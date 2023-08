Tên lửa Iskander tập kích trúng cuộc họp bí mật của Ukraine

Bộ Nội vụ Ukraine hôm 19/8 ra tuyên bố cho biết, có ít nhất 7 người thiệt mạng và 90 người bị thương, trong đó có 11 trẻ em và 10 cảnh sát, do tên lửa Nga đánh trúng quảng trường trung tâm thành phố Chernihiv, cách thủ đô Kiev khoảng 145 km về phía đông bắc. Cụ thể, tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của quân đội Nga, đã bắn trúng một rạp chiếu phim Ukraine, khiến nhiều người Ukraine thiệt mạng tại chỗ. Với sự xuất hiện của lực lượng cứu hộ tại chỗ, cửa rạp hát đã được mở ra và hoạt động cứu hộ ngay lập tức được tiến hành khẩn trương. Theo thông tin ban đầu, một số lượng lớn người chết và bị thương trong vụ tấn công. Trong số các nạn nhân có nhiều sĩ quan trung và cao cấp của quân đội Ukraine; các nhà phát triển UAV, cũng như những người điều khiển UAV; họ là “khách mời đặc biệt”, đến đây để thể hiện đẳng cấp bậc thầy về điều khiển UAV. Đòn tấn công bằng tên lửa Iskander của Nga vào Chernihiv, mục tiêu là địa điểm triển lãm UAV. Sự kiện này được trung tâm huấn luyện điều hành UAV của Ukraine công bố và do đó trở thành mục tiêu tấn công tên lửa Nga. Đòn tấn công đã giáng một đòn cực kỳ nặng nề vào khả năng duy trì của Ukraine. Biểu hiện của Ukraine trong cuộc gặp này dường như không có kẽ hở, để tình báo Nga không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào về cuộc gặp. Phía Ukraine không xác định trước địa điểm và thời gian diễn ra cuộc gặp. Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine đã thực hiện một loạt biện pháp bảo mật. Nhưng cuộc gặp này vẫn bị phía Nga chú ý, và địa điểm gặp gỡ của Ukraine bị phá hủy hoàn toàn bằng tên lửa đạn đạo Iskander, khiến phía Ukraine bức xúc. Vậy ai đã tiết lộ bí mật này và làm thế nào nó tiết lộ nó? Rất khó có câu trả lời minh bạch. Có phải tình báo Nga vượt trội hơn tình báo Ukraine? Trên thực tế, Ukraine với sự giúp đỡ của cả khối NATO, nên đã chiếm ưu thế cực lớn (thậm chí là tuyệt đối) ở khía cạnh tình báo suốt một thời gian dài, trong cuộc xung đột Nga-Ukraine vừa qua. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã phớt lờ một điểm, lực lượng tình báo của quân đội Ukraine chỉ nỗ lực theo dõi tình hình của quân đội Nga, mà về cơ bản là “bỏ quên” bí mật của chính quân đội Ukraine. Phải chăng Quân đội Ukraine quá tự tin, không chú ý đến công tác chống gián điệp của mình. Kết quả là tên lửa Nga liên tục cho nổ tung các mục tiêu quan trọng ở Ukraine, chẳng hạn như tòa nhà của Cục An ninh Quốc gia hay cuộc họp của những người chịu trách nhiệm về UAV tại Chernihiv vừa qua. Hiện tại, hoạt động chống gián điệp của quân đội Nga đang hoàn thiện dần. Phía Nga đã củng cố cơ quan an ninh liên bang (FSB) và các cơ quan chống gián điệp khác; thực hiện công tác giữ gìn an ninh quân đội trong nước, bắt giữ và phá hàng loạt vụ gián điệp. Loại bỏ dần sự xâm nhập của mạng lưới gián điệp Ukraine vào Nga. Quan trọng hơn, mạng lưới tình báo của Nga đã xâm nhập thành công và có được chỗ đứng vững chắc ở Ukraine. FSB đã thực hiện một loạt các biện pháp để có được thông tin tình báo từ Ukraine. Sau những nỗ lực không ngừng của FSB, họ biết được Ukraine sẽ tổ chức một cuộc họp liên quan đến UAV tại một rạp chiếu phim tại Chernihiv. Vào giai đoạn đầu của cuộc chiến, Quân đội Nga thiếu trầm trọng UAV và đã chịu tổn thất quá nhiều do UAV của Ukraine. Để đạt được mục tiêu chống lại UAV của Ukraine; gốc rễ là loại bỏ càng nhiều càng tốt các kỹ thuật viên chủ chốt chương trình UAV của Ukraine. Cơ quan phản gián FSB đã tìm thấy thông tin liên quan, và cuối cùng khóa địa điểm nơi quân đội Ukraine tổ chức cuộc họp tại Chernihiv và chuyển thông tin cho quân đội. Quân đội Nga ngay lập tức phát động cuộc tấn công dựa trên thông tin do FSB cung cấp. Một tên lửa Iskander đã bắn thẳng vào sân khấu tại tòa nhà của trung tâm thành phố Chernihiv, nơi tập trung nhiều sĩ quan liên quan của quân đội Ukraine và các nhà sản xuất, nghiên cứu, phát triển, phân phối và các đơn vị đặc biệt của Ukraine sử dụng UAV cũng có mặt tại đây; trong đó có cả nhóm điều khiển UAV khét tiếng như nhóm Skala, Ptakhi Madyara, v.v. Để ngăn chặn UAV của quân đội Ukraine, là việc làm khó khăn đối với Nga. Dù UAV có kích thước nhỏ, nhưng nó lại có tác dụng không ngờ trong thực chiến. Việc ngăn chặn mục tiêu nhỏ, bay chậm là bài toán khó đối với lực lượng phòng không của tất cả các nước trên thế giới và Nga cũng không ngoại lệ. Nhưng thay vì phòng thủ thụ động trước UAV Ukraine, Quân đội Nga đã chủ động phản công toàn diện, phá hủy ngành công nghiệp UAV Ukraine và ngăn chặn UAV Ukraine tấn công Nga. Đối với quân đội Nga, cuộc tấn công này có thể nói là một trong những thành công của chiến dịch “chặt đầu”. Có thể trong thời gian tiếp theo, cơ quan tình báo của quân đội Nga sẽ áp dụng phương pháp "nhanh và chính xác" để có được những thông tin liên quan về quân đội Ukraine.

