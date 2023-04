Hai chiến tướng Nga và Ukraine đang "đấu trí" tại Bakhmut

Hãng tin Sputnik của Nga đưa tin, quân đội Ukraine đang phải co cụm trong vòng vây tại thành phố Bakhmut. Cố vấn của nhà nước cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR), ông Jan Gakin cho biết: Bây giờ quân đội Ukraine gần như bị chặn ở phía tây của Bakhmut và liên quân Nga đang bao vây nơi này. Một trận chiến đấu thực chất là việc tổ chức sử dụng lực lượng, vũ khí và chiến thuật. Bây giờ, có một “con cá lớn” thực sự ở thành phố Bakhmut đang chỉ huy chiến đấu, đó là tướng Syrsky, vị tướng hàng đầu của quân đội Ukraine. Hàng tuần, tướng Syrsky vẫn vào Bakhmut để trực tiếp chỉ huy chiến đấu. Tướng Syrsky là một người có đầu óc rất linh hoạt và là một bậc thầy về chiến thuật. Thầy dạy chiến thuật của tướng Syrsky tại Học viện Quân sự Frunze là tướng Valentin Boriskin, nguyên chỉ huy Tập đoàn quân xe tăng 6 của Hồng quân Liên Xô. Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine được tái lập, tướng Syrsky nhanh chóng chở thành tướng lĩnh hàng đầu của Quân đội Ukraine. Ông đã nghiên cứu các chiến thuật của NATO từ năm 2014 và trở thành một trong những người lãnh đạo huấn luyện quân sự chung giữa Quân đội Ukraine và NATO. Thật trùng hợp, tướng Gerasimov, Tổng Tư lệnh quân đội Nga tại chiến trường Ukraine cũng là bậc thầy về chiến thuật, nắm chắc nhiều cách đánh khác nhau. Ông cũng giỏi trong các hoạt động chiến đấu trên không, tấn công thọc sâu và chiến đấu trong thành phố; đánh giá chung, Gerasimov là một vị tướng toàn năng. Cuộc đối đầu trong xung đột Nga-Ukraine thực chất là cuộc đối đầu giữa Tướng Syrsky và Tướng Gerasimov. Nhưng lần này, quân đội Nga đã chiến đấu tốt hơn, bao vây Bakhmut đúng thời điểm; thậm chí bao vây cả tướng Syrsky. Nhiệm vụ mà Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng tư lệnh quân đội Zaluzhny giao cho tướng Syrsky là giữ vững mặt trận Bakhmut và không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng quân phòng ngự Ukraine tại Bakhmut không còn đạn, không còn xe tăng mà chỉ dựa vào lực lượng hiện có với ba nhiệm vụ sau: Nhiệm vụ thứ nhất với các lực lượng Ukraine là tiếp tục giữ vững Bakhmut; thứ hai dựa vào công sự để tiêu hao sinh lực và vũ khí của quân Nga nhiều nhất có thể. Thứ ba là thu hút và cầm chân chủ lực của quân đội Nga, để tạo cơ hội phản công cho quân đội Ukraine ở các chiến trường khác. Về chiến thuật của tướng Syrsky là đầu tiên chặn hai gọng kìm lớn của quân đội Nga ở hai hướng nam và bắc; đồng thời cấm 10.000 quân Ukraine trong thành rút lui. Nhưng quân Ukraine ở Bakhmut phải chiến đấu trong điều kiện hỏa lực kém, thiếu xe tăng và không có ưu thế trên không. Để khắc phục chiến đấu trong điều kiện thiếu hỏa lực chi viện, tướng Syrsky cho củng cố toàn bộ hệ thống công sự trận địa phòng ngự trong thành phố. Các đài quan sát và ụ súng máy được thiết lập ở tầng cao, hào chiến đấu được đào ở đường đi và gài mìn trên đường; sẵn sàng nghênh tiếp quân Nga tiến vào Quân đội Ukraine tính toán sẵn phần tử bắn cho các trận địa pháo khi quân Nga tiến vào thành phố. Nếu quả đạn đầu tiên quân đội Ukraine bắn trượt thì phải nhanh chóng tính toán lại phần