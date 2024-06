Tàu khu trục lớp Burke của Mỹ mang số tên lửa trị giá bao nhiêu?

Hải quân Mỹ đang tiến hành chiến dịch "Người bảo vệ thịnh vượng" ở Biển Đỏ, Vịnh Aden và các vùng biển khác trong bảy tháng qua, lực lượng này đã đánh chặn một số lượng lớn tên lửa chống hạm và UAV các loại, do lực lượng vũ trang Houthi của Yemen tấn công của các tàu hộ tống của Mỹ và phương Tây đang hoạt động tại đây. Trong các hoạt động phòng không, Hải quân Mỹ phải sử dụng một số lượng lớn các loại tên lửa đánh chặn các loại. Hãng tin Mỹ CNN cho biết, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Burke USS Kani (DDG-64) của Hải quân Mỹ đã trở về nước, sau khi được triển khai ở Biển Đỏ, Vịnh Aden và các vùng biển khác trong 7 tháng và tham gia 51 trận đánh với lực lượng vũ trang Houthi. Trong thời gian tham gia chiến dịch, tàu USS Kani từng có thành tích chiến đấu đáng kinh ngạc, khi đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo chống hạm và một UAV do lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen phóng trong một ngày và số tên lửa đánh chặn được USS Kani tiêu thụ rất nhiều.Tàu khu trục USS Kani được trang bị bệ phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) MK-41 gồm 96 ống phóng. Trong đó có 48 ống dùng để phóng tên lửa phòng không Standard, 32 ống để phóng tên lửa phòng không Sea Sparrow cải tiến. Trên tàu còn có 21 bệ phóng tên lửa phòng không tầm ngắn RAM. Với số tên lửa đánh chặn nhiều như vậy, nên các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Burke của Hải quân Mỹ sở hữu khả năng phòng không cực mạnh, có thể đánh chặn nhiều mục tiêu có mối đe dọa cao như UAV, tên lửa chống hạm và vũ khí dẫn đường chí nh xác khác. Thông thường, các loại vũ khí của Mỹ rất đắt và tên lửa lại càng đắt. Vào ngày 22/5, trang web web The War Zone Military đã đăng một bài báo có tiêu đề "Giá thực tế của tên lửa phóng từ tàu hải quân là bao nhiêu", trong đó tiết lộ giá thực sự của tên lửa đang hoạt động của Hải quân Mỹ. Tác giả Tyler Rogoway, Tổng biên tập trang web The War Zone Military, cho biết trong bài báo rằng, những số liệu này chỉ đơn giản là đơn giá của tên lửa và dựa trên các tài liệu ngân sách của Lầu Năm Góc trong 5 năm qua và không bao gồm bất kỳ sự phát triển, hay chi phí cơ sở hạ tầng hoặc bảo dưỡng. Số tiền đã được làm tròn đến 10.000 USD. Giá tên lửa phòng không tầm ngắn RAM (RIM-116), được triển khai trên tàu khu trục dưới dạng 21 bệ phóng xoay, sử dụng đầu tìm kiếm bằng tia hồng ngoại và tần số vô tuyến thụ động, có thể đánh chặn tên lửa siêu thanh đang bay tới,... là tên lửa của tuyến phòng thủ cuối cùng của tàu. Chức năng của nó tương tự như hệ thống pháo tầm gần MK-15 Phalanx và mỗi tên lửa được bán với giá 95.000 USD. Tên lửa cải tiến "Sea Sparrow" (phiên bản RIM-162), được triển khai trên bệ phóng tên lửa thẳng đứng MK-41 dưới dạng "1 khoang 4 ống phóng"; tên lửa này có khả năng chống nhiễu cao. Giá của một tên lửa Sea Sparrow có giá 1,49 triệu USD một quả. Tên lửa phòng không SM-2 (Standard-2) có tầm bắn 120-200 km, trong đó có một biến thể khác là Block IIIAZ, tên lửa này chuyên dùng cho tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt của Hải quân, giá mỗi tên lửa 770.000 USD. Tên lửa phòng không SM-6 (Standard-6): Tên lửa này có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo đang bay tới trong giai đoạn bay cuối cùng. Đây cũng là tên lửa duy nhất của Hải quân Mỹ có thể đánh chặn vũ khí siêu thanh. Tầm bắn tối đa là 400 km và giá mỗi tên lửa là 4,27 triệu USD. Tên lửa hành trình tấn công mục tiêu mặt đất Tomahawk BlockV, có tầm bắn 1.600 km, nó có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất ngoài tầm nhìn. Nó có thể được cập nhật các thông số trong quá trình bay, thông qua các liên kết dữ liệu vệ tinh. Giá của mỗi tên lửa là 1,89 triệu USD. Tên lửa tấn công hải quân (NSM): Đây là tên lửa đa năng có tầm tấn công khoảng 180 km. Hiện chỉ được triển khai trên một số tàu chiến ven biển, nó cũng sẽ được triển khai trên các khinh hạm lớp FFG-62 "Constellation" đang được phát triển. Tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon, là loại tên lửa được trang bị từ giữa những năm 1970, có tốc độ bay Mach 0,85 và tầm bắn 110 km; tầm bắn của phiên bản Block 2 đã được tăng lên 227 km. Giá của mỗi tên lửa là 1,41 triệu USD. Tên lửa chống ngầm phóng thẳng đứng (VLA): Hệ thống là tên lửa đẩy, đầu đạn là ngư lôi 324 mm MK-54, có thể tấn công rất nhanh đến mục tiêu cách tàu hơn 10 km, với tốc độ hành trình dưới nước lên tới hơn 40 hải lý/giờ, qua đó đạt được khả năng tấn công tàu ngầm biển sâu ở khoảng cách xa và bảo vệ tàu nổi khỏi các mối đe dọa dưới nước. Giá mỗi quả ngư lôi được đẩy đi bằng tên lửa là 530.000 USD. Một tàu khu trục lớp Burke tham gia hoạt động hộ tống "Người bảo vệ thịnh vượng" mang theo 21 tên lửa RAM, 32 ESSM Seasparrow, 16 Tomahawks, 40 SM-2, 12 SM-6, 8 SM-3, 6 VLA và 8 tên lửa chống hạm Harpoons. Dựa trên những số liệu này, số tên lửa mỗi tàu khu trục phòng không mang tên lửa vượt quá 420 triệu USD. Tàu khu trục DDG-64 Kani của Hải quân Mỹ, đã được triển khai ở Biển Đỏ, Vịnh Aden và các vùng biển khác trong 7 tháng và tham gia 51 trận đánh với lực lượng vũ trang Houthi. Mặc dù DDG-64 chỉ phóng 51 tên lửa phòng không các loại, nhưng số tiền vô cùng lớn. (Nguồn ảnh: Alamy, Navy, Wikipedia).

