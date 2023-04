Tại sao Nga không chặn được lối tiếp viện của Ukraine vào ban đêm?

Lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga sau những trận chiến đấu ác liệt, đã tràn ngập được Nhà ga đường sắt số 2 Bakhmut và đang dồn quân Ukraine còn lại về khu vực phía Tây thành phố. Xem ra mọi thứ đều rất có lợi cho lính đánh thuê Wagner. Trên thực tế, khi các phóng viên chiến trường Nga tường thuật trực tiếp từ Bakhmut cho thấy, quân Ukraine không hề hạ thấp quyết tâm chiến đấu, họ đã gửi thêm quân tiếp viện từ bên ngoài thành phố vào ban đêm. Hiện lính đánh thuê Wagner đang chiến đấu quyết liệt với quân Ukraine ở những khu vực còn lại. Ngay từ thời điểm hơn hai tháng trước, phía đông, bắc và nam Bakhmut đã bị liên quân Nga bao vây hoàn toàn; phía tây chỉ có 3 con đường là E40 đi Slavyansk, nhưng đã bị quân Wagner chặn đầu tiên tại phía nam thị trấn Soledar. Tiếp theo là đường cao tốc 0504 từ Bakhmut theo hướng tây nam đi đến thành phố Konstantinovka, song do giao tranh ác liệt ở thị trấn Ivanivsk nên giao thông đã bị tam ngừng, nên quân Ukraine chỉ có thể đi theo những con đường mòn qua cánh đồng; khi qua thị trấn Ivanivsk mới nhập lại vào đường 0504. Thứ ba là đường trục 0506 từ Bakhmut theo hướng Tây đến thị trấn Chasiv Yar. Đây chỉ là đường trục cấp phối, không dễ đi lại với nhiều loại xe bọc thép hạng nặng; nhiều đoạn đi qua cánh đồng và rừng cây chỉ là đường đất. Nhưng chính con đường này hiện là “huyết mạch” của quân Ukraine trong thành phố hiện nay. Hai tháng trước, các mũi đột kích của lính đánh thuê Wagner đã băng qua khu rừng và tiếp cận trục đường 0506 và có ý định cắt đứt con đường này nhưng không thành công. Quân đội Nga đã cố gắng phong tỏa con đường này bằng hỏa lực pháo binh; nhưng nó vẫn không bị cắt đứt hoàn toàn. Theo các phóng viên chiến trường Nga, việc đưa binh lính, đạn dược, thực phẩm từ Chasov Yar vào Bakhmut được tiến hành vào ban đêm, khi nhiều lái xe của Quân đội Ukraine mạo hiểm lái xe trên con đường này, bất chấp hỏa lực pháo binh của quân Nga bắn liên tục. Vào thời Liên Xô, khu vực Donbass là khu vực công nghiệp cốt lõi của Ukraine; để đối phó với cái gọi là cuộc tấn công tổng lực của Mỹ và NATO, một số lượng lớn các đường hầm boongke kiên cố đã được xây dựng. Sau năm 2014, Ukraine đã tích cực sửa lại và củng cố thêm. Tại thị trấn Chasov Yar, lực lượng tiếp viện của quân đội Ukraine đều phải dựa vào “trục đường tử thần” này. Trên thực tế quân Nga đã phá hủy nhiều phương tiện Ukraine nhất ở khu vực từ Bakhmut đến Chasov Yar, do vậy đây là minh chứng rõ nhất với “cung đường tử thần”. Rõ ràng là quân Nga muốn tràn ngập Bakhmut ngay lập tức; thành phố có thể bị phong tỏa càng sớm càng tốt, muốn vậy phải để nó hết đạn và lương thực. Biệt kích của Wagner đã tấn công dọc theo khu rừng đến tận Chasov Yar, tại sao không quyết tâm phong tỏa tuyến đường tiếp tế còn lại? Hiện tại, liên quân Nga (gồm quân dù Nga và lính đánh thuê Bakhmut) chủ yếu tấn công các khu vực ở phía tây nam và tây bắc của thành phố Bakhmut; nên nhiều người cho rằng, quân Nga đang điều binh chi viện tại các điểm mà họ đã tổ chức bao vây được, để loại bỏ các lực lượng trọng yếu của quân đội Ukraine. Thông tin về việc quân Nga lợi dụng chiến trường Bakhmut để tiêu hao và cầm chân quân Ukraine rất đáng tin cậy. Theo ông Prigozhin, Chủ tịch công ty lính đánh thuê Wagner cho biết, kế hoạch tiến công và phong tỏa Bakhmut do chính tướng Gerasimov, Tư lệnh chiến trường của Quân đội Nga tại Ukraine xây dựng. Cũng có khả năng nếu quân Wagner quyết tâm cắt đứt trục đường 0506 vào hồi đầu tháng 3, sau khi họ tràn ngập được Soledar, thì họ có thể bị quân Ukraine tấn công từ cả bên trong và bên ngoài. Do vậy, quân Nga tập trung lực lượng vào hai gọng kìm bắc-nam và thực hiện bao vây Bakhmut ba mặt. Tính đến ngày 22/4, lính đánh thuê Wagner phối hợp với quân dù Nga đã tràn ngập trên 90% diện tích khu vực đô thị của Bakhmut; hiện quân Ukraine chỉ kiểm soát chưa đến 10% diện tích còn lại của khu vực đô thị phía tây của thành phố. Giờ đây, hàng nghìn quân Ukraine đang trấn giữ tuyến phòng thủ có diện tích chỉ hơn 1 km vuông, mật độ binh lính rất dày đặc. Khi chiến đấu trong khu vực đô thị, quân Nga đã sử dụng hỏa lực mãnh liệt, khiến quân Ukraine bị thương vong rất nhiều. Không quân Nga tăng cường sử dụng bom lượn có điều khiển, được thả từ xa (MPK) FAB-120/250 cũng như đạn pháo dẫn đường Krasnopol. Trong tình huống như vậy, theo trang “Bình luận quân sự” của Nga phân tích, hiện quân Ukraine có bốn lựa chọn để hành động tiếp theo. Đầu tiên là tiếp tục đưa quân tiếp viện vào thành phố để tiếp tục phòng thủ hoặc yểm trợ cho đường rút lui. Với mục đích này, có thể sử dụng Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93 và lực lượng dự bị của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 117, vốn được lên kế hoạch sử dụng cho cuộc phản công. Thứ hai là một cuộc rút lui dọc theo trục đường 0506, chủ yếu qua những cánh đồng; nhưng hiện tại hầu hết các con đường xung quanh đều nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của quân đội Nga hoặc đã bị hư hại nghiêm trọng. Lựa chọn thứ ba cho quân Ukraine có thể là rút lui qua các cánh đồng. Tuy nhiên, trong tình hình sương mù hiện tại, khu vực gần Bakhmut thực tế không phù hợp cho việc di chuyển các thiết bị quân sự. Những chiếc xe bị mắc kẹt sẽ là mục tiêu cho pháo binh Nga. Thứ tư là quân Ukraine có thể thực hiện một cuộc tấn công nghi binh bên sườn bằng lực lượng của các đơn vị dự bị với số lượng khoảng 80 nghìn quân, hiện đang tập kết tại Rai-Aleksandrovka, Konstantinovka, Predtechino, Nikolaevka và Dzerzhinsk. Nhưng 2 sư đoàn đổ bộ đường không của Nga đang “phục” sẵn, nên cũng không khả thi.

