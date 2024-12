Lộ diện hậu duệ tiếp quản Trái Đất khi loài người tuyệt chủng

Trái Đất đang bước vào một chu kỳ tuyệt chủng mới, do tác động từ con người và biến đổi khí hậu. (Ảnh: shedevrum.ai) Trong trường hợp con người suy tàn, bạch tuộc có thể trở thành loài sinh vật tiếp quản Trái Đất nhờ trí thông minh và khả năng thích nghi vượt trội. (Ảnh: Adobe Stock) Bạch tuộc sở hữu hệ thần kinh phát triển cao, biết sử dụng công cụ và giải quyết vấn đề, cho thấy tiềm năng tiến hóa đáng kinh ngạc. (Ảnh: National Wildlife Federation) Tuy nhiên, bạch tuộc là loài sống đơn độc và thói quen ăn thịt đồng loại là rào cản lớn đối với việc xây dựng xã hội văn minh. (Ảnh: Smithsonian Magazine) Một số nhà khoa học cho rằng bạch tuộc cần cải thiện tính xã hội và nuôi dưỡng thế hệ sau để phát triển văn hóa và tổ chức xã hội. (Ảnh: Science News) Nếu bạch tuộc không thích nghi đủ nhanh, ô nhiễm, khai thác quá mức và biến đổi khí hậu có thể cản trở quá trình tiến hóa của chúng. (Ảnh: Lindblad Expeditions) Một số nhà khoa học dự đoán loài giun tròn hoặc vẹt mào cũng có thể là ứng cử viên tiếp quản Trái Đất nếu bạch tuộc thất bại. (Ảnh: PetaPixel) Dù vậy, bạch tuộc vẫn là ví dụ thú vị về khả năng tiến hóa và sự đa dạng của sự sống trên hành tinh này. (Ảnh: Aquarium of the Pacific) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh loài sinh vật ở Việt Nam có chất lỏng siêu đắt đỏ.

