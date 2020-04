Lộ diện quân phục ngụy trang đặc biệt của bộ binh Việt Nam trong tương lai?

Hình ảnh mới xuất hiện trên Internet cho thấy quân phục nguỵ trang theo kiểu Digital - kỹ thuật số cực kỳ hiện đại được một người lính trong Quân đội Nhân dân Việt Nam mang trên người. Nguồn ảnh: MXH. Đây là kiểu nguỵ trang kỹ thuật số có phần tương đồng với quân phục của lục quân Đài Loan. Nguồn ảnh: Forces. So với các kiểu nguỵ trang rằn ri thông thường, kiểu nguỵ trang kỹ thuật số cung cấp cho người lính khả năng nguỵ trang hiệu quả hơn trong từng tình huống cụ thể. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong quá khứ, Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng từng thử nghiệm ở quy mô hạn chế màu quân phục nguỵ trang kỹ thuật số này. Nguồn ảnh: THVL. Tuy nhiên đáng tiếc là chúng ta không đưa màu quân phục này vào sản xuất đại trà và cung cấp cho toàn quân. Nguồn ảnh: TL. Việc sản xuất vải để may quân phục nguỵ trang kỹ thuật số cũng không hề đơn giản, thuật toán để in màu kỹ thuật số là độc quyền của mỗi quốc gia và nếu thuật toán này không được tối ưu hoá, khả năng nguỵ trang sẽ không cao. Nguồn ảnh: QPVN. Trên thế giới, quân đội nhiều quốc gia được cung cấp màu nguỵ trang kỹ thuật số với hiệu quả tác chiến cực kỳ hiệu quả. Nguồn ảnh: Gettyimg. Với thuật toán hiện đại và hoàn chỉnh, chỉ cần thay đổi đôi chút về mặt thuật toán là có thể cho ra những màu nguỵ trang phù hợp với những môi trường đặc thù. Nguồn ảnh: Gettyimg. Với những bộ quân phục nguỵ trang kỹ thuật số được xây dựng trên thuật toán hiệu quả, người lính sẽ gần như hoà mình vào môi trường xung quanh và gần như trở nên "tàng hình". Nguồn ảnh: Gettyimg. Video Hiệu quả của màu nguỵ trang kỹ thuật số trong thực tế.

Hình ảnh mới xuất hiện trên Internet cho thấy quân phục nguỵ trang theo kiểu Digital - kỹ thuật số cực kỳ hiện đại được một người lính trong Quân đội Nhân dân Việt Nam mang trên người. Nguồn ảnh: MXH. Đây là kiểu nguỵ trang kỹ thuật số có phần tương đồng với quân phục của lục quân Đài Loan. Nguồn ảnh: Forces. So với các kiểu nguỵ trang rằn ri thông thường, kiểu nguỵ trang kỹ thuật số cung cấp cho người lính khả năng nguỵ trang hiệu quả hơn trong từng tình huống cụ thể. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong quá khứ, Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng từng thử nghiệm ở quy mô hạn chế màu quân phục nguỵ trang kỹ thuật số này. Nguồn ảnh: THVL. Tuy nhiên đáng tiếc là chúng ta không đưa màu quân phục này vào sản xuất đại trà và cung cấp cho toàn quân. Nguồn ảnh: TL. Việc sản xuất vải để may quân phục nguỵ trang kỹ thuật số cũng không hề đơn giản, thuật toán để in màu kỹ thuật số là độc quyền của mỗi quốc gia và nếu thuật toán này không được tối ưu hoá, khả năng nguỵ trang sẽ không cao. Nguồn ảnh: QPVN. Trên thế giới, quân đội nhiều quốc gia được cung cấp màu nguỵ trang kỹ thuật số với hiệu quả tác chiến cực kỳ hiệu quả. Nguồn ảnh: Gettyimg. Với thuật toán hiện đại và hoàn chỉnh, chỉ cần thay đổi đôi chút về mặt thuật toán là có thể cho ra những màu nguỵ trang phù hợp với những môi trường đặc thù. Nguồn ảnh: Gettyimg. Với những bộ quân phục nguỵ trang kỹ thuật số được xây dựng trên thuật toán hiệu quả, người lính sẽ gần như hoà mình vào môi trường xung quanh và gần như trở nên "tàng hình". Nguồn ảnh: Gettyimg. Video Hiệu quả của màu nguỵ trang kỹ thuật số trong thực tế.