Tính năng "độc, hiểm" của máy bay P-3 Orion VN để ý

P-3 Orion được biết tới là một dòng máy bay săn ngầm nổi tiếng do Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) phát triển từ những năm 1960 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, chúng liên tục trải qua nhiều đợt nâng cấp khiến P-3 Orion vẫn được xem là một dòng máy bay tuần thám biển hiện đại tới tận ngày nay. Nguồn ảnh: Aviation. Khả năng chống ngầm của P-3 Orion thì đã được Kiến Thức giới thiệu nhiều với việc tích hợp công nghệ radar, sonar tối tân và khoang vũ khí lớn cho phép triển khai không chỉ ngư lôi mà cả tên lửa hành trình chống hạm Harpoon. Nguồn ảnh: Aviation. Tuy nhiên, chắc hẳn sẽ không nhiều người biết rằng khi cần máy bay P-3 Orion có thể đảm nhiệm vai trò như một máy bay ném bom hạng trung với sức hủy diệt không thua kém các dòng máy bay bom "chuyên nghiệp" họ B. Nguồn ảnh: Aviation. Gần đây nhất, Không quân Hoàng gia New Zealand (RNZAF) đã chứng minh khả năng đặc biệt của P-3 Orion trong đợt diễn tập ném bom tại thao trường Kaipara. Nguồn ảnh: Medium Trong cuộc tập trận này, các máy bay P-3K2 của New Zealand đã thực hiện mang và ném 14 quả bom loại 280-300kg xuống các mục tiêu giả định. Nguồn ảnh: Medium Cuộc diễn tập cho thấy rõ rằng chiếc P-3 Orion hoàn toàn có thể trở thành máy bay ném bom khi cần thiết. Nguồn ảnh: Medium Thực tế, khi thiết kế P-3 Orion, Lockheed cũng đã tính tới điều này khi cho nó khả năng có thể mang nhiều loại bom. Nguồn ảnh: Aviation. Cụ thể, ngoài các loại bom chìm chống ngầm dùng để ném xuống biển, P-3 Orion có thể triển khai các loại đa công dụng phổ biến Mk82/83/84, bom chùm CBU-100 và đặc biệt là bom hạt nhân Mk 101 Lulu hay B57. Nguồn ảnh: Aviation. Với tải trọng lên tới 9 tấn, tùy vào khối lượng bom, P-3 Orion có thể mang tới hàng chục quả thực hiện các phi vụ ném bom rải thảm với sức hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Nguồn ảnh: Aviation. Cận cảnh khoang bom của P-3 Orion. Nguồn ảnh: USnavy.Máy bay săn ngầm P-3 Orion của Hải quân Mỹ mang đầy bom trên cánh và thân. Nguồn ảnh: Clust. Đặc biệt, P-3 Orion có thể mang các tên lửa tấn công mặt đất như AGM-65 Maverick hay AGM-84 SLAM-ER. Nguồn ảnh: Aviation. Nếu Việt Nam có thể mua được P-3 Orion, chúng ta sẽ cực kỳ có lợi khi sở hữu một loại máy bay đa nhiệm - có giá trị khi nó vừa đảm bảo được vai trò săn ngầm, lại vừa làm nhiệm vụ của máy bay ném bom nguy hiểm. Nguồn ảnh: Chosun. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh bên trong máy bay săn ngầm P-3C Orion.

