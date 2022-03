Tiểu đoàn Azov tan rã, tàn quân bị lính Chechnya vây chặt

Trung tuần vừa rồi, các nguồn tin đều khẳng định vòng vây tại Mariupol - "thành phố bị cô lập" ở miền nam Ukraine đang ngày càng thu hẹp. Các phóng viên chiến trường Nga tiết lộ rằng theo hướng Mariupol, quân đội Nga và quân đội DPR đã chiếm hơn 90% quận Livoberezhnyi của thành phố. Trong khi đó, lực lượng phòng thủ Ukraine và tàn dư của Tiểu đoàn Azov xã đang rút về Karmius phía tây thành phố để cố thủ. Với việc "giải phóng" một khu vực rộng lớn ở Mariupol, quân đội Nga và DPR đã tổ chức 200 xe buýt để di tản dân thường. Một lượng lớn người dân Mariupol đã bị mắc kẹt trong cuộc chiến ở thành phố Mariupol. Những người lính Chechnya đã nói với những người tị nạn ở Mariupol rằng chiến sự sẽ sớm kết thúc và họ sẽ sớm được trở về nhà. Việc sơ tán an toàn một số lượng lớn người tị nạn là tin vui lớn nhất đối với quân đội Nga. Điều này có nghĩa là họ có thể sử dụng tối đa các loại vũ khí hỏa lực hạng nặng như xe tăng, pháo tự hành, bệ phóng tên lửa và tên lửa chống tăng trong trận chiến tiếp theo. Một mặt, có thể nhanh chóng giải quyết tàn quân của Tiểu đoàn Azov, mặt khác có thể làm giảm thương vong cho phía Nga và tăng tốc cuộc tấn công một cách hiệu quả. Các sĩ quan tiền trạm của Nga dự đoán rằng thành phố Mariupol sẽ bị chiếm hoàn toàn trong 3 đến 4 ngày tới. Nhận định này phù hợp với kỳ vọng của Bộ Tư lệnh quân đội Nga, trước đó vệ tinh do thám của NATO phát hiện nhiều tàu tên lửa hải quân Nga đã cập cảng quân sự Berdyansk, đang chuẩn bị cho việc tiếp quản khu vực bờ biển Mariupol. Sau khi bị vây hãm 15 ngày, thủy quân lục chiến Ukraine ở Mariupol đã ra đầu hàng. Vào ngày 13/3, một đội trinh sát 5 người cũng đã đầu hàng DPR. Mặc dù phó chỉ huy Tiểu đoàn Azov đã kêu gọi "chiến đấu đến người cuối cùng" trong đoạn video được công bố, nhưng rất nhiều binh lính của ông ta vẫn tỏ ra lo sợ. Quân đội nhân dân Donetsk (DPR) từng bị đánh bại bởi Tiểu đoàn Azov vào năm 2014 và bị đuổi khỏi Mariupol. DPR đã bị thương vong nặng nề trong trận chiến đó. Bây giờ DPR cuối cùng cũng có thể có cơ hội để phản kích. Tính đến thời điểm hiện tại, các đơn vị của Trung đoàn 9 DPR chủ yếu tấn công vào phía đông Mariupol và đang giao tranh ác liệt với Tiểu đoàn Azov trên đường phố. Nhưng điều khiến Tiểu đoàn Azov khiếp sợ hơn cả là lực lượng Vệ binh Chechnya. Rạng sáng ngày 15/3, lực lượng thiết giáp của quân Chechnya tiến đến gần Nhà máy thép Mariupol và bao vây gần 100 tay súng của Tiểu đoàn Azov. Video từ hiện trường cho thấy chỉ huy lực lượng Chechnya đã ra lệnh phát động cuộc chiến. Tuy nhiên, địa hình và các tòa nhà của nhà máy thép phức tạp hơn, điều này đặc biệt thuận lợi cho các chiến binh của Tiểu đoàn Azov ẩn náu và tiến hành các cuộc tấn công du kích. Việc sử dụng lối đánh đường phố trước đây chắc chắn sẽ khiến những người lính Chechnya phải chịu thiệt hại. Đối với những tay súng của Tiểu đoàn Azov, việc rút lui về nhà máy thép là lựa chọn bất đắc dĩ. Bởi vì, mặc dù các nhà máy thép có công trình kiên cố và cơ sở sản xuất để sử dụng, nhưng họ sẽ đối mặt với nguy cơ hứng chịu hoả lực mạnh từ Nga, do nơi này không có dân thường. Chỉ huy quân Chechnya cũng nhận rõ tình hình và không muốn những hy sinh không cần thiết, họ điều động xe tăng và pháo tự hành gần đó bắn phá thẳng vào Nhà máy thép Mariupol. Các binh sĩ của Vệ binh Chechnya chỉ có nhiệm vụ bao vây nhà máy thép ở mọi phía, ngăn chặn binh lính từ Tiểu đoàn Azov rút lui. Chiến thắng là trong tầm tay! Bộ Quốc phòng Nga cho biết với sự hỗ trợ của Nga, các đơn vị DPR đã phá hủy gần như tất cả các vị trí của Ukraine ở ngoại ô Mariupol và các lực lượng đặc biệt đã loại bỏ các đơn vị chủ lực của Tiểu đoàn Azov trong các khu dân cư xung quanh thành phố.

