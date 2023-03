Lính Wagner tràn ngập nơi Tổng thống Zelensky từng đến thăm Bakhmut

Các đơn vị lính đánh thuê Wagner đã đột phá thành công trận địa phòng ngự kiên cố của Quân đội Ukraine tại Bakhmut và giành quyền kiểm soát nhà máy gia công kim loại màu của thành phố. Chính tại nhà máy gia công kim loạt màu Bakhmut này, cách đây vài tháng, Tổng thống Ukraine Zelensky trong chuyến thăm bí mật đến Bakhmut đã đến động viên binh lính Ukraine tại đây. Như vậy có thể khẳng định, lực lượng lính đánh thuê Nga đã đạt được thành công quan trọng. Nhờ quân Wagner đột phá thành công ở phía bắc Bakhmut, họ có thuận lợi trong các mũi tiến công từ hướng phía bắc, nam và đông; ép quân Ukraine phải căng sức đối phó 3 mặt. Điều này cho phép các đơn vị lính đánh thuê Wagner nhanh chóng đánh bật quân Ukraine ra ngoài thành phố. Hơn nữa, chiến thuật này hiệu quả hơn so với việc bao vây thành phố, vì trong tình huống như vậy, có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của quân đội Ukraine từ phía sau. Đến chiều ngày 11/3, các đơn vị lính đánh thuê Wagner đã tràn ngập khoảng 60% diện tích thành phố Bakhmut. Trước đó, người sáng lập công ty lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, nói rằng "các nhạc sĩ" đã kiểm soát hoàn toàn phần phía đông của Bakhmut và tràn ngập ngôi làng ngoại ô Dubovo-Vasilevka ở phía tây bắc thành phố. Hiện Quân đội Ukraine vẫn kiểm soát toàn bộ phần phía tây của thành phố, các trận địa pháo binh và xe tăng của họ được bố trí cách tiền duyên phòng ngự từ 4 đến 5 km về phía tây của thành phố. Với tình hình hiện tại, các chuyên gia cho rằng, lính đánh thuê Wagner sẽ tràn ngập Bakhmut vào cuối tháng này. Còn theo cựu Trung tá Andrei Marochko, thuộc lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR), dẫn nguồn tin tình báo Nga hôm 10/3 cho biết: "Đối phương đang tăng cường hiện diện quân sự ở phía tây bắc và tây nam Bakhmut". Theo ông Marochko, xét về quân số và số lượng trang thiết bị, các đơn vị Ukraine có khả năng tiến hành cả chiến dịch phòng ngự và tấn công. Còn quyền lãnh đạo Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR), Denis Pushilin hôm 9/3 cho biết, Quân đội Ukraine đang nỗ lực phản công trên một phần của chiến tuyến Bakhmut nhưng thất bại. Còn cố vấn của ông Denis Pushilin là Yan Gagin cho biết, kể từ ngày 7/3, khoảng một nửa thành phố Bakhmut ở phía đông nằm dưới sự kiểm soát của lính đánh thuê Wagner. Con đường "tự do" cuối cùng của Quân đội Ukraine đến thị trấn Chasov Yar qua làng Khromovo, đang bị pháo binh Nga bắn dữ dội. Đồng thời, thông tin mâu thuẫn đến từ Kiev về sự cần thiết phải quyết tâm giữ Bakhmut hoặc rút hoàn toàn các đơn vị phòng thủ ra khỏi thành phố, để tránh bị quân Nga bao vây; đồng thời rút quân tại Bakhmut về tuyến phòng thủ mới tại Chasov Yar vẫn chưa ngã ngũ, khiến lực lượng phòng thủ tại thành phố lâm vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Có thông tin chính thức rằng, Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Zaluzhny đã đưa ra quyết định thống nhất về việc tiếp tục bảo vệ Bakhmut hay không? Còn theo tuyên bố gần đây của Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg cho biết, Bakhmut nhiều khả năng sẽ bị “bỏ rơi” theo đúng nghĩa đen trong vòng vài ngày tới. Các chuyên gia quân sự lưu ý rằng, tình hình đối với các đội tấn công của lực lượng lính đánh thuê Wagner có thể bị đe dọa, nếu Quân đội Ukraine tập hợp được lực lượng tấn công vào hai bên sườn của quân Wagner, trong khi các “nhạc công” đang tập trung tấn công các mục tiêu Bakhmut. Vào ngày 10/3, tượng đài máy bay tiêm kích MiG-17 ở phía nam Bakhmut đã bị phá hủy do trúng đạn pháo hạng nặng. Đánh giá theo hướng của đống đổ nát, cho thấy tượng đài bị trúng đạn từ phía đông và sự tàn phá cho thấy, tượng đài chiếc máy bay MiG-17 không còn có thể phục hồi. Trước đó, khu vực tượng đài máy bay MiG-17 đã nhiều lần bị bắn phá bằng tên lửa chống tăng và trong cuộc tấn công tiếp theo, tượng đài này đã vô tình trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng pháo. Mặc dù cho đến nay, không có thông tin nào về việc tượng đài MiG-17 bị trúng đạn pháo của quân Nga hay Ukraine? Gạt qua một bên việc tượng đài máy bay chiến đấu MiG-17 của Bakhmut bị bên nào phá hủy, nhưng với vị trí hiện tại cho thấy, Quân đội Ukraine đã đánh mất quyền kiểm soát đối với phần phía đông của thành phố; trong khi lính đánh thuê Nga tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công của họ. Cùng ngày, tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh lục quân Quân đội Ukraine cho biết, việc Quân đội Ukraine quyết tâm giữ vững thành phố Bakhmut, đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột. Ông Syrskyi cũng cho biết, nếu Bakhmut bị “thất thủ”, Quân đội Nga có thể tiến hành một "cuộc tấn công quy mô lớn", sử dụng cả các đơn vị lục quân và không quân vào các thành phố tiếp theo của Donbass; do vậy việc hy sinh của Bakhmut là giữ an toàn cho các thành phố khác. Quân đội Ukraine đang rút từng nhóm nhỏ theo các đường mòn khỏi Bakhmut.

