Tàu ngầm hạt nhân Suffren niềm hy vọng của Hải quân Pháp

Khả năng hoạt động cực êm

Tàu ngầm Suffren lớp Barracuda (“Cá nhồng vây ngắn”) là tàu ngầm tấn công hạt nhân (SSN), do Tập đoàn đóng tàu Naval Group và Orano (Pháp) chế tạo để thay thế các tàu ngầm lớp Ruby có trong biên chế từ thập niên 1980 của Hải quân Pháp. Được khởi đóng từ năm 2007, Suffren sẽ được thử nghiệm trước khi chính thức bàn giao vào giữa năm 2020 và đóng vai trò chủ chốt duy trì sức mạnh của Hải quân Pháp trong nhiều thập niên tới.

Ngày 12/7/2019, tại thành phố cảng Cherbourg đã diễn ra buổi hạ thủy tàu ngầm Suffren - sản phẩm có bước đột phá cao về cả công nghệ và chiến lược - với sự hiện diện của Tổng thống Pháp Macron, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Parly và người đồng cấp Australia Reynolds. Dù chưa tàu ngầm nào thuộc lớp Barracuda được đưa vào hoạt động nhưng Pháp đã thiết kế phiên bản cải biên Barracuda Block 1A sử dụng động cơ điện- diesel để xuất khẩu cho Hải quân Australia 12 chiếc với trị giá hợp đồng 50 tỉ AuD (50 tỉ đô la Australia).

Chương trình dài hạn chế tạo tàu ngầm Barracuda. Ảnh: Naval Group.

Suffren là chiếc đầu tiên trong loạt 6 tàu ngầm được chế tạo theo chương trình Barracuda có tổng giá trị gần 9 tỷ euro mà theo kế hoạch, ba chiếc tiếp theo sẽ được hoàn thành vào năm 2025, hai chiếc cuối sẽ gia nhập Hải quân Pháp vào năm 2029 và phục vụ ít nhất đến năm 2060. Theo tờ Navy Recognition, 6 tàu ngầm này sẽ được đặt theo tên các đô đốc và thủy thủ nổi tiếng của Pháp, lần lượt là Suffren, Duguay-Trouin, Tourville, Duquesne, De Grasse, Dupetit-Thouars.

Các tàu ngầm mới được cho có trọng tải gấp đôi và nhờ sử dụng công nghệ tiên tiến kèm theo khả năng tự động hóa tốt hơn, cho phép giảm thuỷ thủ đoàn 10 - 15 người so với các tàu ngầm lớp Ruby hiện tại của Pháp. Tàu ngầm Barracuda sử dụng động cơ đẩy hạt nhân K15 (đang dùng trên tàu sân bay Charles de Gaulle và các tàu ngầm mang tên lửa đường đạn lớp Triomphant) kết hợp động cơ hơi nước và điện.

Theo Naval Technology, Barracuda được xem là phiên bản thu nhỏ của tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Triomphant, có chiều dài 99,5m, lườn rộng 8,8m, mớm nước khi nổi là 7,3m, lượng giãn nước khi nổi là 4.765 tấn (khi lặn là 5.300 tấn), lặn sâu tối đa 350m, tốc độ 46 km/giờ, có thể hoạt động liên tục 70 - 90 ngày mà không cần tiếp tế (so với 45 - 60 ngày của tàu lớp Ruby); thủy thủ đoàn 60 người, bao gồm 15 người nhái.

Theo một số tài liệu, Barracuda có điểm mạnh so với các đối thủ là được trang bị hệ thống bơm phun gồm một máy bơm ly tâm và ống xả, để di chuyển thay cho chân vịt. Khi hoạt động, máy bơm sẽ hút nước từ phía trước và đẩy ra phía sau, tạo lực đẩy tàu về phía trước. Hệ thống này có ưu điểm giúp tàu di chuyển cực êm - gấp 10 lần so với tàu Ruby, không tạo ra bọt khí như sử dụng chân vịt. Ngoài ra, nó còn giúp tàu cơ động hơn vì vòi phun có thể tạo ra lực đẩy vector, loại trừ nguy cơ vướng lưới hay các vật dụng khác do không sử dụng chân vịt.

Theo Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Pháp (DCNS), tốc độ chạy không ồn của Barracuda lên đến 46km/h - vận tốc mà không tàu ngầm hiện tại nào có thể vượt qua. Hệ thống thanh ngang chuyên dụng Saint-André mà các lớp tàu ngầm trước đây chưa có cũng đem lại thêm cho Suffren 30% khả năng cơ động và điều hướng chính xác hơn so với lớp Ruby. Nhà sản xuất còn lắp trên võ tàu một lớp gạch có khả năng hấp thụ sóng âm giúp tàu khó bị phát hiện hơn. Sự kết hợp giữa hệ thống bơm phun cùng gạch chống âm giúp Barracuda có khả năng tàng hình rất cao.

Sức mạnh vượt trội

Tàu ngầm tấn công hạt nhân Barracuda được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ như tác chiến chống ngầm, chống tàu mặt nước, tấn công các mục tiêu trên bờ và đất liền - một trong những nhiệm vụ trọng yếu của hải quân Pháp trong chiến tranh hiện đại, hỗ trợ hoạt động tác chiến của lực lượng đặc biệt, thu thập tình báo, hộ tống tàu sân bay hoặc các liên đội tác chiến đổ bộ tấn công (LHD) và hộ tống các lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ mới SSBN. Trên tàu còn có khoang chứa một tàu lặn mini có thể chở người nhái dùng cho các nhiệm vụ đặc biệt.