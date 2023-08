Nga phản công đánh bật quân Ukraine khỏi phía bắc làng Rabotino

Theo hãng tin Nga RIA Novosti, trích dẫn lời người đứng đầu phong trào "Chúng ta cùng với nước Nga" Vladimir Rogov cho biết, lực lượng đặc nhiệm của tình báo Nga đã gây bất ngờ cho quân Ukraine, bằng cuộc phản công gần làng Rabotino, trên hướng Orekhiv, thuộc phía nam tỉnh Zaporizhia. Hậu quả của cuộc tấn công nhanh của quân đặc nhiệm, thuộc lực lượng tình báo Nga, khiến quân Ukraine vừa mới tạo được thế đứng chân, chưa có công sự chiến đấu vững chắc, đã chịu tổn thất lớn; buộc phải rút khỏi khu vực. Cũng có thông tin cho rằng, một số quân Ukraine đã đầu hàng. Ngày hôm trước, có thông tin về một cuộc tấn công do Quân đội Ukraine thực hiện theo hướng Rabotino bị đẩy lùi. Theo thông tin ông do Rogov đưa ra, tổng cộng Quân đội Ukraine đã huy động tới 70-80 lính và một số xe bọc thép hạng nặng cho cuộc tấn công. Trong ngày, lực lượng không quân chiến thuật của Nga đã thực hiện một loạt cuộc không kích bằng bom lượn có điều khiển FAB-500 (nặng 500 kg) vào những nơi tập trung quân số và vũ khí trang bị, cũng như các kho đạn của quân đội Ukraine ở đường chiến tuyến trong khu vực Orekhiv. Theo thông tin của trang “Bình luận quân sự” Nga, hiện giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực phía bắc làng Rabotino. Các đơn vị của quân đội Nga đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của quân Ukraine, được tăng cường hỏa lực pháo binh, xe tăng. Pháo binh Nga trên hướng này đã “hoạt động hết công suất”, phá hủy nhiều vũ khí trang bị và các đơn vị phản công của Quân đội Ukraine, cũng chịu tổn thất tương đối về quân số. Như vậy sau hơn hai tháng tấn công, Quân đội Ukraine vẫn chưa vượt qua được “cửa tử” Rabotino. Trên hướng Mỏm đá Vremevsky (khu vực Nam Donetsk), Quân đội Ukraine đã tập trung lực lượng, cố gắng chọc thủng tuyến phòng ngự của quân Nga tại đây. Đặc biệt là sau khi quân Nga “âm thầm” mở cuộc tấn công dữ dội vào Kupyansk, trên hướng Kharkov. Tại khu vực mỏm đá Vremevsky ở “ngã ba” giữa tỉnh Donetsk và Zaporozhye, tại đây có các đơn vị thuộc Sư đoàn Vostok của Nga phòng thủ. Theo thông tin mới nhất của phóng viên chiến trường Nga, Quân đội Ukraine đã tấn công các vị trí của Nga tại làng Urozhaynoye thuộc Donetsk, sử dụng cả tên lửa hành trình Storm Shadow. Sau đó, Quân đội Ukraine đã tung một lực lượng đáng kể lực lượng vào chiến đấu và đã chiếm được một vài ngôi nhà ở phía bắc làng Urozhaynoye. Vào thời điểm này, giao tranh ác liệt đang diễn ra, các đơn vị Nga đang kìm hãm bước tiến xa hơn của quân Ukraine. Ông Vladimir Rogov vào ngày 13/8 thông báo, sau hai tuần giao tranh khốc liệt và đẫm máu nhất, Quân đội Ukraine đã giành chỗ đứng ở phía bắc làng Urozhaynoye, quyết tâm kiểm soát khu dân cư quan trọng này. Quân Nga tiếp tục phòng ngự tại khu vực phía nam ngôi làng, nhưng thừa nhận tình hình tại đây "khó khăn và đáng báo động". Theo ông Rogov, các đơn vị Ukraine tiến được khoảng 200 mét sau khi tổ chức các đợt tấn công dữ dội. Lực lượng tiến công của Quân đội Ukraine mất hai trong 4 nhóm xung kích, với nòng cốt là các đơn vị thủy quân lục chiến, cùng nhiều xe tăng và thiết giáp. Làng Urozhaynoye được đánh giá là “cửa mở” quan trọng, để Ukraine có thể tiến về phía nam, hướng đến thành phố cảng Mariupol; nhằm cắt đứt hành lang trên bộ của Nga nối vùng Donbass với bán đảo Crimea. Trong một diễn biến khác, một nhân chứng trong vụ tấn công tên lửa của Nga, trong ngày hôm qua vào khách sạn Reikartz ở thành phố Zaporozhye, nơi được sử dụng làm điểm triển khai tạm thời cho lính đánh thuê nước ngoài, đã công bố một đoạn video, về cuộc tấn công của một tên lửa hành trình Nga. Đánh giá qua các cảnh quay cho thấy, cuộc tấn công đầu tiên của tên lửa Nga đã không trúng mục tiêu. Nhưng tên lửa thứ hai, được cho là loại tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-K, đã bắn trúng tòa nhà hoặc phát nổ rất mạnh gần tòa nhà. Một số thông tin đã xuất hiện trên mạng Internet ngày hôm nay cho biết, Không quân Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal vào một hầm đường sắt ở Transcarpathia. Kiev chính thức tuyên bố rằng, một "trận động đất" đã xảy ra ở khu vực này; điều này gián tiếp xác nhận thực tế về cuộc tấn công của Nga. Theo thông tin, quân đội Nga đã tấn công hầm đường sắt Beskydy, nằm trên tuyến đường sắt Lviv, dưới đèo Volovets ở Carpathians, bằng vũ khí dẫn đường chính xác. Nếu tin tức được xác nhận, đó là thiệt hại lớn cho Ukraine, do đường hầm Beskydy là một phần của hành lang vận chuyển xuyên châu Âu, từ Italy-Slovenia-Hungary-Slovakia-Ukraine. Đường hầm Beskydy là đường hầm dài thứ hai ở Ukraine và tuyến đường sắt này có vai trò quan trọng trong vận tải của Ukraine hiện nay. Công suất của nó là hơn một trăm chuyến tàu mỗi ngày. Việc phá hủy hầm đường sắt Beskydy, sẽ làm phức tạp đáng kể công tác vận chuyển hậu cần tất cả các loại hàng hóa, bao gồm cả hàng quân sự, từ châu Âu đến Ukraine. Còn tại Kupyansk vùng Kharkov, chính quyền khu vực đang bắt đầu sơ tán bắt buộc 800 trẻ em khỏi Kupyansk và các làng cũng như thị trấn lân cận. Quân đội Ukraine lo ngại trước sự tấn công dữ dội của quân đội Nga, rất có thể trong những ngày tới, thị trấn Kupyansk sẽ bị quân Nga tràn ngập.

