Quân đội Ukraine dồn lực, chuẩn bị phản công toàn diện?

Tính đến ngày 13/3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy 2.911 mục tiêu quân sự của Ukraine. Bắt đầu từ ngày 3/3, các quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận rằng quân đội Nga đã "chiếm đóng" Kherson, một thành phố lớn ở miền nam đất nước. Tổng thống Nga Putin đã phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" với mục tiêu quan trọng là phi quân sự hóa Ukraine và kế hoạch đang tiến triển tương đối thuận lợi. Các quan chức cấp cao Ukraine cho biết họ sẽ lật ngược tình thế xung đột và muốn chuyển từ giai đoạn phòng thủ sang giai đoạn tấn công. Kherson là một vị trí chiến lược rất quan trọng ở phía nam Ukraine và đóng một vai trò hiểm yếu trong tình hình xung đột chung. Bây giờ sau khi nơi này thất thủ và quân đội Ukraine lại tuyên bố sẽ phản công. Nếu quân đội Ukraine tiến hành được một cuộc phản công toàn diện, nó có thể đưa cuộc xung đột sang một giai đoạn mới và khiến thời gian diễn ra trận chiến quyết định đến sớm hơn. Nhiều chuyên gia quân sự lo ngại các phần tử cực đoan Ukraine sẽ sử dụng địa điểm giao tranh được đặt trong các khu dân cư, điều này sẽ khiến quân đội Nga gặp nhiều hạn chế khi tác chiến, nhưng sẽ gây tổn thất cho dân thường. Trong chiến dịch này, Nga cũng muốn bảo đảm sự toàn vẹn cho các thành phố của Ukraine, vì vậy nước này áp dụng chiến lược tấn công hạn chế, thân thiện hơn nhiều so với các biện pháp mà NATO đã áp dụng trong cuộc chiến với Syria. Mặc dù phía Nga đã giành được quyền kiểm soát chung đối với thành phố nhưng họ vẫn chưa tiếp quản thành phố một cách toàn diện, mà thay vào đó quân đội Nga đã đàm phán và thương lượng với chính phủ, với hy vọng hoàn thành nhiệm vụ phi quân sự hóa mà vẫn đảm bảo cho người dân được sinh sống. một cuộc sống ổn định. Cách tiếp cận này cũng là chiến lược mà Nga đã áp dụng cho các thành phố lớn, tiếp theo họ có thể cùng tồn tại với người dân Ukraine và cùng nhau thiết lập một hệ thống an ninh thành phố. Ngày 3/3, Nga đã chuyển hơn 30 tấn hàng cứu trợ đến miền Đông Bắc Ukraine, Nga cũng đàm phán với các nước liên quan cần sơ tán kiều bào để mở kênh nhân đạo từ Ukraine sang Nga. Điều này cho thấy họ hy vọng sẽ cùng nhau xây dựng một hệ thống an ninh thời chiến trong cuộc xung đột này. Bộ trưởng Ngoại giao Nga cũng cho biết rằng Vương quốc Anh và Mỹ cùng nhiều quốc gia khác hiện đã chặn hoàn toàn các phương tiện truyền thông của Nga. Tuy nhiên, Nga vẫn đảm bảo kết nối điện và Internet trong nội bộ Ukraine, đây có thể coi là mở ra một mô hình “xung đột trực tiếp” mới. Hiện tại, chiến tranh đô thị, đặc biệt là ở một số thành phố lớn như Kiev vẫn bị hạn chế hơn. Nếu quân đội Ukraine thực sự chủ động tấn công Nga thì họ sẽ đối đầu trực diện với quân chủ lực của Nga. Với lực lượng hiện tại Ukraine khó có thể gom đủ binh lính và vũ khí để đủ sức đối đầu với một sư đoàn chủ lực của Nga. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc quân đội Ukraine chủ động tấn công quân đội Nga là điều khó tin, bởi vì tình hình của Ukraine bây giờ là đang quá khó khăn bởi vì quân đội Ukraine đang chịu thiệt hại nặng, cũng như lực lượng phân tán và không còn vũ khí để chiến đấu với Nga.

