Chiến thuật giúp Wagner càn quét lực lượng Ukraine tại Bakhmut

Quân đội Ukraine ngày vừa ra lệnh phá hủy một cây cầu ở thành phố để ngăn bước tiến của lính đánh thuê Wagner. Hãng tin Nga Sputnik ngày 4/3 đưa tin, chỉ huy Quân đội Ukraine có mật danh là Asuka cho biết, đơn vị của họ đã nhận được lệnh phá vây, sau khi cầm cự 110 ngày tại Bakhmut. Ngay cả Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận rằng, tình hình tại Bakhmut đang rất căng thẳng. Con đường tiếp tế cuối cùng của Quân đội Ukraine vào Bakhmut đã bị hỏa lực pháo binh Nga phong tỏa; quân tiếp viện và đồ tiếp tế chỉ có thể được thực hiện thông qua những con đường mòn, đi qua cánh đồng lầy lội. Đồng thời, quân Nga ở phía bắc Bakhmut tiếp tục tấn công đường cao tốc Chasiv Yar – Bakhmut và Quân đội Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Quân đội Nga trên hướng này. Ở phía đông Bakhmut, quân Nga đã tiến 200-300 mét trong một ngày. Chiến thuật của lính đánh thuê Wagner là tổ chức tấn công không dựa vào xe tăng hay xe bọc thép, mà dùng các phân đội nhỏ tinh nhuệ, được trang bị vũ khí hạng nhẹ. Họ tổ chức tiếp cận mục tiêu theo nhiều hướng khác nhau; đặc biệt là nhằm vào bên sườn, phía sau của các chốt phòng ngự quân Ukraine. Trong quá trình tấn công, các mũi xung kích của lính đánh thuê Wagner được sự hỗ trợ hỏa lực tối đa, tạo điều kiện thâm nhập liên tục vào các vị trí phòng ngự của quân Ukraine; khiến quân Ukraine phòng ngự phải căng mỏng lực lượng chống đỡ, từ đó lộ điểm yếu để lực lượng phân đội Wagner dự bị phía sau đánh vào. Một chiến thuật khác đáng chú ý của lính đánh thuê Wagner, là sử dụng các phân đội nhỏ, chỉ trang bị vũ khí hạng nhẹ, nhưng nhiệm vụ của họ không phải là chiến đấu, mà thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Chỉ huy quân Wagner đã bố trí nhiều toán trinh sát bộ binh như vậy, bí mật đột nhập vào chiến trường. Tất cả các phân đội trinh sát của lính Wagner đều mang theo các thiết bị trinh sát quang học và UAV trinh sát loại nhỏ, để tìm kiếm các mục tiêu của Ukraine. Khi phát hiện mục tiêu, đồng thời chỉ điểm cho pháo các loại, cỡ của Quân đội Nga, thực hiện các cuộc tấn công bằng hỏa lực tàn khốc vào các mục tiêu vừa phát hiện. Mặc dù chiến thuật này, khiến lực lượng Wagner bị thương vong nặng nề. Tuy nhiên, với việc yểm trợ hỏa lực như vũ bão của Quân đội Nga, cũng gây tổn thất nặng nề cho Quân đội Ukraine. Giờ đây, Quân đội Ukraine ở Bakhmut gần như không còn cách nào thích hợp để đột phá. Quân đội Ukraine hiện ở trung tâm Bakhmut còn Lữ đoàn bộ binh 61, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 57. Ở phía bắc có Lữ đoàn phòng thủ Tổ quốc 125, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93, Tiểu đoàn đặc nhiệm độc lập 214. Ở tuyến phía nam có Lữ đoàn phòng thủ Tổ quốc 241 vẫn đang kiên cường chiến đấu cầm chân quân Nga. Về cơ bản, mỗi lữ đoàn quân Ukraine tại Bakhmut chỉ còn một hoặc hai tiểu đoàn còn sức chiến đấu; do đó hiện trong thành phố Bakhmut hiện có khoảng từ 5.000-8.000 quân Ukraine, có khả năng đương đầu với quân Nga. Trong điều kiện chiến đấu