Ai “chống lưng” các lực lượng vũ trang chống Israel ở Trung Đông?

Trên thực tế, sau khi chiến tranh ở Dải Gaza bắt đầu, những gì Israel phải đối mặt không phải là tình thế chiến đấu đơn tuyến, mà là một cuộc “Chiến tranh Trung Đông” thu nhỏ. Ngoài Dải Gaza, các chiến trường và cuộc tấn công chống lại Israel bao gồm: Ở miền bắc Israel, các hoạt động quấy rối lâu dài do lực lượng vũ trang Hezbollah của Lebanon phát động, lực lượng này do Iran “chống lưng”. Tiếp đến là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do “lực lượng dân quân thân Iran” tiến hành ở Iraq và Syria nhằm vào Israel. Ở Bờ Tây Palestine, các hoạt động chống xâm lược do lực lượng kháng chiến địa phương phát động nhằm vào Israel; Iran được cho là quốc gia viện trợ vũ khí và cung cấp tài chính; Lực lượng vũ trang Houthi của Yemen đã tiến hành các cuộc tấn công các tàu chở hàng và tàu chiến ở Biển Đỏ, cũng như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa trực tiếp vào lãnh thổ Israel. Rõ ràng, những lực lượng tham gia cuộc chiến chống Israel nói trên không phải là quân đội chính quy của bất kỳ quốc gia nào; nhưng phương tiện và phương thức tấn công của họ gây rắc rối cho Israel hơn quân đội chính quy. Đặc biệt, phương thức tấn công mà lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen sử dụng khá đặc trưng của thời đại, khi họ còn đối đầu trực diện với Hải quân Mỹ và dùng tên lửa đấu với tàu sân bay. Lực lượng vũ trang Houthi cho đến nay vẫn giao tranh với Hải quân Mỹ, nhưng chưa hề tỏ ra yếu kém, ngược lại còn làm cho Quân đội Mỹ bị “lên cơn đau đầu”; thậm chí cái gọi là “tấn công tàu sân bay” gần đây còn có tác dụng “răn đe nhất định”. Từ sự giao tranh qua lại giữa Quân đội Mỹ và lực lượng Houthi, có thể thấy rằng, sự lan tỏa của Chiến tranh Gaza trên thực tế đã có sự tham gia của nhiều bên liên quan hơn. Tất nhiên, xét đến hoạt động của hầu hết các lực lượng vũ trang chống Israel nói trên, không thể bỏ qua thế lực Iran đứng sau họ. Suy cho cùng, Iran chiếm vị trí thống trị trong "Vòng cung kháng chiến"; một liên minh chống Mỹ và Israel ở khu vực Trung Đông do Iran đứng đầu. Dù là lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen, hay lực lượng dân quân ở Iraq và Syria, thì vũ khí, trang thiết bị và sự hỗ trợ của họ chủ yếu đến từ Iran. Chưa kể lực lượng vũ trang Hezbollah của Lebanon vốn có quan hệ mật thiết với Iran kể từ ngày thành lập. Tất nhiên Israel hiểu rõ mối quan hệ này, nên thường xuyên tiến hành các chiến dịch "chặt đầu" các cố vấn quân sự Iran ở Syria, thậm chí còn ném bom vào tòa nhà lãnh sự Đại sứ quán Iran ở Syria, giết chết các tướng lĩnh quân sự cấp cao của Iran tại Syria, gây ra vụ tấn công tên lửa quy mô lớn của Iran vào Israel vừa qua. Tất nhiên, do những yếu tố đáng lo ngại, cuộc đối đầu trực tiếp giữa Iran và Israel không kéo dài lâu; cái gọi là cuộc phản công quân sự của Iran chống Israel và Israel chống lại Iran, chẳng qua chỉ là một cuộc chiến truyền thông, với “sấm sét thì lớn, nhưng mưa thì nhỏ”. Tuy nhiên, "Vòng cung kháng chiến" chống Mỹ và Israel tại Trung Đông do Iran dẫn đầu vẫn đang hoạt động, cuộc đối đầu công khai và bí mật giữa hai nước chắc chắn sẽ tiếp tục và Iran tiếp tục là “cái gai” trong mắt Israel và Mỹ. (Nguồn ảnh: ABC News, CNN, IRNA).

