ngân sách quốc phòng nhỏ hơn, nhưng họ cũng sở hữu lần lượt 40 và 12 tàu khu trục. Lượng choán nước toàn tải của khu trục hạm Type 45 là 8.500 tấn, lớn hơn nhiều so với khinh hạm Type 26 là 6.900 tấn, vũ khí trang bị cũng phức tạp hơn. Tàu có 48 giếng phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) và 8 bệ phóng tên lửa chống hạm Harpoon lắp nổi trên boong. Mặc dù khinh hạm Type 26 là thiết kế mới nhất, nhưng nó chỉ có 36 giếng phóng tên lửa. Hỏa lực của hai loại tàu này của Anh, tương đối yếu; nếu so sánh với khu trục hạm lớp Arleigh Burke của Mỹ, có lượng choán nước tương đương với Type 45 của Anh, nhưng nó có 96 giếng phóng tên lửa thẳng đứng, gấp đôi so với Type 45. Tàu khu trục Type 052D của Trung Quốc có lượng choán nước 7.500 tấn, nhưng nó nhiều hơn Type 45 với 64 tổ hợp phóng thẳng đứng. Ngoài vấn đề về độ tin cậy, tàu khu trục Type 45 có một nhược điểm rõ ràng, so với các tàu khu trục Aegis chủ yếu của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, đó là giếng phóng thẳng đứng của tàu, chỉ có thể phóng tên lửa phòng không Aster. Tên lửa phòng không Aster không chỉ có số lượng trang bị ít, mà còn có tốc độ chậm, tầm bắn ngắn hơn nhiều so với tên lửa phòng không SM-3 và SM-6 trang bị trên tàu Aegis. Tên lửa Aster có tầm bắn tối đa 120 km, trong khi SM-3 và SM-6 có tầm bắn lần lượt là 1.200 km và 240 km. Ngoài ra, tàu Aegis cũng có thể phóng nhiều loại tên lửa từ hệ thống phóng thẳng đứng, cho các nhiệm vụ khác ngoài phòng không, như tên lửa hành trình tiến công mặt đất Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon. Còn Type 45 chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ phòng không duy nhất. Mặc dù Anh thường cho Hải quân Trung Quốc là "chiếu dưới", nhưng các tàu khu trục 052D và 055 của Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng với các tàu khu trục Aegis của Mỹ; đồng thời chúng cũng có lợi thế lớn về hỏa lực, tầm hoạt động và tính linh hoạt. Và một điểm yếu nữa của Type 45 là chi phí sử dụng và yêu cầu bảo dưỡng cao, có nghĩa là Anh khó có thể chế tạo thêm tàu khu trục. Hai chiếc khu trục hạm Type 45 cuối cùng, được đưa vào biên chế Hải quân Anh từ năm 2009 đến năm 2013, có nghĩa là hai tàu cuối cùng của lớp này chỉ còn 25 năm hoạt động, trước khi bị loại biên. Nguồn ảnh: Sina.

Mặc dù Hải quân Anh đã hạ thủy hai tàu sân bay mới vào năm 2017 và 2019, nhưng khả năng hộ tống tàu sân bay mới này của Hải quân Anh, sẽ không có sự có mặt của những tàu khu trục? Ảnh: Tàu sân bay lớp Queen Elizabeth của Anh. Khinh hạm Type 23 (lớp Duke) của Anh, hiện đã bị coi là lạc hậu và không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ hộ tống tàu sân bay. Các tàu khu trục Type 45 (lớp Daring) có số lượng ít và khả năng sẵn sàng triển khai của chúng rất thấp, do cần phải bảo trì lâu dài. Ảnh: Khinh hạm Type 23. Mặc dù khinh hạm lớp Type 26 sẽ được đưa vào sử dụng trong tương lai và ở một mức độ nào đó có thể giảm bớt vấn đề này; nhưng việc tiếp tục thiếu kinh phí, đồng nghĩa với việc không có tàu khu trục mới nào thay thế được cho tàu khu trục Type 45 trong tương lai gần. Ảnh: Khinh hạm Type 26. Nếu tính đến xu hướng kinh tế hiện tại, Type 45 có thể là những tàu tác chiến mặt nước cuối cùng, của Hải quân Hoàng