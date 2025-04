Bestune Xiaoma - ôtô điện Trung Quốc chỉ 199 triệu tại Việt Nam

Bestune Xiaoma 2025 mới hiện đang được trưng bày tại Triển lãm năng lượng Việt Nam - Trung Quốc - ASEAN 2025 (Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội). Bestune là thương hiệu thuộc tập đoàn First Auto Works (FAW). FAW trước đó khá quen thuộc với người Việt, nhưng ở mảng xe thương mại. Về ngoại hình, mẫu xe mini điện Bestune Xiaoma thuộc phân khúc đô thị hai cửa cỡ nhỏ với kích thước 3000/1510/1630 mm và chiều dài cơ sở 1953 mm. So với Wuling Hongguang Mini EV, Xiaoma dài hơn 83 mm, rộng hơn 17 mm và cao hơn 9 mm. Thiết kế của Xiaoma thể hiện tỷ lệ hình hộp ấn tượng, với đèn pha và đèn hậu hình chữ nhật. Logo Bestune che phủ cổng sạc trước xe. Mẫu xe mới còn áp dụng thiết kế thân xe hai màu, với cả hai vành bánh xe nhô ra ngoài. Mẫu sedan của Bestune còn được trang bị bánh xe có khả năng cản gió thấp. Trong phân khúc xe mini điện đô thị tại Việt Nam hiện nay, Bestune Xiaoma nổi lên với ưu điểm mang phong cách dễ thương, tròn trịa. Xe sở hữu cân nặng khoảng 685 – 715 kg và có trọng tải tối đa lên đến 1.000 – 1.015 kg. Bên trong khoang nội thất, Xiaoma có sức chứa bốn chỗ ngồi và một túi khí cho người lái. Xe được trang bị bảng đồng hồ LCD 7 inch, vô lăng hai chấu đáy phẳng, ghế giả da, cổng sạc type-C cho các thiết bị di động... Về sức mạnh và pin, Bestune Xiaoma được trang bị động cơ điện công suất 27 mã lực, mô-men xoắn 85 Nm, dẫn động cầu sau. Xe sử dụng pin lithium-ion với dung lượng pin 13,9 kWh (cho quãng đường ~170 km), sạc đầy trong khoảng 6,5 đến 9 giờ. Về trang bị an toàn, mẫu xe mini điện Bestune Xiaoma 2025 chỉ được trang bị cơ bản gồm; hệ thống túi khí cho hàng ghế trước, phanh ABS, phân bổ lực phanh và cảnh báo áp suất lốp. Mức giá xe Bestune Xiaoma 2025 tại Việt Nam dự kiến bán ra khoảng 199 triệu đồng, Xiaoma hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe điện đô thị, cạnh tranh trực tiếp với Wuling MINI EV và Vinfast VF3. Theo đại diện Thái Hưng Corp, nhà phân phối mẫu xe này cho biết "trước mắt xe mini điện Bestune Xiaoma sẽ được bán ra thị trường Việt Nam từ quý 3 năm nay và được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc". Video: Giới thiệu mẫu xe mini điện Bestune Xiaoma của Trung Quốc.

