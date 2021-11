Tàu ngầm Trung Quốc có thể bắn tới Mỹ mà không cần ra khơi!

Hiện nay, không có gì là bí mật khi Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển kho vũ khí hạt nhân chiến lược của quốc gia này trong thời gian vừa qua. Bao gồm việc xuất hiện hàng trăm nền phóng cho tên lửa liên lục địa mới được phát triển, và cả sự phát triển tân tiến của hệ thống bắn phá quỹ đạo phân đoạn sử dụng vũ khí lượn siêu thanh của Bắc Kinh. Một báo cáo mới từ Washington cho biết, gần đây là sự phát triển và trang bị tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm tầm xa vượt trội, có thể chạm tới các “pháo đài” ít bị tổn thương hơn, gần đất liền hơn, và thậm chí là vào phạm vi cảng. Mỹ đã có báo cáo thường niên trước Quốc hội Mỹ về các diễn biến an ninh – quân sự Trung Quốc và đầu ngày 3/11 vừa qua. Bản đánh giá năng lực này dài hơn 190 trang, bao gồm một loạt diễn biến mới không chỉ giới hạn trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Các báo cáo cũng đề cập việc Trung Quốc đang cho phát triển máy bay ném bom chiến lược thế hệ kế tiếp, cùng với sự xuất hiện của oanh tạc cơ H-20, trùng khớp với báo cáo từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) vào năm 2019. Các oanh tạc cơ Xian H-20 là loại oanh tạc cơ tàng hình chiến lược, được Quân đội Trung Quốc (PLA) công bố kế hoạch phát triển từ năm 2016, được phát triển bởi Tổng công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc. Hiện nay, máy bay ném bom này vẫn trong quá trình phát triển, do đó chúng ta chưa có thông tin chính thức nào, chỉ thông qua các hình ảnh rò rỉ để phán đoán. Hứa hẹn, đây có thể là một oanh tạc cơ trang bị động cơ đôi, cho phép máy bay ném bom chiến lược này bay với vận tốc cận âm, đạt Mach 0,95. Phạm vi bay của H-20 được giới thiệu hiện tại là đạt được tối đa 8.000km khi không tiếp nhiên liệu, số liệu được giới truyền thông Trung Quốc cũng cho thấy, oanh tạc cơ H-20 sẽ có tải trọng cất cánh tối đa là hơn 198 tấn. Dự kiến, máy bay ném bom này của Trung Quốc có thể mang theo mình các tên lửa đạn đạo cũng như vũ khí hạt nhân của Trung Quốc với uy lực mạnh mẽ, sẽ sớm hoàn thiện các cuộc thử nghiệm trong năm nay và đạt trạng thái chiến đấu vào khoảng năm 2023. Với việc được trang bị khả năng tàng hình, các hệ thống điện tử hàng không hiện đại nhất, có thể thấy đây sẽ là một vũ khí mang khả năng hạt nhân chiến lược của Trung Quốc trong tương lai, tạo nhiều khó dễ cho đối phương. Ngoài ra, Bắc Kinh đang liên tục chế tạo số lượng lớn các máy bay chiến đấu khác, cũng như các chiến hạm, và hệ thống vũ khí quân dụng trên mặt đất, khi nước này tiến hành hiện đại hoá các lực lượng quân sự của mình. Tuy nhiên, điểm nhấn và xuất hiện dày đặc nhất là về các chương trình vũ khí hạt nhân Trung Quốc, bao gồm các nền tảng phóng và sự xuất hiện của của không dưới 700 đầu đạn tính đến 2027. Và có thể xuất hiện thêm tới hơn 300 đầu đạn hạt nhân đến năm 2030. Với các đánh giá này, đây là một sự gia tăng đáng kể so với báo cáo của Mỹ về Trung Quốc vào năm ngoái. Theo đó, đánh giá cho rằng Bắc Kinh sẽ hướng đến sự xuất hiện của 400 đầu đạn hạt nhân trong những năm tới. Tất cả điều này đều là đáng lo ngại, là một sự gia tăng đáng kể so với quy mô ước tính trước đây về kho dự trữ của Trung Quốc, vốn “ở mức thấp hơn 200”, theo Mỹ. Nhưng bất ngờ, chưa có thông tin nào trong báo cáo đề cập đến hệ thống bắn phá quỹ đạo phân đoạn của Trung Quốc, hệ thống đang được phát triển và đã được được Trung Quốc thử nghiệm 2 lần trong năm nay. Với vũ khí lượn có thể hoàn thành quỹ đạo đầy đủ ngoài không gian trước khi quay trở lại Trái Đất đã xuất hiện trong 1 cuộc thử nghiệm trong 2 cuộc thử nghiệm trong năm nay. Nhưng cũng hợp lý, khi theo như được biết, đây chỉ là báo cáo bao gồm các phát triển về an ninh – quân sự của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tính đến năm 2020. Có thể nói, việc phát triển vũ khí hạt nhân của Trung Quốc là đáng lo ngại với các nước phương Tây, khi xuất hiện hàng trăm nền tảng phóng sẵn sàng hoạt động, một sự đe doạ lớn. Ngoài ra, đối với sự phát triển vượt bậc, Trung Quốc thậm chí không cần cho các tàu ngầm hạt nhân của mình ra khơi mà đã chạm đến Mỹ. Đây thực sự là những phát triển vượt bậc không chỉ riêng vũ khí hạt nhân, mà còn là sự gia tăng năng lực quân sự đáng kể của Lực lượng Quân sự Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ.

