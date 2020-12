Tiêm kích Rafale: Hy Lạp mua 10, tặng 8; Ấn Độ mua đắt gấp đôi

Mối quan hệ căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp mới đây lại bị đẩy lên một nấc thang mới, khi cả hai nước tiến hành các cuộc tập trận với mục đích "khoe cơ bắp" tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải. Để có thể đối đầu với lực lượng không quân hùng mạnh của Thổ, Hy Lạp quyết định tăng cường sức mạnh bằng tiêm kích Rafale của Pháp. Ảnh: Máy bay chiến đấu Rafale - Nguồn: Dassault Aviation Máy bay chiến đấu Rafale của Dassault Aviation sẽ gia nhập Không quân Hy Lạp trong thời gian gần nhất. Là đồng minh thân thiết của Hy Lạp, Pháp đã quyết định việc bán 18 máy bay chiến đấu Rafale cho Không quân Hy Lạp, biến Hy Lạp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên, mua máy bay chiến đấu Rafale. Ảnh: Máy bay chiến đấu Rafale - Nguồn: Dassault Aviation Số máy bay này không phải là loại mới hoàn toàn, mà Hy Lạp sẽ nhận 12 máy bay chiến đấu Rafale đã qua sử dụng và 6 chiếc hoàn toàn mới. Chiếc Rafale đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Hy Lạp vào năm 2021 và hợp đồng hoàn thành vào năm 2023. Ảnh: Chiến đấu cơ Rafale - Nguồn: Dassault Aviation Người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp Stelios Petsas ngày 17/12 cho biết nước này sẽ chi tổng cộng 2,3 tỷ euro (2,8 tỷ USD) để mua 18 máy bay chiến đấu Rafale do hãng Dassault của Pháp sản xuất; trong đó 300 triệu euro được sử dụng để mua vũ khí cho máy bay; 120 triệu euro được sử dụng để thuê Dassault hỗ trợ kỹ thuật trong 4 năm, cho số máy bay Rafale. Ảnh: Máy bay chiến đấu Rafale - Nguồn: Dassault Aviation Số vũ khí dùng cho máy bay Rafale sẽ do công ty tên lửa châu Âu MBDA cung cấp. Máy bay chiến đấu Rafale sẽ thay thế phi đội Mirage 2000 đã "có tuổi" trong Không quân Hy Lạp. Hy Lạp cho biết, máy bay Rafale sẽ được trang bị tên lửa không đối không Meteor và vũ khí tiến công mặt đất hạng nặng. Ảnh: Máy bay chiến đấu Rafale - Nguồn: Dassault Aviation Mặc dù có một số máy bay cũ, nhưng Hy Lạp chỉ mua với giá 127 triệu euro một chiếc Rafale. So với Ấn Độ mua 36 máy bay chiến đấu Rafale với giá 7,5 tỷ euro, thì cái giá để Không quân Hy Lạp mua máy bay chiến đấu Rafale thực sự quá rẻ. Ảnh: Máy bay chiến đấu Rafale của Ấn Độ - Nguồn: Dassault Aviation Do cuộc đối đầu biên giới gay gắt giữa Ấn Độ và các đối thủ truyền kiếp như Trung Quốc và Pakistan, Không quân Ấn Độ đã quyết định trang bị loại chiến đấu cơ Rafale có nguồn gốc phương Tây, quyết tạo ưu thế vượt trội với không quân của Trung Quốc và Pakistan. Ảnh: Máy bay chiến đấu Rafale của Ấn Độ - Nguồn: Dassault Aviation Rafale là loại chiến đấu cơ hạng trung đa nhiệm, sử dụng 2 động cơ, được xếp vào thế hệ 4++; tốc độ tối đa của Rafale là 1,8 Mach. Loại chiến đấu cơ này có thể thực hiện các nhiệm vụ bao gồm tác chiến điện tử, phòng không, tiến công mục tiêu mặt đất và tấn công sâu vào tung thâm phòng ngự của đối phương. Ảnh: Máy bay chiến đấu Rafale của Ấn Độ - Nguồn: Dassault Aviation Rafale có thể sử dụng tên lửa không đối không tầm ngắn Mika, tên lửa hành trình tiến công mặt đất tầm xa SCALP, bom dẫn đường bằng laser, tên lửa chống hạm AM39, pháo hàng không GIAT-30, và nhiều vũ khí dẫn đường tấn công mặt đất chính xác. Ảnh: Máy bay chiến đấu Rafale của Ấn Độ - Nguồn: Dassault Aviation Tiêm kích Rafale cũng có thể sử dụng tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn Meteor với tầm bắn ước tính hơn 200 km. Tên lửa không đối không Meteor có khả năng tiêu diệt hiệu quả mục tiêu tối đa 160 km, có thể cải thiện đáng kể khả năng tấn công của Không quân Ấn Độ. Ảnh: Máy bay chiến đấu Rafale của Ấn Độ - Nguồn: Dassault Aviation Tên lửa hành trình SCALP "Storm Mirage" mà Ấn Độ mua kèm với máy bay Rafale, là loại vũ khí tấn công mặt đất tầm xa, có thể tấn công chính xác các mục tiêu cố định hoặc di động có giá trị chiến thuật cao. Tên lửa nặng khoảng 1.300 kg và có tầm bắn hơn 250 km. Ảnh: Máy bay chiến đấu Rafale của Ấn Độ - Nguồn: Dassault Aviation Sau khi Hy Lạp phản đối việc thăm dò năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ ở Đông Địa Trung Hải, căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đã tăng cao. Việc Không quân Hy Lạp mua lại tiêm kích Rafale sẽ tăng hiệu quả chiến đấu; mặc dù hiện nay Không quân Hy Lạp đã sở hữu F-16, Mirage 2000 và F-4 Phantom. Ảnh: Máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Hy Lạp - Nguồn: Wikipedia. Trong khi đó, máy bay chiến đấu chủ lực của Thổ Nhĩ Kỳ là F-16, được trang bị tên lửa chống hạm Penguin, bom chùm, bom phá đường băng, tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9 "Sidewinder" và tên lửa tầm trung AIM -120; bom dẫn đường chính xác bằng GPS và bom thông thường. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ - Nguồn: Wikipedia. Các phương tiện truyền thông Hy Lạp cho rằng, một khi Không quân nước này được trang bị máy bay chiến đấu Rafale và sớm có được máy bay chiến đấu tàng hình F-35, họ sẽ có thể kiểm soát vùng trời gây tranh cãi và tiến hành các cuộc không kích vào Thổ Nhĩ Kỳ ở mọi khu vực. Sức mạnh đầy cơ bắp của chiến đấu cơ Rafale do Pháp sản xuất.

