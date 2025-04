Điều đặc biệt về lễ tang của Giáo hoàng Francis

Tòa thánh Vatican cho biết, linh cữu của Giáo hoàng Francis đã được đưa đến Vương cung thánh đường Thánh Peter vào sáng 23/4 để các tín đồ và công chúng vào viếng. Ảnh: Vatican Media. Lễ viếng bắt đầu vào lúc 9h00 sáng 23/4 (giờ địa phương), kéo dài cho đến ngày tổ chức tang lễ. Ảnh: DA. Lễ tang của Đức Giáo hoàng sẽ diễn ra vào lúc 10h ngày 26/4 (giờ địa phương) tại Quảng trường Thánh Peter, được thực hiện dưới sự chủ trì của Hồng y Giovanni Battista Re - Niên trưởng Hồng y Đoàn, với sự tham gia của các thượng phụ, hồng y, tổng giám mục, giám mục và linh mục từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Vatican News. Lễ tang được tổ chức ngoài trời ở Quảng trường Thánh Peter. Dự kiến có nhiều nguyên thủ quốc gia cùng hàng trăm nghìn người đến tham dự. Ảnh: Maxar.Giáo hoàng Francis sẽ được an táng tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên an nghỉ bên ngoài Vatican sau hơn 100 năm. Các vị giáo hoàng trước đó được an táng bên dưới Vương cung thánh đường Thánh Peter tại thành phố Vatican. Ảnh: Vatican Media. Theo truyền thống của Vatican, các Giáo hoàng sau khi qua đời sẽ được đặt trong ba chiếc quan tài lồng vào nhau, gồm một chiếc làm bằng gỗ bách, một lớp kẽm và một lớp gỗ sồi. Ảnh: Vatican Media. Tuy nhiên, trong bộ quy tắc nghi lễ chính thức được công bố ngày 20/11/2024, Toà thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Francis quyết định từ bỏ nghi lễ đã có từ nhiều thế kỷ này. Theo đó, thi hài Giáo hoàng Francis sẽ được đặt trong chiếc quan tài gỗ lót một lớp kẽm duy nhất. Ảnh: Vatican Media. “Ngôi mộ phải nằm trong lòng đất, đơn giản, không có đồ trang trí đặc biệt và chỉ có một dòng chữ: Franciscus”, trích di chúc của Giáo hoàng Francis được Vatican công bố. Ảnh: SRN. >>> Mời độc giả xem thêm video: Giáo hoàng Francis kêu gọi duy trì hòa bình (Nguồn video: VTV)

Tòa thánh Vatican cho biết, linh cữu của Giáo hoàng Francis đã được đưa đến Vương cung thánh đường Thánh Peter vào sáng 23/4 để các tín đồ và công chúng vào viếng. Ảnh: Vatican Media. Lễ viếng bắt đầu vào lúc 9h00 sáng 23/4 (giờ địa phương), kéo dài cho đến ngày tổ chức tang lễ. Ảnh: DA. Lễ tang của Đức Giáo hoàng sẽ diễn ra vào lúc 10h ngày 26/4 (giờ địa phương) tại Quảng trường Thánh Peter, được thực hiện dưới sự chủ trì của Hồng y Giovanni Battista Re - Niên trưởng Hồng y Đoàn, với sự tham gia của các thượng phụ, hồng y, tổng giám mục, giám mục và linh mục từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Vatican News. Lễ tang được tổ chức ngoài trời ở Quảng trường Thánh Peter. Dự kiến có nhiều nguyên thủ quốc gia cùng hàng trăm nghìn người đến tham dự. Ảnh: Maxar. Giáo hoàng Francis sẽ được an táng tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên an nghỉ bên ngoài Vatican sau hơn 100 năm. Các vị giáo hoàng trước đó được an táng bên dưới Vương cung thánh đường Thánh Peter tại thành phố Vatican. Ảnh: Vatican Media. Theo truyền thống của Vatican, các Giáo hoàng sau khi qua đời sẽ được đặt trong ba chiếc quan tài lồng vào nhau, gồm một chiếc làm bằng gỗ bách, một lớp kẽm và một lớp gỗ sồi. Ảnh: Vatican Media. Tuy nhiên, trong bộ quy tắc nghi lễ chính thức được công bố ngày 20/11/2024, Toà thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Francis quyết định từ bỏ nghi lễ đã có từ nhiều thế kỷ này. Theo đó, thi hài Giáo hoàng Francis sẽ được đặt trong chiếc quan tài gỗ lót một lớp kẽm duy nhất. Ảnh: Vatican Media. “Ngôi mộ phải nằm trong lòng đất, đơn giản, không có đồ trang trí đặc biệt và chỉ có một dòng chữ: Franciscus”, trích di chúc của Giáo hoàng Francis được Vatican công bố. Ảnh: SRN. >>> Mời độc giả xem thêm video: Giáo hoàng Francis kêu gọi duy trì hòa bình (Nguồn video: VTV)