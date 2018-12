Thực hư sức mạnh tàu chiến hai thân của Hải quân Iran

Tàu chiến hai thân duy nhất được đóng theo lớp tàu này của Hải quân Iran được đặt tên là Shahid Mohammad Nazeri. Đây cũng được coi là tên của lớp tàu hai thân dài 55 mét đang được Iran sở hữu này. Nguồn ảnh: DEFA. Theo thông tin được Hải quân Iran tiết lộ, với chiều dài 55 mét, Shahid Mohammad Nazeri là tàu thân nhôm dài nhất, lớn nhất hiện đang được Hải quân Iran sử dụng. Nguồn ảnh: DEFA. Các thông số được Hải quân Iran công bố cũng khiến không ít người hoài nghi về loại tàu này. Theo đó, tầm hoạt động của tàu có khả năng lên tới 10.000 km. Nguồn ảnh: DEFA. Đây là một tầm hoạt động có vẻ khá rộng so với một tàu hai thân có cấu tạo tương đối mong manh như thế này. Nguồn ảnh: QQ. Tàu cũng có khả năng mang theo tới tối đa 100 lính kèm theo đó là sân đỗ trực thăng ở phía sau. Iran cho rằng loại tàu này có thể hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết. Nguồn ảnh: Ostovar. Tàu có chiều rộng 14,1 mét và cao 13 mét. Nguồn ảnh: QQ. Tốc độ tối đa của tàu theo Iran công bố lên tới 80 hải lý giờ - tương đương với 148 km/h. Đây là tốc độ cực nhanh so với các loại tàu biển thông thường. Tuy nhiên do là một tàu chiến hai thân, các chuyên gia cho rằng Shahid Mohammad Nazeri hoàn toàn có khả năng đạt được tốc độ này. Nguồn ảnh: QQ. Để tiện so sánh, các tàu chiến của Hải quân Mỹ hiện tại (trừ những tàu ba thân có thiết kế giống với Shahid Mohammad Nazeri) đều có tốc độ tối đa phổ biến vào khoảng từ 30 hải lý tới 60 hải lý. Như vậy nếu tốc độ của Shahid Mohammad Nazeri là chính xác như công bố, nó có thể bỏ xa gần như mọi loại tàu chiến của Mỹ. Nguồn ảnh: Fars. Tuy nhiên suốt từ năm 2016 tới nay, có vẻ Hải quân Iran vẫn chỉ có duy nhất một tàu chiến Shahid Mohammad Nazeri được đóng theo lớp này. Việc này có thể là bằng chứng cho lập luận các thông số "trên giấy" được Iran công bố ra thực tế lại không đạt được như kỳ vọng. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Tàu ngầm Mini siêu nhỏ được Hải quân Iran đóng với số lượng lớn.

