Thống kê sốc: 190 chiến hạm Mỹ bị tấn công bởi thứ khủng khiếp này

Tình hình đại dịch COVID-19 đang hoành hành vô cùng phức tạp tại Mỹ do sự lỏng lẻo, thiếu quyết liệt của giới lãnh đạo cũng như ý thức với dịch bệnh của người dân quá kém dẫn đến nhiều hậu quả đặc biệt nặng nề cho xã hội. Quân đội Mỹ cũng không ngoại lệ khi phải hứng chịu một thiệt hại cực kỳ to lớn bởi COVID-19 gây ra. Ảnh: Binh sĩ hải quân Mỹ. Dẫu vậy, Lầu Năm Góc vẫn luôn từ chối tiết lộ mọi thông tin chi tiết về tình hình lây lan của COVID-19 bên trong quân đội nước này với lí do bảo mật và an ninh quân sự. Điều này cũng dễ hiểu khi có thể kiểm soát được truyền thông cũng như tránh cho kẻ thù thấy được điểm yếu của mình. Ảnh: Binh sĩ Mỹ với khẩu trang trong mùa đại dịch. Tuy nhiên mới đây, Đô đốc Mike Gilday - Tham mưu trưởng hải quân Mỹ đã có một tiết lộ vô cùng hiếm hoi rằng trong thời gian qua, đã có hơn 190 tàu của hải quân nước này đã ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 của binh sĩ phục vụ chiến đấu trên đó. Đây là một thông tin cực kỳ sửng sốt bởi mức độ gây ra thiệt hại ghê gớm như vậy của COVID-19, điều này làm giảm đi đáng kể khả năng tác chiến của lực lượng này. Ảnh: Binh sĩ hải quân Mỹ với khẩu trang y tế. Theo báo cáo của Navy Times - Mỹ vào ngày 10/10 cho biết rằng Tham mưu trưởng Mike Gilday đã có bức thư thông báo tới các Hạm đội Hải quân Mỹ rằng tính tới cuối tháng trước, đã có hơn 190 tàu của họ bị COVID-19 tấn công. Nếu con số này chỉ giới hạn ở 296 tàu hiện đang phục vụ trong hải quân nước này thì cũng đồng nghĩa với việc gần 65% tàu hải quân Mỹ đã nhiễm COVID-19 ở nhiều mức độ khác nhau. Ảnh: Binh sĩ hải quân Mỹ trên tàu sân bay. Đặc biệt, đã có một sự lây nhiễm với số lượng thủy thủ dương tính COVID-19 vô cùng lớn trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) khiến cho hầu hết toàn bộ binh sĩ trên tàu phải lên bờ để cách ly và chăm sóc y tế. Ngài Tham mưu trưởng cũng nói thêm rằng những biện pháp tích cực sớm như cách ly, kiểm tra và theo dõi người tiếp xúc gần người bệnh có thể kiểm soát tốt hơn sự lây lan của dịch. Ảnh: Binh sĩ hải quân Mỹ với khẩu trang trong mùa dịch. Dẫu vậy, vẫn chưa có bất cứ một quan chức hải quân nào khác xác nhận hay bác bỏ thông tin này. Hiện vẫn chưa rõ trong số hơn 190 tàu được nói đến là những tàu nào và mức độ lây nhiễm của COVID-19 trên các tàu này ra sao. Theo quy định của Bộ Quốc phòng Mỹ, bắt đầu từ mùa xuân năm nay, hải quân phải ngừng thông báo các trường hợp viêm phổi vành tai mới trong các đơn vị cụ thể. Ảnh: Binh sĩ hải quân Mỹ cạnh tàu bệnh viện cỡ lớn. Theo người phát ngôn của Hải quân Mỹ nói với NavyTimes rằng hơn 190 tàu trên bao gồm cả những tàu đang neo đậu tại cảng cũng như những tàu đang thực hiện các nhiệm vụ trên biển. Người này cũng nói thêm rằng hải quân Mỹ chưa từng ghi nhận đợt bùng phát dịch nào có quy mô lớn như tàu sân bay Roosevelt và tàu khu trục Kidd như hồi đầu năm. Sự việc này đã khiến cho 1/4 thủy thủ đoàn nhiễm bệnh và tàu sân bay buộc phải neo ở cảng Guam. Cũng trong đợt này đã có 78 thủy thủ đoàn trên tàu Kidd nhiễm bệnh. Ảnh: Binh sĩ Mỹ chào nhau theo cách mới thay vì bắt tay để tránh dịch bệnh lây lan. Theo báo cáo, tính đến ngày 30/9, đã có 10.585 binh sĩ thuộc hải quân Mỹ dương tính với dịch bệnh COVID-19. Các quan chức cho biết rằng, Tham mưu trưởng hải quân Mỹ - ông Mike Gilday đã có kết quả âm tính với Covid tuy nhiên sau khi phó chỉ huy Tuần duyên Mỹ dương tính với virus này, Gilday cùng toàn bộ các thành viên khác trong Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân đã tự cách ly để đảm bảo an toàn. Ảnh: Binh sĩ Mỹ cạnh tàu bệnh viện. Tham mưu trưởng Gilday cũng tiết lộ thêm rằng khoảng 35% các trường hợp dương tính với Covid trong hải quân Mỹ có rất ít hoặc không hề có triệu chứng gì, điều này gây ra tình trạng cực kỳ nguy hiểm và cách an toàn nhất là phải xét nghiệm y tế. Nguồn lực của hải quân Mỹ hiện đã rất eo hẹp nay còn phải oằn mình ra chống chọi trong mùa cúm này. Ảnh: Một nữ binh sĩ hải quân Mỹ với khẩu trang. Người phát ngôn của hải quân Mỹ từ chối tiết lộ mọi nguồn gốc của sự bùng phát dịch bệnh trên các con tàu theo quy định của Lầu Năm Góc. Ảnh: Binh sĩ Mỹ với trang bị bảo hộ y tế giữa mùa đại dịch. Video Tàu chiến Mỹ phát nổ và cháy dữ dội ngay tại cảng - Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp

