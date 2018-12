Thụy Điển “khoe khéo” tăng khủng, siêu pháo bắn 9 phát/phút

Quân đội Thuỵ Điển vừa có màn tập trận hoành tráng ở phía Đông Bắc nước này. Cuộc tập trận có sự tham gia của các loại thiết giáp cực khủng do Lục quân nước này sở hữu, trong đó có không ít loại thiết giáp được nước này tự sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Tên lửa phòng không cỡ nhỏ loại RBS 70 do Thuỵ Điển sản xuất được đặt trên nóc xe thiết giáp lội nước chở quân Patria Pasi do Phần Lan xản xuất. Trong kho của Thuỵ Điển có khoảng hơn 200 chiếc thiết giáp loại này. Nguồn ảnh: Sina. Cối M12 120mm do Australia sản xuất nằm trong biên chế của Lục quân Thuỵ Điển cũng vừa được mang ra tập trận tuần vừa rồi. Nguồn ảnh: Sina. Xe tăng chủ lực chiến trường loại Stridsvagn 122 do Thuỵ Điển tự sản xuất - Stridsvagn là một dòng xe tăng cực kỳ độc đáo của Thuỵ Điển với hệ thống treo có thể nâng - hạ để điều chỉnh góc nghiêng của xe tăng. Tuy nhiên tính năng này không còn xuất hiện trên phiên bản Stridsvagn 122. Nguồn ảnh: Sina. Thực tế thì tới phiên bản Stridsvagn 122, Lục quân Thuỵ Điển lại xây dựng loại xe tăng chủ lực chiến trường này dựa trên thiết kế của Leopard 2 do Đức sản xuất. Tổng cộng trong biên chế của Thuỵ Điển có khoảng 120 xe tăng Stridsvagn 122 - Leopard 2 này. Nguồn ảnh: Sina. Tổ hợp pháo tự hành Archer cực khủng do Thuỵ Điển tự nghiên cứu và sản xuất. Khẩu pháo tự hành nặng 30 tấn này có cỡ nòng 155/L52 với tầm hoạt động 500 km và tầm bắn từ 35 tới tận 60 km. Nguồn ảnh: Sina. Xe chiến đấu bộ binh Combat Vihicle 90 cũng do Thuỵ Điển tự chế tạo. Loại xe chiến đấu bộ binh này được trang bị pháo 40mm kèm theo đó là khả năng chở tới 8 lính cùng đầy đủ trang thiết bị. Thuỵ Điển hiện có tới hơn 500 xe chiến đấu bộ binh loại này. Nguồn ảnh: Sina. Lính tăng thiết giáp Thuỵ Điển xử lý sự cố với xích xe tăng Stridsvagn 122 trong cuộc tập trận diễn ra tuần vừa rồi dưới cái lạnh -10 độ C. Nguồn ảnh: Sina. Pháo tự hành Archer của Thuỵ Điển được coi là một trong những khẩu pháo tự hành khởi đầu cho trào lưu pháo tự hành sử dụng khung gầm bánh lốp đặc chủng - một thiết kế dễ sản xuất, rẻ tiền nhưng cũng cực kỳ hiệu quả. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Xe tăng chủ lực chiến trường Stridsvagn 103 với thiết kế cực kỳ độc đáo của Quân đội Thuỵ Điển.

