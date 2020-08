Tại sao Trung Quốc không xuất khẩu tên lửa đạn đạo tầm ngắn?

Trước hết các loại tên lửa đạn đạo chiến thuật của Trung Quốc đều chưa khẳng định được thương hiệu, chưa được thử nghiệm qua thực tế chiến đấu; mặc dù các nhà sản xuất vũ khí Trung Quốc vẫn cho rằng, tên lửa đạn đạo chiến thuật của họ không hề thua kém của Nga và Mỹ, thậm chí hiệu suất chiến đấu còn cao hơn nhiều? Ảnh: Tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-12 của Trung Quốc - Nguồn: Wikipedia Theo thông tin từ bài báo "Lực lượng tên lửa Trung Quốc" của Tạp chí China Briefing, được xuất bản trong số 14 ngày 3/7/2014 cho biết, từ đầu những năm 1990 đến tháng 12/2012, Trung Quốc chỉ triển khai có 1.000 tên lửa đạn đạo chiến thuật. Ảnh: Tên lửa đạn đạo chiến thuật M-20 của Trung Quốc - Nguồn: Wikipedia Cũng trong thời gian đó, tốc độ phát triển kinh tế của Trung Quốc thường xuyên ở hai con số và chi phí cho quốc phòng của Trung Quốc luôn vượt xa các quốc gia khác; tuy nhiên số tên lửa đạn đạo chiến thuật của Trung Quốc cũng chưa chiếm nhiều trong số vũ khí chính xác, tầm xa của Quân đội nước này. Ảnh: Xe chở đạn tên lửa DF-12 của Trung Quốc - Nguồn: Wikipedia Việc chậm đưa vào biên chế các loại tên lửa đạn đạo chiến thuật, chứng tỏ Trung Quốc chưa có những tiến bộ trong phát triển tên lửa đạn đạo chiến thuật, hoặc họ không đủ khả năng biên chế tên lửa đạn đạo chiến thuật trên quy mô lớn. Ảnh: Tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-11 của Trung Quốc - Nguồn: Wikipedia Bên cạnh đó, tên lửa đạn đạo chiến thuật của Trung Quốc chưa bao giờ tham gia chiến đấu thực tế. Hiệu suất của nó là gì? rất khó để bị thuyết phục khách hàng bởi những mô hình, tài liệu video và các bản phát hành công khai. Ảnh: Tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-12 của Trung Quốc - Nguồn: Army Recognition Mặt khác, kể từ khi tên lửa đạn đạo chiến thuật của Trung Quốc được công bố tại Triển lãm hàng không Chu Hải năm 2004, bốn hoặc năm mô hình đã được đưa ra trong mười năm. Những mô hình này hoàn toàn không gây ấn tượng với khách hàng tiềm năng, nhất là các quốc gia ở Trung Đông. Ảnh: Tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-11 của Trung Quốc - Nguồn: Wikipedia Điều này trái ngược hoàn toàn với việc tên lửa đạn đạo chiến thuật của Mỹ chỉ có một mô hình "Hệ thống chiến đấu tương lai" và tên lửa đạn đạo chiến thuật của Nga chủ yếu tập trung nâng cấp tên lửa "Iskander". Ảnh: Tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-12 của Trung Quốc - Nguồn: Wikipedia Do vậy tên lửa đạn đạo chiến thuật của Trung Quốc một mặt chưa hề qua thực chiến, lại không tích lũy thời gian, thì việc tạo hiệu ứng thương hiệu sẽ khó khăn và việc xuất khẩu mà không tạo ra hiệu ứng thương hiệu thì khó khăn là điều đương nhiên. Ảnh: Tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-11A vừa rời bệ phóng - Nguồn: Wikipedia Hiện nay loại tên lửa đạn đạo chiến thuật chiếm nhiều nhất của Trung Quốc là loại Dongfeng-11 (DF-11); đây là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn cơ động, được phát triển vào thập niên 1970, với tầm bắn là 300 km với đầu đạn mang theo là 800 kg. Ảnh: Tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-11 của Trung Quốc - Nguồn: Wikipedia Phiên bản DF-11A cải tiến đã tăng tầm bắn lên trên 825 km, do Trung Quốc không tham gia Hiệp ước kiểm soát tên lửa tầm trung; ước tính cả hai phiên bản DF-11, Trung Quốc có từ 600 đến 700 tên lửa. Ảnh: Tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-11A của Trung Quốc - Nguồn: Wikipedia Tên lửa đạn đạo chiến thuật mới nhất của Trung Quốc là loại DF-12 được chế tạo để xuất khẩu bởi Học viện Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) số 9 và lần đầu tiên được tiết lộ tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế (IDEX) lần thứ 10 vào năm 2011. Các video được trình chiếu tại sự kiện cho thấy, DF-12 đã được bắn thử trước đó. Ảnh: Tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-20 của Trung Quốc - Nguồn: Wikipedia Tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2018, CASIC đã trưng bày hai biến thể mới của DF-12 là M20A và M20B; CASIC mô tả đây là hai biến thể “có độ chính xác cao”, M20A có cảm biến quang học để dẫn đường cho đầu đạn ở giai đoạn cuối, còn M20B là một biến thể chống hạm. Ảnh: Tên lửa đạn đạo chiến thuật M-20 của Trung Quốc - Nguồn: Wikipedia Tên lửa M-20 có thể đạt độ cao tối đa 50 km và được cho là có khả năng cơ động khi bay. M-20 sử dụng GPS và dẫn đường quán tính, tên lửa có độ chính xác với xác suất sai số vòng tròn (CEP) là 30m, nhưng giới quân sự nước ngoài cho rằng, độ sai lệch CEP của M-20 là 50m. Ảnh: Xe phóng tên lửa M-20 của Trung Quốc - Nguồn: Wikipedia Tên lửa DF-12 được lắp đặt 2 tên lửa trên một xe phóng bánh lốp, thời gian chuyển thế từ hành quân sang chiến đấu mất 10 phút; một tiểu đoàn tên lửa DF-12 được trang bị 1 xe chỉ huy, 1 xe hỗ trợ, 9 xe phóng và 9 xe chở đạn. Ảnh: Xe phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-12 của Trung Quốc - Nguồn: Wikipedia Lý do cuối cùng có thể do việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật phức tạp và độ rủi ro lớn, nên các nhà sản xuất vũ khí Trung Quốc mang nặng tâm lý thất bại; vì vậy rất hiếm khi thấy các đơn hàng về tên lửa đạn đạo chiến thuật của Trung Quốc cũng là điều dễ hiểu. Ảnh: Tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-11A của Trung Quốc - Nguồn: Wikipedia Video Những tên lửa đạn đạo mạnh nhất thế giới - Nguồn: QPVN

