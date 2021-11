Tàu chiến nào của Đức sắp tới biển Đông?

Hôm 9/11, Tự lệnh Hải quân Đức, theo Phó Đô đốc Kay-Achim Schonbach, ông nhấn mạnh rằng việc điều động tàu chiến Bayern của Hải quân Đức tới khu vực biển Đông thể hiện mối lo ngại của Đức, về tự do hàng hải, và cũng như về trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đang bị đe doạ ở khu vực này. Theo các đánh giá, tuyên bố này của ông Kay-Achim Schonbach được cho, là đang nhắm tới Trung Quốc. Trung Quốc là quốc gia đang đơn phương tuyên bố chủ quyền một cách trái luật lệ quốc tế, nói rằng phần lớn vùng biển Đông là của nước này. Ngoài ra, hiện nay Trung Quốc còn là đối tác thương mại lớn nhất của Đức. Phó Đô đốc Schonbach đã nhận định, với tình hình căng thẳng leo thang, vấn đề tranh chấp chủ quyền, và đặc biệt là sự thay đổi cán cân quân sự ở khu vực có thể vượt khỏi phạm vi châu Á. Về động thái xuất hiện lần này ở khu vực biển Đông, tại cuộc họp báo nhân chuyến thăm Tokyo cùng tàu hộ vệ Bayern (Bavaria), ông Schonvach cũng cho hay, sự hiện diện này là thể hiện sự ủng hộ của Đức với Nhật Bản, Mỹ và các đối tác, cũng như đóng góp vào nỗ lực duy trì nền hoà bình, tự do hàng hải và trật tự quốc tế. Theo đó, sau khi quá cảnh tại cảng Nhật Bản, tàu Bayern của Đức sẽ di chuyển tới biển Đông để thể hiện quyền tự do hàng hải trên vùng biển chiến lược này. Giới chức Đức cho biết thêm, tàu Bayern cũng đã tham gia nhiều đợt tập trận chung với các nước khu vực trên đường di chuyển, bao bồm đợt huấn luyện 2 ngày cùng tàu khu trục của Hải quân Nhật Bản ở Thái Bình Dương. Và từ giữa tháng 11 trở đi, tàu chiến Đức sẽ thực hiện giám sát, theo dõi kĩ lưỡng các tàu thuyền ở vùng biển gần Triều Tiên trong 3 tuần liên tục, nhằm phát hiện khả năng xảy ra hoạt động vận chuyển liên tàu những mặt hàng nằm trong danh mục cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Sứ mệnh giám sát các tàu thuyền quanh vùng biển Triều Tiên đã được bắt đầu từ năm 2018, với sự tham gia của các nước như New Zealand, Australia, Mỹ, Canada, Anh, Pháp và Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên Đức góp mặt tham gia sứ mệnh này. Theo như các thông tin được biết, tàu Bayern của Đức đã xuất chinh vào hồi tháng 8, đồng thời là một phần trong chiến lược xoay trục sang khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương của quốc gia này, sau khi đã có một số quốc gia châu Âu như Anh, Pháp và Hà Lan có động thái tương tự. Và tàu chiến của 3 nước có động thái tương tự Đức gần đây đã tiến hành tập trận chung hải quân ở khu vực biển Hoa Đông và biển Đông. Còn về Đức, tướng Schonbach cũng nhấn mạnh khẳng định rằng, chuyến tham của tàu Bayern sẽ là khởi đầu cho một lời cam kết lâu dài của Đức với các quốc gia trong khu vực biển Đông. Ngoài ra, Đức đang có kế hoạch điều động một máy bay quân sự của tới vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương vào năm 2022, và cử thêm một đội tàu hộ vệ cùng tàu cung ứng đến khu vực biển Đông trong 2-3 năm tới. Và theo nội dung thông báo của Hải quân Đức hồi tháng 8, tàu Bayern thực hiện hải trình 6 tháng, mang theo một lượng vũ khí lớn, bao gồm 46 