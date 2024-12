Một số loại hoa dễ trồng vào mùa xuân

Chỉ còn chưa đến 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán và bạn chỉ còn tầm đó thời gian để chuẩn bị khu vườn mua xuân rực rỡ. Sau đây là các loại hoa cho khu vườn mùa xuân:







Hoa vạn thọ là loài hoa biểu tượng cho sự trường tồn, vĩnh cửu và bất diệt. Trong ngày Tết, chúng còn ẩn chứa ý nghĩa với mong ước bình an cũng như thể hiện lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ. Loại cây này có thể trồng bằng hạt và cũng không cần nhiều thời gian, chăm sóc. Thời gian từ khi ươm hạt đến khi ra hoa của các loại vạn thọ khoảng 2 tháng.



Hoa cúc cũng là một trong những loại hoa thường được trưng bày trong nhà dịp tết với ý nghĩa mong một năm mới yên bình, mạnh khỏe và trường thọ. Tại Việt Nam có nhiều loại hoa cúc, màu sắc, kích thước và hình dạng cũng khác nhau, bạn có thể chọn theo sở thích và thổ nhưỡng nơi bạn sinh sống để chọn loại cúc thích hợp.



Hoa Nhện có nhiều màu sắc khác nhau mang đến cho bạn khu vườn mùa xuân rực rỡ. Thời gian để cây nhện phát triển từ hạt đến ra hoa khoảng 60 ngày.



Cosmo không chỉ nhiều màu sắc từ hồng, đỏ tía, trắng, vàng và cam mà còn dễ trồng, ít cần thời gian chăm sóc và có khả năng chịu nhiệt cao. Với hạt cosmo, bạn có thể gieo trực tiếp lên mặt đất hay chọn ươm theo bầu ươm.



Hoa mào gà có nhiều hình dáng, màu sắc và đều dễ trồng, chịu được hạt. Ngoài ra, hoa mào gà còn được xem là biểu tượng cho tiền tài và may mắn cho gia chủ nếu trưng bày trong ngày tết.



Bốn giờ do hoa thường nở vào lúc 4 giờ chiều. Hoa có hình phễu, với các thùy giống như cánh hoa xòe ra. Sau khi hoa tàn, hạt hoa dần hình thành, rụng xuống đất và tự đâm chồi, phát triển thành cây mới. Nếu được chăm sóc tốt, cây sẽ phát triển mạnh, ra nhiều nụ và hoa.



Hoa mười giờ thường được nhân giống từ cành/nhánh song loại cây này cũng có thể phát triển từ hạt. Hoa mười giờ có nhiều màu sắc, hình dáng lá khác nhau.



Việc trưng bày hoa hướng dương trong nhà dịp tết mang ý nghĩa đón nhận những tia nắng đầu tiên của năm mới cùng lời mong cầu một năm mới trọn vẹn. Hiện hạt giống hoa hướng dương cao và lùn đều có thể mua dễ dàng tại các cửa hàng cây giống hay các sàn thương mại điện tử. Thời gian từ khi ươm hạt đến khi ra hoa của hai loại hướng dương từ 45-60 ngày tùy loại.



Với nhiều màu sắc và hình dạng hoa, zinnia (cúc lá nhám) là một loại cây cảnh quen thuộc với người Việt. Hạt giống hoa cúc lá nhám dễ trồng, cây cũng có khả năng phát triển mạnh ở điều kiện đất thiếu dinh dưỡng và thời tiết khắc nghiệt. Song, nếu được chăm sóc tốt, cây sẽ phát triển mạnh về tán, chiều cao và số lượng nụ/hoa trên mỗi cây.



Hoa bướm Viola có nhiều màu, dễ trồng, dễ chăm cũng được nhiều người lựa chọn để phát triển khu vườn mùa xuân. Hoa viola có thể phát triển tốt trong điều kiện thời tiết, thỗ nhưỡng khắc nghiệt, song nếu bạn cung cấp giá thể đất tốt, nước vừa đủ, cây có thể phát triển thành bụi nhỏ.



Hoa cẩm chướng có nhiều màu sắc, kích thước và thường được trưng bày trong nhà dịp tết.



Có ba cách nhân giống cây sống đời là ươm hạt, giâm lá hay giâm cành. Hoa sống đời có nhiều màu. Việc trưng bày hoa sống đời dịp tết mang ý nghĩa như một lời cầu chúc cho các thành viên trong gia đình luôn có sức khoẻ dồi dào.



Các bước ươm hạt giống đơn giản:

- Làm ẩm khăn giấy, dàn đều hạt hoa giống, gói khăn giấy lại, cho vào túi nilong và đặt ở nhiệt độ phòng.

- 7-10 ngày sau, kiểm tra hạt giống đã nảy mầm chưa, dùng nhíp gắp nhẹ từng hạt giống vào bầu ươm đã được tưới nước. Dùng nilong bịt kín bầu ươm, dùng tăm nhọn đâm vài lỗ trên nilong.

- Khi cây xuất hiện 4 mầm lá, có thể gỡ nilong, mang bầu ươm ra khu vực bóng râm, để mầm tiếp tục phát triển thành cây giống con.

- Khoảng ngày thứ 16-20,khi tháy cây giống con đã phát triển đủ mạnh, bạn ươm cây giống ra chậu hay trồng xuống vườn. Lưu ý khoảng cách giữa các cây.

- Ngày thứ 30, bạn có thể pha loãng phân và tưới nhẹ quanh gốc để cây phát triển tốt.



Với một số cây giống con, bạn có thể trồng khi cây đã phát triển đủ mạnh (ra hoa - như viola)



