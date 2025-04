Bình cổ vứt chỏng trơ xó nhà, ai ngờ là "báu vật" tiền tỷ

Một cặp vợ chồng Anh từng mang chiếc bình cổ Trung Quốc đi giám định vào những năm 1970 nhưng bị các chuyên gia BBC tuyên bố là đồ giả. (Ảnh: mirror) Do lời kết luận "bản sao tinh xảo" từ chương trình "Going for a Song", chiếc bình bị bỏ quên trên gác xép suốt 4 thập kỷ.(Ảnh: mirror) Sau khi chủ nhân qua đời, người thân phát hiện chiếc bình khi dọn dẹp nhà và định giá ban đầu chỉ 24 triệu đồng.(Ảnh: mirror) David Reay từ nhà đấu giá Bainbridges nhận diện đây là bảo vật thật, không phải đồ giả như kết luận trước đó.(Ảnh: mirror) Thẩm định chuyên sâu xác nhận bình được chế tác năm 1740 thời vua Càn Long, thuộc dòng gốm cung đình nhà Thanh.(Ảnh: DNVN) Chiếc bình được bán với giá khởi điểm 1 triệu bảng Anh và chốt ở mức 43 triệu bảng (1.327 tỷ đồng).(Ảnh: Telegraph) Sau khi cộng thêm thuế và phí, tổng giá trị giao dịch lên tới 53 triệu bảng Anh (hơn 1.600 tỷ đồng). (Ảnh: antique-marks.com) Câu chuyện cho thấy ngay cả chuyên gia cũng có thể nhầm lẫn, và giá trị thật của cổ vật chỉ được phát hiện bởi những người thực sự am hiểu. (Ảnh: express.co.uk) Mời quý độc giả xem thêm video: Cổ Vật Nghìn Năm Trong Lăng Mộ Ai Cập - Phát Hiện Kinh Hoàng Làm Thay Đổi Lịch Sử Nhân Loại.

