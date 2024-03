Tấn công cứ điểm Chasov Yar, quân Nga vấp phải nhiều khó khăn

Hãng tin Nga Sputnik ngày 27/3 đưa tin, Bộ chỉ huy tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan thông báo, Chuẩn tướng Ba Lan Adam Marczak đột ngột qua đời. Phía Ba Lan cho biết, Tướng Marczak qua đời vì “bệnh tự nhiên” tại bệnh viện quân đội. Tuy nhiên, một số nhà phân tích tin rằng, Chuẩn tướng Marczak đã bị tên lửa Nga tấn công trên chiến trường Ukraine và bị thương nặng; sau đó được Ukraine đưa về Ba Lan, nơi cuối cùng ông qua đời tại một bệnh viện quân đội Ba Lan. Tướng Marczak là một sĩ quan cao cấp, rất giàu kinh nghiệm. Ông tốt nghiệp Trường Sĩ quan cơ giới cao cấp Ba Lan. Sau khi tốt nghiệp, ông công tác tại Tiểu đoàn đổ bộ đường không số 10 thuộc Lữ đoàn dù Ba Lan số 6. Ông cũng tham gia chiến đấu thực tế ở Bosnia và Afghanistan, giữ các chức vụ chỉ huy. Năm 2017, Marczak giữ chức chỉ huy Lữ đoàn kỵ binh không quân số 25 của Ba Lan và đồng thời là người đứng đầu lực lượng tình báo và tác chiến điện tử Ba Lan. Phó Tham mưu trưởng Quân đội châu Âu tại Strasbourg, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Tác chiến EU và các chức vụ khác. Tại chiến trường phía tây Bakhmut thuộc vùng Donbass, Quân đội Nga đang mở chiến dịch tấn công vào Chasov Yar. Các nhà phân tích tin rằng, các thành viên của Nhóm cố vấn quân sự NATO đang phối hợp với chỉ huy Quân đội Ukraine tại Chasov Yar, trong đó có Chuẩn tướng Marczak. Sau khi tràn ngập Avdiivka vào tháng 2 vừa qua, Quân đội Nga bắt đầu tấn công thị trấn Chasov Yar, cách thành phố Bakhmut 5 km về phía tây. Đây là một thị trấn với dân số 10.000 người trước khi xảy ra xung đột, là căn cứ quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Quân đội Ukraine tại Donbass. Mới đây, Sư đoàn dù 98 tinh nhuệ của Nga đã tham gia chiến dịch tấn công Chasov Yar, nhiệm vụ là tấn công vào làng Ivanovsk. Quân đội Ukraine tiếp tục tăng quân và sử dụng hệ thống tác chiến điện tử do Mỹ sản xuất, để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng bom lượn và UAV của Nga. Tuy nhiên máy bay ném bom chiến thuật của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiến hành các cuộc không kích liên tục vào các trận địa phòng ngự, trạm trung chuyển quân và căn cứ hậu cần của Quân đội Ukraine xung quanh khu vực Chasov Yar. Đồng thời, hỏa lực pháo binh liên tục được quân Nga sử dụng để ngăn chặn và tiêu diệt quân Ukraine ở khu vực làng Klishchiivka ở phía nam. Đồng thời bảo vệ sự an toàn cho hai bên sườn của quân tiến công vào làng Ivanovsk và Chasov Yar của quân Nga. Ở phía tây Bakhmut, sau hơn một tháng giao tranh liên tục, ngày 23/3, quân Nga cuối cùng đã chiếm được làng Ivanivske. Quân đội Ukraine đang rút lui về các điểm cao gần đó, để tái lập vị trí phòng ngự. Hiện nay, Quân đội Nga chỉ còn cách trung tâm Chasov Yar 1,4 km. Quân đội Nga đã sử dụng số lượng lớn bom lượn có điều khiển, hỏa lực pháo binh và UAV, từng bước chiếm giữ các vị trí ở phía đông kênh đào Donets-Donbas và chiếm thế chủ động trên chiến trường. Việc Quân đội Nga kiểm soát làng Ivanivske đồng nghĩa với việc họ đã làm chủ hệ thống trận địa phòng thủ khổng lồ và các cao điểm có ý nghĩa chiến thuật của núi Papa; đồng thời quân