gia Anh, có kích thước lớn hơn khinh hạm. Khinh hạm Type 26 là loại tàu nhẹ hơn nhiều và dự kiến cuối cùng sẽ thay thế tàu khu trục Type 45. Điều này có nghĩa là sự đa dạng của hạm đội Anh sẽ giảm đi, nhưng nó cũng có thể dễ bảo trì hơn, giúp giảm đáng kể chi phí khai thác. Mặc dù ban đầu Anh dự định đóng 12 khu trục hạm Type 45, nhưng do hạn chế về ngân sách, nên cuối cùng chỉ hoàn thành một nửa. Ảnh: Tàu khu trục Type 45. Anh từng là một cường quốc hải quân trong quá khứ, nhưng do ngân sách quốc phòng luôn bị cắt giảm và dựa vào "chiếc bóng" hải quân của Mỹ, nên Hạm đội Hải quân Anh hiện tại tương đối nhỏ. Nếu có tình huống như thế chiến 2, hạm đội của Anh khó lòng bảo vệ được tuyến đường biển vận tải huyết mạch, nối Anh với Mỹ và các quốc gia khác. Nếu so với thực tế là Trung Quốc có thể hạ thủy 8-10 tàu khu trục từ xưởng đóng tàu của họ mỗi năm (các tàu này đều tương đương với tàu Type 45); và Nhật Bản và Hàn Quốc, dù có ngân sách quốc phòng nhỏ hơn, nhưng họ cũng sở hữu lần lượt 40 và 12 tàu khu trục. Lượng choán nước toàn tải của khu trục hạm Type 45 là 8.500 tấn, lớn hơn nhiều so với khinh hạm Type 26 là 6.900 tấn, vũ khí trang bị cũng phức tạp hơn. Tàu có 48 giếng phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) và 8 bệ phóng tên lửa chống hạm Harpoon lắp nổi trên boong. Mặc dù khinh hạm Type 26 là thiết kế mới nhất, nhưng nó chỉ có 36 giếng phóng tên lửa. Hỏa lực của hai loại tàu này của Anh, tương đối yếu; nếu so sánh với khu trục hạm lớp Arleigh Burke của Mỹ, có lượng choán nước tương đương với Type 45 của Anh, nhưng nó có 96 giếng phóng tên lửa thẳng đứng, gấp đôi so với Type 45. Tàu khu trục Type 052D của Trung Quốc có lượng choán nước 7.500 tấn, nhưng nó nhiều hơn Type 45 với 64 tổ hợp phóng thẳng đứng. Ngoài vấn đề về độ tin cậy, tàu khu trục Type 45 có một nhược điểm rõ ràng, so với các tàu khu trục Aegis chủ yếu của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, đó là giếng phóng thẳng đứng của tàu, chỉ có thể phóng tên lửa phòng không Aster. Tên lửa phòng không Aster không chỉ có số lượng trang bị ít, mà còn có tốc độ chậm, tầm bắn ngắn hơn nhiều so với tên lửa phòng không SM-3 và SM-6 trang bị trên tàu Aegis. Tên lửa Aster có tầm bắn tối đa 120 km, trong khi SM-3 và SM-6 có tầm bắn lần lượt là 1.200 km và 240 km. Ngoài ra, tàu Aegis cũng có thể phóng nhiều loại tên lửa từ hệ thống phóng thẳng đứng, cho các nhiệm vụ khác ngoài phòng không, như tên lửa hành trình tiến công mặt đất Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon. Còn Type 45 chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ phòng không duy nhất. Mặc dù Anh thường cho Hải quân Trung Quốc là "chiếu dưới", nhưng các tàu khu trục 052D và 055 của Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng với các tàu khu trục Aegis của Mỹ; đồng thời chúng cũng có lợi thế lớn về hỏa lực, tầm hoạt động và tính linh hoạt. Và một điểm yếu nữa của Type 45 là chi phí sử dụng và yêu cầu bảo dưỡng cao, có nghĩa là Anh khó có thể chế tạo thêm tàu khu trục. Hai chiếc khu trục hạm Type 45 cuối cùng, được đưa vào biên chế Hải quân Anh từ năm 2009 đến năm 2013, có nghĩa là hai tàu cuối cùng của lớp này chỉ còn 25 năm hoạt động, trước khi bị loại biên. Nguồn ảnh: Sina.