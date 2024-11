Su-34 vẫn tham chiến bất chấp chiến thuật nguy hiểm của Ukraine

Hôm 25/11, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã nhận được một lô máy bay ném bom chiến đấu Su-34 mới, nhằm tăng cường khả năng tấn công trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Ukraine. Số lượng chính xác máy bay được giao vẫn chưa được tiết lộ. Ảnh Sky News. Trong đoạn video do Tập đoàn hàng không vũ trụ United Aviation Corporation (UAC) công bố cho thấy, các nhân viên đang bảo dưỡng hai chiếc máy bay Su-34 mới. Kể từ khi bắt đầu xung đột ở Ukraine, việc giao Su-34 và Su-35 luôn đi kèm với cảnh quay cất cánh của những chiếc máy bay này. Ảnh Wikipedia. Tổng giám đốc UAC Vadim Badekha cho biết, "Đây không phải là lô máy bay ném bom chiến đấu Su-34 cuối cùng trong năm nay. Những máy bay này đóng vai trò quan trọng tạo nên sức mạnh tấn công của lực lượng không quân và đã chứng minh hiệu quả trong điều kiện chiến đấu thực tế". Ảnh:The National Interest. Su-34 là máy bay ném bom chiến đấu đa năng do hãng hàng không Sukhoi của Nga sản xuất. Nó được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu, bao gồm ném bom chiến lược và chiến thuật, tấn công các mục tiêu trên biển và tham gia các hoạt động chiến đấu trên không. Ảnh: mil.in.ua. Máy bay sử dụng buồng lái hai chỗ ngồi, cho phép phi hành đoàn gồm hai phi công có thể làm việc cùng nhau để phối hợp các nhiệm vụ phức tạp. Su-34 có tốc độ tối đa khoảng 1.900 km/h và có thể hoạt động ở độ cao lên tới 15.000 mét, phạm vi hoạt động liên tục mà không cần tiếp nhiên liệu là khoảng 4.000 km. Ảnh: The National Interest. Vai trò của Su-34 là rất quan trọng đối với các hoạt động quân sự của Nga. Máy bay được sử dụng tích cực để ném bom chiến lược vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, cơ sở kỹ thuật quân sự và sở chỉ huy, nhằm làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine. Su-34 cũng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine trên tiền tuyến, với khả năng tấn công chính xác bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Ngoài ra, Su-34 còn được sử dụng hiệu quả trong các hoạt động tác chiến ban đêm và trong môi trường có hệ thống phòng không dày đặc. Su-34 là máy bay ném bom tiên tiến, nhưng nó cũng không phải là “bất tử” trước các hệ thống phòng không hiện đại. Ukraine đã phát triển nhiều chiến thuật hiệu quả để vô hiệu hóa chiếc máy bay này, bằng cách kết hợp nhiều nền tảng phòng không khác nhau và cải tiến phương pháp chiến đấu. Cốt lõi chiến thuật của lực lượng Ukraine nằm trong việc sử dụng các hệ thống tên lửa hiện đại như S-300, Buk-M1 và Tor, cùng với các hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại được triển khai trên các phương tiện cơ động. Các hệ thống này cho phép lực lượng Ukraine đảm bảo khả năng cơ động và phản ứng nhanh với các điều kiện thay đổi trên tiền tuyến. Chiến lược phòng không chính của Ukraine là tạo ra một hệ thống phòng thủ nhiều lớp, có khả năng xử lý các mối đe dọa ở nhiều độ cao và nhiều khoảng cách khác nhau. Su-34 dễ bị tổn thương khi bay ở độ cao thấp hoặc trung bình, nơi nó có thể bị phát hiện bởi các radar của hệ thống phòng không thấp hơn, chẳng hạn như Tor hoặc Pechora. Tên lửa từ các hệ thống này rất nhanh và chính xác, cho phép lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu vào máy bay chiến đấu của Nga. Một chiến thuật phổ biến là tăng cường hỏa lực điều khiển bằng radar cùng với việc cơ động và ngụy trang các vị trí phòng không, sử dụng địa hình và vật thể che khuất để làm cho máy bay Nga khó phát hiện hơn. Một phương pháp khác để vô hiệu hóa máy bay là sử dụng các biện pháp đối phó điện tử, bao gồm máy bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử. Ukraine có thể sử dụng những công nghệ này để phá vỡ hệ thống dẫn đường của máy bay, phá vỡ hệ thống liên lạc hoặc tạo điều kiện để radar dễ phát hiện và đánh chặn hơn. Su-34 phải đối mặt với các cuộc tấn công phối hợp với máy bay không người lái có khả năng đánh lạc hướng, buộc máy bay ném bom của Nga phải thực hiện các động tác không chính xác hoặc rơi vào phạm vi phòng không của đối phương. Sự kết hợp các phương pháp này làm tăng đáng kể cơ hội bắn hạ Su-34 của Ukraine, đặc biệt là khi máy bay buộc phải bay theo các tuyến đường dễ đoán hơn do, những hạn chế về mặt hoạt động hoặc sự hiện diện phòng không gia tăng của Quân đội Ukraine.

