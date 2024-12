Lính Triều Tiên đã làm lễ “rửa tội” ở chiến trường Kursk

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã chuẩn bị tròn 3 năm, nhưng không có dấu hiệu giảm nhiệt mà ngày càng có dấu hiệu leo thang. Một mặt, Quân đội Ukraine vẫn kiên cường kháng cự; mặt khác, Nga cũng áp dụng nhiều biện pháp để đẩy mạnh tấn công. Một trong những vấn đề trọng tâm được chú ý, đó là việc “Triều Tiên gửi quân tới hỗ trợ Nga” đã được Nga và Ukraine xác nhận lần đầu tiên gần đây. Các thông tin trước đây về việc Triều Tiên gửi quân tới Nga chiến đấu đã được Ukraine, Hàn Quốc, Mỹ và phương Tây tích cực đưa tin, trong khi giới chức Nga và Triều Tiên lúc đầu phủ nhận hoặc tỏ ra mơ hồ. Giờ đây, các quan chức Nga lần đầu tiên thừa nhận, lực lượng đặc biệt của Triều Tiên đã tham gia chiến đấu ở mặt trận Kursk. Có suy đoán rằng, đây có thể là một tín hiệu mới mà Moscow đang gửi tới Ukraine, Mỹ và phương Tây. Trang “Biên niên sử quân sự” của Nga ngày 14/12 đưa tin, ông Andrei Kolesnik, thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga vào ngày 13/12 rằng, các binh sĩ lực lượng đặc biệt của Triều Tiên, đang hỗ trợ Nga để tích lũy “kinh nghiệm chiến đấu thực tế”. Ông Kolesnik cho rằng, sở dĩ lãnh đạo Triều Tiên cử quân tới hỗ trợ Nga chiến đấu, là vì Triều Tiên cần những binh sĩ có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Ông cũng nhấn mạnh, binh sĩ Triều Tiên tham gia hoạt động một cách hợp pháp, theo "Thỏa thuận hỗ trợ lẫn nhau", được ký kết giữa Nga và Triều Tiên. Kể từ tháng 10 năm nay, đã xuất hiện tin đồn Triều Tiên đã đưa quân tới Nga để hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến với Ukraine. Bây giờ có vẻ như những tin đồn này không phải là không có căn cứ. Ngày 24/10, tại cuộc họp báo trong Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan, một phóng viên Mỹ khẳng định, có thể nhìn thấy binh lính Triều Tiên trên ảnh vệ tinh tại mặt trận Kursk và đã hỏi Tổng thống Nga Putin về điều này? Câu trả lời của ông Putin rất có chủ đích: "Hình ảnh là thứ rất nghiêm túc, nếu có hình ảnh thì chúng sẽ phản ánh điều gì đó". Tổng thống Putin nói tiếp rằng “Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều” đã được thông qua, Điều 4 của Hiệp ước quy định rằng, nếu một bên bị tấn công bằng vũ lực từ một hoặc nhiều quốc gia và đang trong tình trạng chiến tranh, thì bên kia sẽ ngay lập tức sử dụng mọi phương tiện sẵn có để cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác. Ông Putin cho rằng, những gì Nga và Triều Tiên làm trong khuôn khổ Điều 4 của Hiệp ước và đó là việc riêng của họ. Vào thời điểm quan trọng khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine ngày càng “dữ dội”, thông tin quân Triều Tiên “xuất quân” vào thời điểm này có gì đặc biệt? Trước đó, khi Mỹ và phương Tây đang thảo luận xem có nên nới lỏng hạn chế sử dụng vũ khí để hỗ trợ Ukraine hay không, Tổng thống Putin đã nói rõ rằng, Ukraine không có khả năng độc lập sử dụng vũ khí tầm xa và phải dựa vào các chuyên gia từ Mỹ và phương Tây để sử dụng. Hàm ý của Tổng thống Nga đó là các nước NATO gián tiếp hỗ trợ Quân đội Ukraine chống lại Nga, do vậy Tổng thống Putin cũng nói rằng, ông sẽ không loại trừ việc sử dụng vũ khí hạt nhân và tất cả các biện pháp khác, để bảo vệ an ninh của Nga. Hiện tại, có vẻ như Nga không còn giấu giếm, thậm chí còn chủ động bình luận về tình hình chiến đấu của Quân đội Triều Tiên trên lãnh thổ Nga ở một mức độ nào đó. Có