Nga đã giành được quyền kiểm soát một phần kênh đào Donets-Donbas và đang tiến nhanh tới phía nam Chasov Yar. Trong trận chiến này, Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật giống như ở Bakhmut, Marinka và Avdiivka, với sự ngăn chặn trực diện và tấn công gọng kìm từ hai hướng bắc và nam, thực hiện bao vây ba mặt đối với quân Ukraine. Cuối cùng sẽ kết thúc bằng một cuộc không kích ác liệt, buộc quân Ukraine phải rút khỏi Chasov Yar. Thông tin mới nhất cho biết, Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt bom dẫn đường hạng nặng FAB-3000 và mục tiêu đầu tiên của loại bom này, có thể nhằm vào các vị trí công sự kiên cố của Quân đội Ukraine ở Chasov Yar. Chuyên gia quân sự Nga Matvichuk cho biết: "Bom FAB-500 là cơn ác mộng của bộ binh Ukraine, FAB-1500 là ác quỷ và FAB-3000 là dấu chấm hết của người Ukraine. Không có gì có thể ngăn cản trước quả bom dẫn đường hạng nặng FAB- 3000. Nó có thể làm nổ tung các công sự bê tông cốt thép dưới lòng đất". Quân đội Nga đang xâm nhập từ mọi hướng, chiếm giữ các tuyến đường sắt, đường bộ và các khu rừng lân cận; dần dần thu hẹp trận địa phòng thủ của Ukraine xung quanh khu vực Chasov Yar. Có lẽ đây là chiến dịch lớn nhất của Quân đội Nga, sau khi họ tràn ngập Avdiivka. Trong những ngày qua, máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân chiến thuật Nga đã thả bom lượn có điều khiển FAB-500, FAB-1500; phóng tên lửa không điều khiển S-8/S-13, cũng như UAV tự sát lảng vảng Lancet vào Khu công nghiệp Chasov Yar và các mục tiêu xung quanh thị trấn. Hệ thống tác chiến điện tử của Quân đội Nga đã phát hiện hầm ngầm ở Chasov Yar, thường xuyên phát ra tín hiệu điện tử và xác định đó là trung tâm chỉ huy Quân đội Ukraine tại đây. Tên lửa đạn đạo Iskander của Nga bắn thẳng với độ chính xác cao tới 1 mét, xuyên nóc hầm và phát nổ. Cuộc tập kích tên lửa của Nga dẫn đến thương vong của nhiều cố vấn quân sự Mỹ, Ba Lan và phương Tây khác. Một số nhà phân tích cho rằng, Chuẩn tướng Ba Lan Adam Marczak đã bị thương nặng tại đây. Theo thông báo của Ba Lan, Tướng Marczak qua đời ở một quân y viện Ba Lan vào ngày 26/3. Chasov Yar là một thị trấn có độ cao tương đối lớn, một khi Chasov Yar bị quân Nga chiếm được, họ có thể tận dụng các điểm cao có giá trị chiến thuật ở thị trấn này, để tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo binh liên tục vào hai thành phố gần ở Chasov Yar là Kramatorsk, Sloviansk và Kostiantynivka. Tuy nhiên, quân Nga vẫn rất khó khăn để có thể chiếm được Chasov Yar, khi họ phải mất gần một năm mới tiến được 3,6 km về phía tây tính từ Bakhmut; do quân Ukraine chống trả rất ngoan cường và địa hình khu vực này thuận lợi cho việc phòng thủ. Các điểm cao, rừng rậm, đường phố cũng như kênh nước và những bình nguyên bằng phẳng… sẽ có lợi cho chiến đấu phòng ngự và khó khăn cho chiến đấu tiến công. Hiện Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 92, 93 và 24 tinh nhuệ của Quân đội Ukraine đều đã có mặt ở Chasov Yar. Nếu Quân đội Nga muốn chiếm cứ điểm Chasov Yar thì ít nhất phải đến cuối năm 2024, thậm chí đầu năm 2025 mới đạt được đột phá mang tính quyết định. Tuy nhiên, một khi chiếm được Chasov Yar, quân Nga sẽ giành được bước độc phá then chốt trong khu vực (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Reuters).

