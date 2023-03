Tình báo Anh: Con đường tiếp tế cuối cùng của Bakhmut bị cắt đứt

Quân đội Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh ác liệt ở Bakhmut, thành phố chiến lược ở Donbass, thuộc miền đông Ukraine. Tập đoàn lính đánh thuê Wagner (Wagner PMC) của Nga tuyên bố rằng, họ đã tràn ngập được phần phía nam và hiện đang tiếp cận trung tâm thành phố. Phân tích tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, lực lượng tấn công tuyến phía bắc của quân Wagner đã cắt đứt tuyến đường tiếp tế chính cuối cùng của Quân đội Ukraine tại Bakhmut. Hiện tại, việc vận chuyển ra vào thành phố phải sử dụng một số con đường mòn, đi qua cánh đồng về hướng tây. Theo các thông tin mới nhất, Quân đội Nga ở ngoại ô Bakhmut đã cắt đứt hoặc kiểm soát tất cả các tuyến đường tiếp cận chính của Ukraine vào thành phố. Do sự phong tỏa của pháo binh Nga, việc cung cấp đạn dược, thực phẩm, thay quân và vận chuyển thương binh của Quân đội Ukraine trở nên rất khó khăn và nguy hiểm, Các nhà lãnh đạo Kiev cũng thừa nhận, con đường tiếp tế chính cuối cùng của Quân đội Ukraine cho thành phố Bakhmut về cơ bản đã bị cắt đứt. Hiện quân Wagner ở rất gần đường cao tốc từ Bakhmut đi thành phố Kramatorsk và dùng hỏa lực khống chế toàn bộ. Phân tích tình báo của Bộ Quốc phòng Anh chỉ ra rằng, lực lượng lính đánh thuê Wagner thực sự đã chiếm được phần lớn phía đông của Bakhmut và đẩy khu vực giao tranh đến con sông Bakhmutka chảy qua thành phố; tuy nhiên họ cũng phải trả giá đắt. Do phía Ukraine đã phá hủy nhiều cây cầu bắc qua sông Bakhmutka, nên các tay súng bắn tỉa của Ukraine đã được triển khai ở các tòa nhà gần đó, để đối phó với lính Wagner vượt sông. Quân đội Ukraine cũng phải thừa nhận, tình hình phòng ngự của họ ở Bakhmut gặp khó khăn, khó có thể giữ được trận địa. Còn theo truyền thông Nga, các mũi xung kích của lực lượng lính đánh thuê Wagner tiếp tục phá xiết chặt vòng vây xung quanh Bakhmut; đồng thời các "nhạc sĩ" đã tiến đáng kể về phía trung tâm thành phố từ hướng đông, bắc và hướng nam. Hiện 60% diện tích đã nằm dưới sự kiểm soát của lính đánh thuê Nga. Đồng thời giới lãnh đạo Kiev nhất quyết không sẵn sàng triệt thoái khỏi Bakhmut. Mặc dù bị tổn thất lớn và hỏa lực quân Nga kiểm soát hoàn toàn đối với các tuyến đường tiếp tế, nhưng Quân đội Ukraine vẫn tiếp viện thêm lực lượng cho thành phố. Đồng thời họ đang tập hợp thêm quân dự bị ở phía tây Bakhmut. Trước đó, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, trợ lý của người đứng đầu Cộng hòa Chechnya, Thiếu tướng Apty Alaudinov nói rằng, ông không loại trừ khả năng Quân đội Ukraine cố gắng phản công để giành lại vị trí đã mất ở Bakhmut. Việc này cũng được chủ tịch Wagner PMC Prigozhin xác nhận. Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông đã thảo luận với lãnh đạo Quân đội Ukraine về kế hoạch nhằm cố gắng tổ chức một cuộc phản công gần Bakhmut; nhằm tái chiếm lại những khu vực đã mất. Tuy nhiên, để phòng bị quân Ukraine phản công, lính đánh thuê Wagner tại Bakhmut đã hết sức chú trọng củng cố các vị trí đã chiếm được. Sau khi tràn ngập được vị trí nào, lính Wagner ngay lập tức xây dựng các trận địa phòng ngự vững chắc; đồng thời tăng cường vũ khí hạng nặng như xe tăng và pháo binh cho nhiệm vụ này. Trước đây, chiến thuật củng cố các trận địa phòng ngự chống phản công tương tự của lính đánh thuê Wagner, đã được thực hiện thành công ở thị trấn chiến lược Soledar; nơi mà quân Ukraine thường xuyên thực hiện các nỗ lực phản công, tái chiếm các vị trí đã mất. Trong ngày 12/3, truyền thông Nga đã công bố đoạn video mới nhất, được cho là khu vực phía nam Bakhmut đã bị Tập đoàn Wagner tràn ngập hoàn toàn. Lính Wagner cho biết, Quân đội Ukraine cố thủ ở mọi tòa nhà và bị đánh bật hoặc tiêu diệt, trước khi họ có thể tiếp tục tiến lên. Đoạn video cho thấy sau trận chiến khốc liệt, các tòa nhà chỉ còn là đống đổ nát, chỉ còn súng, lựu đạn và hài cốt của những binh sĩ thiệt mạng do Quân đội Ukraine để lại tại hiện trường. Vào ngày 11/3, video lại được phát hành cho thấy, khu vực phía nam thành phố đã bị lính Wagner tràn ngập và lực lượng này đang tiến đến trung tâm thành phố. Các binh sĩ Ukraine được triển khai ở ngoại ô Bakhmut thừa nhận rằng, tình hình chiến đấu hiện tại rất khó khăn và rất khó để giữ vững thành phố chiến lược này; lý do không chỉ do hỏa lực pháo binh Nga và quân Wagner tấn công dữ dội, mà còn do thời tiết khiến mặt đất trở nên lầy lội, không có lợi cho xe cơ động. Ngoài ra, số máy bay trực thăng vũ trang do Quân đội Ukraine triển khai tại một căn cứ bí mật ở Bakhmut, sử dụng khả năng ẩn nấp ở độ cao thấp để tránh radar của Nga và tấn công các mục tiêu như phương tiện chiến đấu mặt đất và kho đạn của Nga đã bị bắn hạ hết. Số trực thăng của Quân đội Ukraine tại căn cứ bí mật ở Bakhmut đều là các mẫu cũ như Mi-8, Mi-24, nên thiếu sự hỗ trợ của hệ thống dẫn đường chính xác, do vậy hiệu quả tấn công bị hạn chế. Theo thông tin, 30 máy bay trực thăng của Ukraine đã bị bắn hạ tại chiến trường Donbass.