thể hiểu là phản ứng trước các biện pháp gần đây của Moscow với hành động của Mỹ cũng như phương Tây trong việc viện trợ cho Ukraine Theo thông tin từ các kênh truyền hình cáp của Nga, Quân đội Triều Tiên đã tham gia giao tranh ở tỉnh Kursk của Nga lần đầu tiên từ ngày 6 đến ngày 7/12, giúp Nga chiếm lại làng Plekhovo ở quận Sudzhansky thuộc tỉnh Kursk, nơi trước đây do Ukraine kiểm soát. Tầm quan trọng của làng Plekhovo là điều hiển nhiên, vì ngôi làng này nằm gần biên giới Nga-Ukraine và là nút giao thông quan trọng kết nối Nga và Ukraine. Kiểm soát được nơi này đồng nghĩa với việc chiếm giữ một vị trí quan trọng ở biên giới Nga-Ukraine. Trong nhiều tháng qua, Quân đội Ukraine đã cố gắng kiểm soát khu vực này, nhằm làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Nga; nhưng sự tham chiến bất ngờ của Quân đội Triều Tiên đã làm gián đoạn hoàn toàn kế hoạch của Ukraine. Theo truyền thông Nga, Quân đội Triều Tiên thể hiện khả năng chiến đấu tốt trên chiến trường Kursk và “không hề tệ” như truyền thông Ukraine mô tả. Blogger quân sự nổi tiếng người Nga "Đại tá Kassad" đã mô tả trong bài viết của mình về hoàn cảnh cụ thể của những người lính Triều Tiên tham gia trong trận đánh đầu tiên ở làng Plekhovo. Lính Triều Tiên giỏi hoạt động chiến đấu phân tán theo nhóm nhỏ và có trình độ chiến đấu cao. Biểu hiện cụ thể là họ nhanh chóng vượt qua bãi mìn và chiếm được làng Plekhovo chỉ trong 2,5 giờ chiến đấu liên tục, khiến khoảng 300 quân Ukraine thương vong. Ông nói: “Những người anh em của chúng ta đã chịu đựng được lễ rửa tội bằng máu và lửa, điều đó đủ khiến đất nước họ tự hào”. Một chỉ huy chiến trường Nga mô tả chi tiết: “Quân đặc nhiệm Triều Tiên đầu tiên lặng lẽ và nhanh chóng vượt qua bãi mìn dài 2 km. Sau đó, họ lao vào khu dân cư và với tốc độ nhanh như như tia chớp, họ đã loại bỏ hàng trăm quân Ukraine. Trận đánh đã kết thúc trong vòng vài giờ”. Một blogger quân sự nổi tiếng khác của Nga là "Romanov" cho biết, mặc dù Quân đội Ukraine đã bố trí một bãi mìn lớn bên ngoài làng Plekhovo, nhưng những người lính Triều Tiên giỏi chiến đấu cơ động đã "quét qua nó như một cơn cuồng phong". "Romanov" cũng cho biết, ông đã nói chuyện với một số binh sĩ Nga ở tiền tuyến và mọi người đều ngạc nhiên trước "sự huấn luyện bài bản" của những người lính Triều Tiên. "Hãy đưa cho họ bất kỳ loại vũ khí nào và họ có thể học cách sử dụng nó ngay lập tức, ngay cả một số vũ khí hạng nặng rất phức tạp". Cựu nghị sĩ Ukraine và chính trị gia thân Nga Oleg Tsarev đã xác nhận thông tin này, nói rằng quân Triều Tiên chỉ sử dụng vũ khí hạng trong chiến đấu, chứ không phải lực lượng đặc biệt. Ông cho biết thêm: "Việc che giấu bước tiến của Quân đội Triều Tiên và tốc độ tấn công nhanh như chớp đã mang lại cho thế giới bên ngoài sự bất ngờ". Ông Tsarev cũng cho biết, vai trò của Quân đội Nga phối hợp với Quân đội Triều Tiên trong trận tấn công làng Plekhovo là chi viện hỏa lực. Với hỏa lực pháo binh vượt trội của Quân đội Nga đã chế áp và tiêu diệt rất nhiều lực lượng phòng thủ chủ lực của Quân đội Ukraine, đồng thời yểm trợ đắc lực cho các hoạt động chiến đấu của quân Triều Tiên. Quân đội Triều Tiên đã giành chiến thắng trong trận chiến đầu tiên trên đất Nga. Chiến thắng này không chỉ giúp đỡ Nga giành được chỗ đứng vững chắc ở khu vực Kursk, mà còn thể hiện sức mạnh chiến đấu của Quân đội Triều Tiên trước thế giới. Đồng thời cảnh báo Mỹ và phương Tây trong việc can thiệp vào cuộc chiến ở Ukraine. (Nguồn ảnh: Svpressa, TASS, KCNA, Kyiv Post, Rvvoenkory).