trong vòng vây, càng nhiều lực lượng thì gánh nặng tiếp tế càng cao; những con đường qua các cánh đồng bỏ hoang lầy lội không thể tiếp tế hiệu quả, nên hậu cần chỉ đảm bảo nhiều nhất cho mấy nghìn quân Ukraine chiến đấu. Xét theo tình hình hiện tại, hàng nghìn binh sĩ Ukraine rất khó có thể triệt thoái hoàn toàn. Các đơn vị Ukraine đã mạo hiểm mạng sống của mình để cầm chân quân Nga tại Bakhmut; hiện các cuộc giao tranh tàn khốc trên đường phố đã nổ ra. Theo các thông tin mới nhất, ở phía bắc Bakhmut, Quân đội Nga (bao gồm cả lực lượng lính đánh thuê Wagner), đã tiến vào Phố Rechnaya. Ở phía đông nam Bakhmut, quân Nga đã chiếm tòa nhà ký túc xá trên phố Boris Grinchenko và Quân đội Ukraine vẫn đang bị mắc kẹt trong bãi rác gần đó. Phía nam Bakhmut, quân Nga chiếm được phố Độc lập. Hiện giao tranh ác liệt trên đường phố đang diễn ra ở nhiều khu vực của Bakhmut. Theo thông tin của phóng viên chiến trường Nga, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 57 và Lữ đoàn bộ binh 61 của Quân đội Ukraine, cùng với tiểu đoàn công binh đang tham gia chiến đấu tại đây. Từ tháng 1/2023 đến nay, lực lượng công binh trong Quân đội Ukraine tại Bakhmut, mặc dù không có kinh nghiệm chiến đấu bộ binh, cũng đã thành lập các đội biệt kích phản ứng nhanh, để liên tục phát động các cuộc phản công. Và hơn 200 chiến sĩ công binh của Ukraine đã hy sinh tại Bakhmut. Để kiềm chế cuộc tấn công của Nga, tại Bakhmut, đội UAV của lực lượng đặc biệt Ukraine đã sử dụng 38 chiếc UAV để tìm kiếm và trinh sát trên không cùng lúc, cung cấp cho các trận địa pháo Ukraine ở sâu phía sau những thông tin về tọa độ các mục tiêu của quân Nga. Mấu chốt của các trận chiến đấu trên đường phố Bakhmut chính là các trận đấu pháo, các đội trinh sát Nga và Ukraine đang điên cuồng chỉ đạo pháo binh của họ bắn phá lẫn nhau, nhưng pháo binh Nga có ưu thế gấp nhiều lần. Do vậy, thương vong chủ yếu của Ukraine là do đạn pháo của quân Nga gây ra. Câu hỏi tại sao Bahmut lại quan trọng như vậy với cả hai bên? Trong tính toán của Quân đội Nga, khi Bakhmut bị đánh bại, thì Slavyansk, vị trí nòng cốt của Quân đội Ukraine ở Donbass sẽ ở ngay phía trước và không có điểm hỗ trợ đô thị nào ở phía sau 20 km. Nếu quân Nga tràn ngập được thành phố song sinh Slavyansk và Kramotok, toàn bộ vùng Donbas gần như hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Quân đội Nga. Giành quyền kiểm soát vùng Donbass là một trong 4 mục tiêu được Moskva tuyên bố khi bắt đầu xung đột. Vì vậy, lực lượng lính đánh thuê Wagner, lực lượng chiến đấu mạnh nhất nhất của Nga, cùng 2 sư đoàn nhảy dù và một lượng lớn pháo binh đã được đưa vào chiến trường Bakhmut. Cho dù họ có tấn công liên tục trong hơn 8 tháng, chịu nhiều thương vong, nhưng thành quả cũng đã đến. Còn tại sao Quân đội Ukraine cố bám trụ ở Bakhmut? Thứ nhất, Bakhmut có công sự hoàn chỉnh; thứ hai, nó là tấm khiên bảo vệ Slavyansk, vị trí nòng cốt của Quân đội Ukraine ở Donbass. Thứ ba, chiến dịch Bakhmut thu hút lực lượng chủ lực của Quân đội Nga và tạo cơ hội chiến đấu cho Quân đội Ukraine ở những nơi khác.

