Tìm hiểu về quân phục ngụy trang của các quân đội ASEAN (P2)

Lục quân Myanmar hiện nay đang được đại trà loại quân phục ngụy trang với họa tiết kỹ thuật số (Digital Camo) với họa tiết kết hợp giữa mày đỏ nâu, vàng nhạt, tím than trên nền xanh đậm. Loại quân phục ngụy trang này tỏ ra đặc biệt hiệu quả trong khu vực địa hình nhiều đất đỏ, bùn lầy như ở Myanmar. Ảnh: Binh sĩ Myanmar với quân phục dã chiến Digital. Ngoài ra họ cũng sử dụng cả loại quân phục xanh trơn không họa tiết, cực kỳ đơn giản tạo sự đồng bộ và khá đẹp mắt, tuy nhiên sử dụng màu này có tính ngụy trang cực kỳ hạn chế, thậm chí trong nhiều trường hợp còn làm bật nổi người lính với môi trường xung quanh. Ảnh: Khối chiến sĩ Myanmar chuẩn bị cho lễ duyệt binh. Một trong những quân đội có nhiều mẫu mã quân phục ngụy trang nhất cho chiến sĩ lục quân trong khối ASEAN có lẽ là quân đội Philippine. Hiện nay, Philippine đang đại trà cho người lính mẫu quân phục dã chiến với họa tiết ngụy trang kỹ thuật số Digital Camo cực kỳ hiện đại và có tính ngụy trang cao. Ảnh: Khối chiến sĩ Philippines với quân phục dã chiến. Một trong những quân đội có nhiều mẫu mã quân phục ngụy trang nhất cho chiến sĩ lục quân trong khối ASEAN có lẽ là quân đội Philippines. Hiện nay, Philippine đang đại trà cho người lính mẫu quân phục dã chiến với họa tiết ngụy trang kỹ thuật số Digital Camo cực kỳ hiện đại và có tính ngụy trang cao. Ảnh: Khối chiến sĩ Philippines với quân phục dã chiến. Đặc nhiệm Hải quân SEALs của Philippine thì sử dụng loại quân phục ngụy trang họa tiết Stripe Tiger (Hổ vằn) đặc trưng cực kỳ ấn tượng, đây là loại quân phục nổi tiếng mà Thủy quân lục chiến Mỹ đã từng sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Có thể nói rằng, mẫu quân phục ngụy trang của Philippine là cực kỳ đa dạng. Ảnh: Lính SEALs của Philippines đang thực tế chiến đấu. Một điểm chung của quân đội các quốc gia ASEAN Đại dương đó là rất chuộng dòng quân phục dã chiến ngụy trang kiểu kỹ thuật số Digital, khác với các nước ở Đông dương ưu thích dòng quân phục dã chiến Woodland. Và Malaysia cũng không phải ngoại lệ khi trang bị cho người chiến sĩ của mình mẫu quân phục dã chiến ngụy trang kỹ thuật số. Ảnh: Binh sĩ Malaysia. Đặc điểm của loại quân phục dã chiến kỹ thuật số là sử dụng các họa tiết nhỏ được phân chia theo thuật toán để tạo độ ngụy trang cực kỳ tốt đối với môi trường tác chiến xung quanh. Hơn thế nữa, việc dùng Digital Camo cũng giúp phá vỡ hình dạng chiến sĩ ở khoảng cách xa, khiến kẻ địch cực kỳ khó quan sát. Ảnh: Chiến sĩ Malaysia với quân phục ngụy trang Digital. Dù là một quốc gia nhỏ bé nhưng với tiềm lực kinh tế phát triển, Brunei cực kỳ chú trọng đầu tư trang bị cho chiến sĩ một cách tối đa, trong đó cũng không thể không kể đến trang bị quân phục dã chiến. Brinei sử dụng quân phục ngụy trang họa tiết nhỏ màu tím than, nâu và xanh nhạt phối hợp trên nền xanh đậm truyền thống tạo tính thích nghi tốt với môi trường. Ảnh: Binh sĩ Brunei (trái) giao lưu với binh sĩ Mỹ (phải). Dù vậy, khác với Digital kiểu Malaysia, Digital của Brunei bố trí các mảng ngụy trang theo trục dọc có phần kém hiệu quả hơn so với kiểu bố trí theo trục ngang giúp phá vỡ hình dáng khi nhìn từ xa. Ảnh: Binh sĩ Brunei với quân phục ngụy trang. Khá giống với quân phục của Brunei là quân phục ngụy trang cũng theo kiểu Digital của lục quân Singapore, tuy nhiên trang phục của quân đội Singapore sử dụng tông màu xanh nhạt hơn và họa tiết bố trí theo mảng nhỏ không đồng đều, tạo tính ngụy trang cực tốt. Ảnh: Binh sĩ Singapore với quân phục dã chiến. Màu ngụy trang của Singapore rất phù hợp với khu vực cỏ thưa thớt xen kẽ đất, rừng lá thưa, cỏ úa,… và những đặc điểm đặc thù tự nhiên của đất nước nhỏ bé này. Ảnh: Binh sĩ Singapore cơ động trên thao trường. Và cuối cùng phải kể đến đó chính là quân đội Indonesia - một trong những quân đội có sức mạnh hàng đầu ASEAN hiện nay. Lục quân Indonesia sử dụng đại trà mẫu quân phục ngụy trang họa tiết DPM khá đặc trưng, khá tương tự với DPM của Philippine và Campuchia. Ảnh: Binh sĩ Indonesia với quân phục dã chiến họa tiết DPM Về lực lượng đặc biệt, Indonesia cũng sử dụng riêng một mẫu quân phục ngụy trang họa tiết Digital với màu xanh sẫm chủ đạo với hợp với các mảng họa tiết nhỏ, tạo độ ngụy trang cực cao và phù hợp đặc thù tác chiến riêng của lực lượng này. Ảnh: Đặc nhiệm lục quân Indonesia với quân phục Digital. Và cuối cùng là lực lượng đặc nhiệm Kopassus của quân đội Indonesia với một mẫu quân phục ngụy trang họa tiết DPM riêng với màu đỏ đậm làm chủ đạo, khác với DPM màu xanh lá nhiệt đới làm chủ đạo của các đơn vị thông thường. Màu này có tác dụng ngụy trang khá hạn chế vì chỉ phù hợp với đặc thù tác chiến ở khu vực nhất định, tuy nhiên nó có tác dụng để phân biệt lực lượng là nhiều hơn. Ảnh: Binh sĩ đặc nhiệm Kopassus của Indonesia. Video Quân phục dã ngoại mới của QĐND Việt Nam - Nguồn: QPVN

