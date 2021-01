Toàn bộ dàn tiêm kích Su-57 của Nga gói gọn trong... một bức hình

Tính tới thời điểm hiện tại, "cả nhà cả cửa" của Không quân Nga chỉ có khoảng dưới 20 chiếc tiêm kích Su-57, trong đó có hai chiếc là mẫu thử nghiệm, chỉ có khoảng hơn 10 chiếc là phiên bản sản xuất hàng loạt. Với năng lực sản xuất hiện tại của Nga cùng với mức giá của chiến đấu cơ Su-57 được cho là quá cao, Moscow sẽ khó có thể sở hữu số lượng lớn các tiêm kích hiện đại này trong thời gian ngắn sắp tới. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có Mỹ là quốc gia duy nhất có năng lực sản xuất hàng loạt chiến đấu cơ thế hệ năm với tốc độ cao. Hai quốc gia khác là Trung Quốc và Nga với hai loại tiêm kích thế hệ năm là Su-57 cùng với J-20 đều đang gặp phải vấn đề trong việc sản xuất hàng loạt. Nếu như Chengdu J-20 của Trung Quốc không thể sản xuất hàng loạt với tốc độ cao do không thể tự chủ được động cơ thì ở chiều hướng ngược lại, chiến đấu cơ Su-57 lại gặp phải vấn đề về giá thành. Truyền thông Nga còn cho biết, không quân nước này chưa thực sự cần tiêm kích thế hệ năm Su-57, do các chiến đấu cơ loại Su-35 cũng đã quá đủ khả năng đối đầu với tiêm kích thế hệ năm của đối phương. Trước đây, Nga từng nhiều lần khẳng định tiêm kích Su-57 của nước này có khả năng vượt trội hơn so với các chiến đấu cơ thế hệ năm của Mỹ như F-22 Raptor hay F-35. Nếu xét riêng khả năng cơ động, tiêm kích thế hệ năm Su-57 của Nga vượt trội hoàn toàn hơn các đối thủ khác, bỏ xa F-35 và đánh bại cả F-22 Raptor. Tuy nhiên khả năng tàng hình của Su-57 vẫn còn là một ẩn số. Với việc được trang bị động cơ đẩy vector 3D, tiêm kích Su-57 được cho là có khả năng tàng hình kém hơn so với kiểu thiết kế động cơ của F-22 Raptor và F-35. Theo thống kê của trang Forbes, trong năm 2019 Nga chỉ sản xuất được hai chiếc tiêm kích Su-57. Tới năm 2020, Nga cũng vẫn chỉ sản xuất tiếp được hai chiếc nữa. Việc tốc độ lắp ráp, sản xuất tiêm kích Su-57 diễn ra quá chậm khiến nhiều người thậm chí còn hoài nghi về việc liệu Nga có hủy bỏ chương trình này hay không. Mặc dù vậy, cũng không loại trừ khả năng Nga đang cải tiến tiêm kích Su-57 và sẽ sớm ra mắt một phiên bản tiếp theo trong thời gian tới. Nguồn ảnh: Sina. Tiêm kích Su-57 của Nga bị đẩy tới giới hạn bởi các phi công thử nghiệm.

