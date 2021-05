Tiêm kích Su-57 Nga: Báo Nga kể tên những nước phù hợp (P1)

Trong quá khứ, truyền thông Nga đã xem xét các khách hàng tiềm năng hàng đầu cho máy bay chiến đấu hạng nặng thế hệ tiếp theo Su-57 của Nga và đã nêu tên các quốc gia gồm Ấn Độ, Algeria, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Khi tiêm kích Su-57 đã đi vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, ngày càng nhiều quốc gia tỏ ra quan tâm đến việc mua chiếc máy bay này, trong đó Algeria đã đặt hàng phi đội đầu tiên của mình để thay thế những chiếc MiG-25 Foxbat thời Chiến tranh Lạnh. Nhiều quốc gia khác cũng đang dự kiến sẽ mua loại máy bay chiến đấu hiện đại bậc nhất của Nga. 5 khách hàng tiềm năng tiếp theo cho Su-57 được lựa chọn thông qua việc đánh giá lực lượng không quân hiện tại, ngân sách, quan hệ đối ngoại và Su-57 có thể phù hợp với cơ cấu lực lượng hiện có của họ như thế nào. Đầu tiên là Kazakhstan, quốc gia này là khách hàng hàng đầu cho các loại vũ khí mới của Nga trong Tổ chức An ninh của các quốc gia hậu Xô Viết. Gần đây nhất là việc Kazakhstan đặt hàng loại máy bay chiến đấu mới nhất của Nga là tiêm kích Su-30SM, để thay thế các mẫu máy bay cũ thời Liên Xô trong phi đội của mình. Kazakhstan được phép mua các máy bay Su-57 với cùng mức giá mà Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng nhà sản xuất, điều này giúp Kazakhstan có thể mua với giá rẻ hơn đáng kể so với các khách hàng khác. Kazakhstan hiện đang triển khai hai loại máy bay chiến đấu hạng nặng kế thừa từ Liên Xô cùng với Su-30SM, bao gồm Su-27 và MiG-31 Foxhound. Su-27 và MiG-31 Foxhound sẽ được thay thế bằng Su-57 hoặc một phiên bản nâng cấp trong tương lai của hai loại máy bay trên. Mặc dù Kazakhstan không có lo ngại về vấn đề an toàn không phận của mình, nhưng tuổi thọ của các khung máy bay Su-27 và MiG-31 Foxhound đã rất cao và cần phải thay thế. Tiếp theo là Ethiopia, là một trong những nhà khai thác nước ngoài đầu tiên của Su-27 với thương vụ 18 chiếc máy bay được mua vào cuối những năm 1990, để đối đầu với quốc gia láng giềng Eritrea. Su-27 dự kiến sẽ bị loại khỏi biên chế Không quân Ethiopia muộn nhất là vào giữa những năm 2030. Hiện nay, trong bối cảnh căng thẳng với Ai Cập và Sudan thì Su-57 sẽ là sự lựa chọn hàng đầu để Ethiopia thay thế Su-27. Su-57 sẽ đảm bảo lợi thế về chất lượng so với các máy bay chiến đấu tiềm năng của đối thủ như Su-35 của Ai Cập và MiG-29SE của Sudan, đồng thời cho phép Ethiopia tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ của cả hai quốc gia nhờ sức bền đáng kể của Su-57. Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục và nhanh chóng của Ethiopia dự kiến sẽ được duy trì, sẽ giúp việc mua Su-57 ngày càng khả thi trong thập kỷ tới mặc dù quốc gia này chỉ phân bổ một phần ngân sách nhà nước tương đối khiêm tốn, cho các hoạt động mua vũ khí mới. Quốc gia thứ ba là Ai Cập, sau khi chính phủ Hồi giáo liên kết với phương Tây bị lật đổ vào năm 2013, Ai Cập nổi lên như một khách hàng hàng đầu cho các loại vũ khí của Nga, từ xe tăng chủ lực T-90 đến trực thăng tấn công Ka-52. Quốc gia Bắc Phi đã đầu tư đặc biệt mạnh mẽ vào các hệ thống tác chiến trên không của Nga, bao gồm máy bay chiến đấu MiG-29M và Su-35 cùng hệ thống phòng không tiên tiến S-300V4. Nhiều nguồn tin cho rằng Ai Cập sẽ tiếp tục đặt hàng thêm các máy bay Su-35 và các máy bay phản lực MiG-35 nhẹ hơn, cũng có thể sau khi thiết kế Su-57 được hoàn thiện, Ai Cập có thể sẽ tìm cách mua loại máy bay này thay cho Su-35. Điều này sẽ mang lại lợi thế quyết định hơn so với các tiêm kích hạng nặng F-15EX của đối thủ Israel đang dự kiến sẽ đặt hàng và có thể là một khoản đầu tư hiệu quả hơn về chi phí so với việc mua các máy bay phản lực cũ. Xu hướng mua vũ khí hiện tại của Ai Cập và sự định hướng lại của Không quân nước này đang hướng tới khả năng cao cấp để đối đầu với các đối thủ ngang hàng, khiến việc mua máy bay chiến đấu Su-57 hoặc một trong những phiên bản của loại máy bay này sẽ là rất hợp lý. Nguồn ảnh: Pinterest. Cận cảnh sức mạnh của tiêm kích Su-57 - loại chiến đấu cơ được Nga quảng cáo là hiện đại bậc nhất thế giới. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.