ngư lôi chống ngầm, cùng các tên lửa chống hạm, và vũ khí phòng không chuyên dụng. Theo Hải quân Đức, họ nhấn mạnh rằng tàu chiến này chưa từng tham gia bất cứ sự mệnh hàng hải quy mô lớn kể từ năm 2016, đối với khu vực biển Đông là đã 20 năm. Về chi tiết con tàu Bayern của Đức, đây là một trong 4 tàu khu trục cỡ nhỏ (nhiều tài liệu coi là khinh hạm) lớp Brandenburg của Đức, được bắt đầu đặt hàng năm 1989, được đưa vào biên chế từ năm 1994 – nay, sử dụng chủ yếu trong các nhiệm vụ hộ tống và diệt ngầm. Tàu chiến này được thiết kế với kích thước 138,85 x 16,7m, mang tải trọng choán nước khiêm tốn, đạt gần 4.500 tấn khi đầy tải. Ngoài số vũ trang kể trên, con tàu còn có thể chở theo 219 thuỷ tủ đoàn trên tàu. Ngoài ra, theo như thiết kế ban đầu, khu trục hạm còn có cả bãi đáp, nhà chứa trực thăng, có thể chở theo 2 trực thăng hải quân để hỗ trợ công tác viễn chinh hàng hải và hỗ trợ triển khai tác chiến. Khả năng tác chiến của con tàu cũng được đánh giá cao, khi được trang bị các hệ thống điện tử hàng hải tân tiến, tạo khả năng xử lý tình huống linh hoạt và khả năng tác chiến được tối ưu, kết hợp với nền tảng vũ khí trên nó, Bayern mang khả năng tác chiến mạnh mẽ. Về khả năng cơ động, tàu chiến này của Hải quân Đức được trang bị bộ động cơ CODOG, với 2 động cơ diesel MTU, 2 tuabin khí General Electric LM2500 và 2 hộp số Renk BGS, mang lại tốc độ tối đa đạt 29 hải lý/ giờ và phạm vi di chuyển có thể lên đến hơn 4.000 dặm. Trong thời gian vừa qua, Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng bào chữa, nói rằng các hoạt động hàng hải tăng cường của nước này là để bảo vệ chủ quyền , an ninh và lợi ích quốc gia. Nhưng đồng thời lại “ngang ngược” tuyên bố chủ quyền một cách vô lối trên vùng biển này. Đồng thời, cũng có sự khẳng định từ Giới chức Nhật Bản, các tàu Trung Quốc thường xuyên xâm phạm vùng biển quanh quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông của nước này, đôi khi còn đe doạ các tàu cá của ngư dân Nhật Bản. Nhật Bản cũng ghi nhận, Trung Quốc đã tăng cường các tàu đến lãnh hải của nước này, với thời gian kỷ lục lên tới 333 ngày để tranh chấp trong năm 2020. Và Tokyo đã từ lâu, khẳng định nhiều lần rằng, quần đảo Senkaku là quần đảo nằm trong lãnh hải của đất nước, là tài nguyên lãnh thổ của quốc gia này. Cũng vì tình hình căng thẳng leo thang này, vào cùng ngày 9/11, ông Daniel Kritenbrink, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Mỹ, ông cho hay, Washington ủng hộ Tokyo gia tăng ngân sách quốc phòng, khi lâu nay họ vẫn chỉ giữ mức thấp, chiếu theo Hiến pháp Hoà bình. Từ phía Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản, ông Kishida cũng đã có tuyên bố muốn đẩy mạnh hợp tác song phương, mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ - Nhật Bản, nhằm tăng khả năng đối phó với các thách thức đến từ Trung Quốc và Triều Tiên. Qua các tình tiết, các vấn đề hiện nay đang gặp phải với Triều Tiên và Trung Quốc tại khu vực biển Đông là rất căng thẳng, động thái từ các quốc gia trong khu vực nói chung, và đối với Đức mới đây nói riêng, đã cho thế giới thấy tính phức tạp và tầm quan trọng của an ninh khu vực Tây Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: Pinterest.