Hôm 25/11, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã nhận được một lô máy bay ném bom chiến đấu Su-34 mới, nhằm tăng cường khả năng tấn công trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Ukraine. Số lượng chính xác máy bay được giao vẫn chưa được tiết lộ. Ảnh Sky News. Trong đoạn video do Tập đoàn hàng không vũ trụ United Aviation Corporation (UAC) công bố cho thấy, các nhân viên đang bảo dưỡng hai chiếc máy bay Su-34 mới. Kể từ khi bắt đầu xung đột ở Ukraine, việc giao Su-34 và Su-35 luôn đi kèm với cảnh quay cất cánh của những chiếc máy bay này. Ảnh Wikipedia. Tổng giám đốc UAC Vadim Badekha cho biết, "Đây không phải là lô máy bay ném bom chiến đấu Su-34 cuối cùng trong năm nay. Những máy bay này đóng vai trò quan trọng tạo nên sức mạnh tấn công của lực lượng không quân và đã chứng minh hiệu quả trong điều kiện chiến đấu thực tế". Ảnh:The National Interest. Su-34 là máy bay ném bom chiến đấu đa năng do hãng hàng không Sukhoi của Nga sản xuất. Nó được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu, bao gồm ném bom chiến lược và chiến thuật, tấn công các mục tiêu trên biển và tham gia các hoạt động chiến đấu trên không. Ảnh: mil.in.ua. Máy bay sử dụng buồng lái hai chỗ ngồi, cho phép phi hành đoàn gồm hai phi công có thể làm việc cùng nhau để phối hợp các nhiệm vụ phức tạp. Su-34 có tốc độ tối đa khoảng 1.900 km/h và có thể hoạt động ở độ cao lên tới 15.000 mét, phạm vi hoạt động liên tục mà không cần tiếp nhiên liệu là khoảng 4.000 km. Ảnh: The National Interest. Vai trò của Su-34 là rất quan trọng đối với các hoạt động quân sự của Nga. Máy bay được sử dụng tích cực để ném bom chiến lược vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, cơ sở kỹ thuật quân sự và sở chỉ huy, nhằm làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine. Su-34 cũng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine trên tiền tuyến, với khả năng tấn công chính xác bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Ngoài ra, Su-34 còn được sử dụng hiệu quả trong các hoạt động tác chiến ban đêm và trong môi trường có hệ thống phòng không dày đặc. Su-34 là máy bay ném bom tiên tiến, nhưng nó cũng không phải là “bất tử” trước các hệ thống phòng không hiện đại. Ukraine đã phát triển nhiều chiến thuật hiệu quả để vô hiệu hóa chiếc máy bay này, bằng cách kết hợp nhiều nền tảng phòng không khác nhau và cải tiến phương pháp chiến đấu. Cốt lõi chiến thuật của lực lượng Ukraine nằm trong việc sử dụng các hệ thống tên lửa hiện đại như S-300, Buk-M1 và Tor, cùng với các hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại được triển khai trên các phương tiện cơ động. Các hệ thống này cho phép lực lượng Ukraine đảm bảo khả năng cơ động và phản ứng nhanh với các điều kiện thay đổi trên tiền tuyến. Chiến lược phòng không chính của Ukraine là tạo ra một hệ thống phòng thủ nhiều lớp, có khả năng xử lý các mối đe dọa ở nhiều độ cao và nhiều khoảng cách khác nhau. Su-34 dễ bị tổn thương khi bay ở độ cao thấp hoặc trung bình, nơi nó có thể bị phát hiện bởi các radar của hệ thống phòng không thấp hơn, chẳng hạn như Tor hoặc Pechora. Tên lửa từ các hệ thống này rất nhanh và chính xác, cho phép lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu vào máy bay chiến đấu của Nga. Một chiến thuật phổ biến là tăng cường hỏa lực điều khiển bằng radar cùng với việc cơ động và ngụy trang các vị trí phòng không, sử dụng địa hình và vật thể che khuất để làm cho máy bay Nga khó phát hiện hơn. Một phương pháp khác để vô hiệu hóa máy bay là sử dụng các biện pháp đối phó điện tử, bao gồm máy bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử. Ukraine có thể sử dụng những công nghệ này để phá vỡ hệ thống dẫn đường của máy bay, phá vỡ hệ thống liên lạc hoặc tạo điều kiện để radar dễ phát hiện và đánh chặn hơn. Su-34 phải đối mặt với các cuộc tấn công phối hợp với máy bay không người lái có khả năng đánh lạc hướng, buộc máy bay ném bom của Nga phải thực hiện các động tác không chính xác hoặc rơi vào phạm vi phòng không của đối phương. Sự kết hợp các phương pháp này làm tăng đáng kể cơ hội bắn hạ Su-34 của Ukraine, đặc biệt là khi máy bay buộc phải bay theo các tuyến đường dễ đoán hơn do, những hạn chế về mặt hoạt động hoặc sự hiện diện phòng không gia tăng của Quân đội Ukraine.