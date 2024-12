Lý giải hình dạng độc đáo hành tinh lùn dị nhất Hệ Mặt trời

1. Được phát hiện năm 2004. Hành tin lùn Haumea được phát hiện độc lập bởi hai nhóm thiên văn học, một ở Tây Ban Nha và một ở Mỹ, vào năm 2004. Ảnh: Pinterest. 2. Hành tinh lùn thứ năm được công nhận. Haumea được chính thức công nhận là hành tinh lùn vào năm 2008, là hành tinh lùn thứ năm (muộn nhất) được công nhận, sau Ceres, Pluto, Eris, và Makemake. Ảnh: Pinterest. 3. Được đặt theo tên thần thoại Hawaii. Hành tin lùn Haumea được đặt tên theo nữ thần sinh sản và tạo hóa trong thần thoại Hawaii, người cũng được cho là mẹ của các hòn đảo Hawaii. Ảnh: Pinterest. 4. Nằm trong Vành đai Kuiper. Haumea nằm ở Vành đai Kuiper, khu vực ngoài xa Hệ Mặt trời chứa đầy các vật thể băng giá. Ảnh: Pinterest. 5. Hình dạng giống quả bóng bầu dục. Khác với dạng tròn của các hành tinh lùn khác, Haumea có hình dạng giống quả bóng bầu dục hoặc quả trứng, do tốc độ quay rất nhanh khiến nó bị kéo dài. Ảnh: Pinterest. 6. Tốc độ quay nhanh nhất. Haumea hoàn thành một vòng quay quanh trục của mình chỉ trong 3,9 giờ, nhanh nhất trong số các thiên thể lớn trong Hệ Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 7. Kích thước không đồng đều. Haumea không có đường kính đồng nhất, với các trục dài khoảng 2.322 km, ngắn nhất khoảng 1.138 km. Ảnh: Pinterest. 8. Quỹ đạo hình elip kéo dài. Haumea có quỹ đạo hình elip, mất khoảng 285 năm để hoàn thành một vòng quay quanh Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 9. Hai vệ tinh nhỏ. Haumea có hai vệ tinh được đặt tên là Hiʻiaka và Namaka, cũng dựa trên các nhân vật trong thần thoại Hawaii. Ảnh: Pinterest. 10. Lõi đá lớn, lớp băng mỏng. Haumea có lõi đá lớn chiếm phần lớn khối lượng, với một lớp băng mỏng bao phủ bề mặt. Ảnh: Pinterest. 11. Bề mặt sáng lấp lánh. Bề mặt của Haumea phản chiếu ánh sáng rất mạnh, do lớp băng nước đóng băng phủ kín. Ảnh: Pinterest. 12. Cấu trúc độc đáo với vòng bụi. Haumea có một vòng bụi xung quanh – một trong số rất ít vật thể trong Hệ Mặt Trời có vòng như vậy, cùng với các hành tinh khổng lồ như Sao Thổ. Ảnh: Pinterest. 13. Lạnh giá và xa xôi. Nhiệt độ trên Haumea cực thấp, chỉ khoảng -241°C, do nằm cách xa Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 14. Có thể từng là một phần của một vật thể lớn hơn. Các nhà khoa học tin rằng Haumea và các thiên thể nhỏ xung quanh nó có thể là kết quả của một vụ va chạm lớn trong quá khứ. Ảnh: Pinterest. 15. Một thiên thể bí ẩn để khám phá. Mặc dù đã được phát hiện gần hai thập kỷ, Haumea vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, đặc biệt về nguồn gốc của nó và vai trò trong Vành đai Kuiper. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">

1. Được phát hiện năm 2004. Hành tin lùn Haumea được phát hiện độc lập bởi hai nhóm thiên văn học, một ở Tây Ban Nha và một ở Mỹ, vào năm 2004. Ảnh: Pinterest. 2. Hành tinh lùn thứ năm được công nhận. Haumea được chính thức công nhận là hành tinh lùn vào năm 2008, là hành tinh lùn thứ năm (muộn nhất) được công nhận, sau Ceres, Pluto, Eris, và Makemake. Ảnh: Pinterest. 3. Được đặt theo tên thần thoại Hawaii. Hành tin lùn Haumea được đặt tên theo nữ thần sinh sản và tạo hóa trong thần thoại Hawaii, người cũng được cho là mẹ của các hòn đảo Hawaii. Ảnh: Pinterest. 4. Nằm trong Vành đai Kuiper. Haumea nằm ở Vành đai Kuiper, khu vực ngoài xa Hệ Mặt trời chứa đầy các vật thể băng giá. Ảnh: Pinterest. 5. Hình dạng giống quả bóng bầu dục. Khác với dạng tròn của các hành tinh lùn khác, Haumea có hình dạng giống quả bóng bầu dục hoặc quả trứng, do tốc độ quay rất nhanh khiến nó bị kéo dài. Ảnh: Pinterest. 6. Tốc độ quay nhanh nhất. Haumea hoàn thành một vòng quay quanh trục của mình chỉ trong 3,9 giờ, nhanh nhất trong số các thiên thể lớn trong Hệ Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 7. Kích thước không đồng đều. Haumea không có đường kính đồng nhất, với các trục dài khoảng 2.322 km, ngắn nhất khoảng 1.138 km. Ảnh: Pinterest. 8. Quỹ đạo hình elip kéo dài. Haumea có quỹ đạo hình elip, mất khoảng 285 năm để hoàn thành một vòng quay quanh Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 9. Hai vệ tinh nhỏ. Haumea có hai vệ tinh được đặt tên là Hiʻiaka và Namaka, cũng dựa trên các nhân vật trong thần thoại Hawaii. Ảnh: Pinterest. 10. Lõi đá lớn, lớp băng mỏng. Haumea có lõi đá lớn chiếm phần lớn khối lượng, với một lớp băng mỏng bao phủ bề mặt. Ảnh: Pinterest. 11. Bề mặt sáng lấp lánh. Bề mặt của Haumea phản chiếu ánh sáng rất mạnh, do lớp băng nước đóng băng phủ kín. Ảnh: Pinterest. 12. Cấu trúc độc đáo với vòng bụi. Haumea có một vòng bụi xung quanh – một trong số rất ít vật thể trong Hệ Mặt Trời có vòng như vậy, cùng với các hành tinh khổng lồ như Sao Thổ. Ảnh: Pinterest. 13. Lạnh giá và xa xôi. Nhiệt độ trên Haumea cực thấp, chỉ khoảng -241°C, do nằm cách xa Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 14. Có thể từng là một phần của một vật thể lớn hơn. Các nhà khoa học tin rằng Haumea và các thiên thể nhỏ xung quanh nó có thể là kết quả của một vụ va chạm lớn trong quá khứ. Ảnh: Pinterest. 15. Một thiên thể bí ẩn để khám phá. Mặc dù đã được phát hiện gần hai thập kỷ, Haumea vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, đặc biệt về nguồn gốc của nó và vai trò trong Vành đai Kuiper. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">