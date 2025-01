Choáng ngợp dinh thự của nữ đại gia Madam Pang - "Bầu" tuyển Thái Lan

Bà Madam Pang - nữ đại gia thường xuyên đồng hành cùng đội tuyển Thái Lan được biết đến với khối tài sản đồ sộ. Trong đó, phải kể đến căn dinh thự ở trung tâm Sukhumvit, Bangkok (Thái Lan). Ảnh: FBNV Dinh thự của bà Madam Pang có diện tích lên tới khoảng hơn 2.000m2. Ảnh: Hello Nhìn từ trên cao, tòa nhà được bao phủ bởi một màu xanh mướt mắt, không gian thoáng đãng như một nơi nghỉ dưỡng. Ảnh chụp màn hình Được biết, bà Madam Pang đã thuê kiến trúc sư hàng đầu trong ngành để thiết kế, đáp ứng công năng sử dụng và thể hiện cá tính của gia chủ trong mọi ngóc ngách. Ảnh: Hello Khu vườn xung quanh nhà được đầu tư trang trí đẹp mắt, trồng đủ các loại cây xanh và hoa. Ảnh: Facebook Đây cũng là nơi nữ đại gia ngồi thưởng trà ngắm nhìn mọi thứ. Ảnh chụp màn hình Bao quanh phòng khách là cửa kính lớn, giúp đón ánh sáng tự nhiên và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Ảnh: Hello Khu vực bếp thiết kế mở, sử dụng gam màu sáng chủ đạo. Ảnh: Facebook Trong nhà còn có một phòng rộng dành riêng để đựng quần áo, giày dép, túi xách và bàn trang điểm. Ảnh: Facebook Một góc khác trong dinh thự của nữ đại gia Madam Pang. Ảnh: Facebook Bất cứ góc nào trong nhà cũng trở thành điểm check-in cực sang chảnh. Ảnh: FacebookCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