Trong quá khứ, truyền thông Nga đã xem xét các khách hàng tiềm năng hàng đầu cho máy bay chiến đấu hạng nặng thế hệ tiếp theo Su-57 của Nga và đã nêu tên các quốc gia gồm Ấn Độ, Algeria, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Khi tiêm kích Su-57 đã đi vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, ngày càng nhiều quốc gia tỏ ra quan tâm đến việc mua chiếc máy bay này, trong đó Algeria đã đặt hàng phi đội đầu tiên của mình để thay thế những chiếc MiG-25 Foxbat thời Chiến tranh Lạnh. Nhiều quốc gia khác cũng đang dự kiến sẽ mua loại máy bay chiến đấu hiện đại bậc nhất của Nga. 5 khách hàng tiềm năng tiếp theo cho Su-57 được lựa chọn thông qua việc đánh giá lực lượng không quân hiện tại, ngân sách, quan hệ đối ngoại và Su-57 có thể phù hợp với cơ cấu lực lượng hiện có của họ như thế nào. Đầu tiên là Kazakhstan, quốc gia này là khách hàng hàng đầu cho các loại vũ khí mới của Nga trong Tổ chức An ninh của các quốc gia hậu Xô Viết. Gần đây nhất là việc Kazakhstan đặt hàng loại máy bay chiến đấu mới nhất của Nga là tiêm kích Su-30SM, để thay thế các mẫu máy bay cũ thời Liên Xô trong phi đội của mình. Kazakhstan được phép mua các máy bay Su-57 với cùng mức giá mà Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng nhà sản xuất, điều này giúp Kazakhstan có thể mua với giá rẻ hơn đáng kể so với các khách hàng khác. Kazakhstan hiện đang triển khai hai loại máy bay chiến đấu hạng nặng kế thừa từ Liên Xô cùng với Su-30SM, bao gồm Su-27 và MiG-31 Foxhound. Su-27 và MiG-31 Foxhound sẽ được thay thế bằng Su-57 hoặc một phiên bản nâng cấp trong tương lai của hai loại máy bay trên. Mặc dù Kazakhstan không có lo ngại về vấn đề an toàn không phận của mình, nhưng tuổi thọ của các khung máy bay Su-27 và MiG-31 Foxhound đã rất cao và cần phải thay thế. Tiếp theo là Ethiopia, là một trong những nhà khai thác nước ngoài đầu tiên của Su-27 với thương vụ 18 chiếc máy bay được mua vào cuối những năm 1990, để đối đầu với quốc gia láng giềng Eritrea. Su-27 dự kiến sẽ bị loại khỏi biên chế Không quân Ethiopia muộn nhất là vào giữa những năm 2030. Hiện nay, trong bối cảnh căng thẳng với Ai Cập và Sudan thì Su-57 sẽ là sự lựa chọn hàng đầu để Ethiopia thay thế Su-27. Su-57 sẽ đảm bảo lợi thế về chất lượng so với các máy bay chiến đấu tiềm năng của đối thủ như Su-35 của Ai Cập và MiG-29SE của Sudan, đồng thời cho phép Ethiopia tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ của cả hai quốc gia nhờ sức bền đáng kể của Su-57. Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục và nhanh chóng của Ethiopia dự kiến sẽ được duy trì, sẽ giúp việc mua Su-57 ngày càng khả thi trong thập kỷ tới mặc dù quốc gia này chỉ phân bổ một phần ngân sách nhà nước tương đối khiêm tốn, cho các hoạt động mua vũ khí mới. Quốc gia thứ ba là Ai Cập, sau khi chính phủ Hồi giáo liên kết với phương Tây bị lật đổ vào năm 2013, Ai Cập nổi lên như một khách hàng hàng đầu cho các loại vũ khí của Nga, từ xe tăng chủ lực T-90 đến trực thăng tấn công Ka-52. Quốc gia Bắc Phi đã đầu tư đặc biệt mạnh mẽ vào các hệ thống tác chiến trên không của Nga, bao gồm máy bay chiến đấu MiG-29M và Su-35 cùng hệ thống phòng không tiên tiến S-300V4. Nhiều nguồn tin cho rằng Ai Cập sẽ tiếp tục đặt hàng thêm các máy bay Su-35 và các máy bay phản lực MiG-35 nhẹ hơn, cũng có thể sau khi thiết kế Su-57 được hoàn thiện, Ai Cập có thể sẽ tìm cách mua loại máy bay này thay cho Su-35. Điều này sẽ mang lại lợi thế quyết định hơn so với các tiêm kích hạng nặng F-15EX của đối thủ Israel đang dự kiến sẽ đặt hàng và có thể là một khoản đầu tư hiệu quả hơn về chi phí so với việc mua các máy bay phản lực cũ. Xu hướng mua vũ khí hiện tại của Ai Cập và sự định hướng lại của Không quân nước này đang hướng tới khả năng cao cấp để đối đầu với các đối thủ ngang hàng, khiến việc mua máy bay chiến đấu Su-57 hoặc một trong những phiên bản của loại máy bay này sẽ là rất hợp lý. Nguồn ảnh: Pinterest. Cận cảnh sức mạnh của tiêm kích Su-57 - loại chiến đấu cơ được Nga quảng cáo là hiện đại bậc nhất thế giới. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.