tử bắn trong vòng 30 giây, để đảm bảo quả đạn thứ hai trúng quân Nga. Nếu tính toán mất 2 phút, quân Nga đã cơ động xa 100m. Đồng thời quân Ukraine thực hiện chiến thuật “mồi pho mát” ở vị trí có lợi cho hỏa lực súng cối và có tọa độ chi tiết về từng điểm; sau đó chủ động rút lui để dụ cho quân Nga tiến vào, sau đó thực hiện một đợt pháo kích nhanh và chính xác. Gần đây, do quân đội Ukraine thiếu đạn, nhất là đạn hỏa lực, tướng Syrsky bắt đầu sử dụng các chiến thuật tàn nhẫn hơn, đó là gài thuốc nổ trong các tòa nhà khác nhau và được điều khiển từ xa. Khi biệt kích Nga tiến hành đột nhập vào căn nhà, sẽ tiến hành kích nổ. Phía bên kia, tướng Gerasimov cũng có chiến thuật rất đơn giản nhưng không kém phần hiệu quả; đó là duy trì thế tiến công gọng kìm trên hai hướng nam-bắc; cùng với đó dùng hỏa lực phong tỏa đường tiếp tế hậu cần của quân Ukraine. Đồng thời tung ra vô số đòn nhử bằng nhiều đơn vị nhỏ lẻ, nhằm tiêu hao đạn và vũ khí của quân phòng thủ Ukraine. Sau khi tuyến đường hậu cần của quân đội Ukraine bị phong tỏa và nguồn đạn của quân Ukraine trong thành phố gần như hết; lúc này quân Nga mới phát động một cuộc tấn công tổng lực, với nhiều loại vũ khí được kết hợp thành một vùng “siêu hỏa lực”. Trong bất kỳ trận chiến đấu nào, không thể chiến đấu với đối phương bằng một loại vũ khí, do mỗi loại vũ khí đều có ưu điểm cũng như nhược điểm riêng. Chỉ khi được kết hợp theo cấu hình chiến thuật được thiết kế, các loại vũ khí mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất của chúng. Chiến thuật của quân đội Nga ở Bakhmut là chiến thuật tiêu biểu, đó là sử dụng các tiểu đội bộ binh để tiến hành tấn công trước. Khi phát hiện quân đội Ukraine khai hỏa và đánh chặn, họ ngay lập tức điều các bệ phóng rocket nhiệt áp để tấn công. Nếu quân đội Ukraine vẫn kháng cự, một đợt tấn công thứ hai sẽ được thực hiện tùy theo tình hình. Nếu quân đội Ukraine chỉ có hỏa lực chống cự không đáng kể, thì quân Nga sẽ tấn công bằng xe tăng và hỏa lực xe chiến đấu bộ binh. Nếu quân Ukraine đang ẩn náu trong đống đổ nát, quân Nga dùng xe quét mìn UR-77 “Meteorite” để tấn công bằng phóng ra dây nổ. Nếu quân Ukraine đang ẩn náu trong một tòa nhà kiên cố, quân Nga sẽ sử pháo phản lực BM-30 phóng tên lửa hạng nặng 800 kg để cho nổ tung. Nếu quân đội Ukraine ẩn nấp trong một tòa nhà bình thường, quân Nga sẽ tiếp cận và bắn phá vào bên dưới tòa nhà bằng lựu pháo 152mm. Sự kết hợp của nhiều hỏa lực này tạo thành một siêu vũ khí thực sự. Một số nhà phân tích cho rằng, một khi gọng kìm hai cánh của quân đội Nga nhô ra quá xa, lúc này quân dự bị của Ukraine bố trí ở tuyến phòng thủ mới Chasov Yar, sẽ sử dụng xe tăng Leopard 2 (vừa nhận của Đức) làm mũi nhọn mở cuộc phản công. Do đó, toàn bộ cuộc chiến tại Bakhmut đã diễn ra rất căng thẳng và không bên nào quá mạo hiểm. Hiện trên chiến trường Bakhmut nói riêng và chiến trường Ukraine nói chung, quân đội Nga cũng đang dựa vào các tổ hợp chiến thuật và phối hợp các loại vũ khí khác nhau để thực hiện các trận đánh liên hoàn. Hiện liên quân Nga tại Bakhmut đã chiếm được các vị trí cốt lõi của Ukraine và trên 90% khu vực đô thị. Quân đội Nga liên tục tiến hành trinh sát trực diện, thăm dò và tấn công để tiếp tục tiêu hao quân phòng thủ Ukraine; chiến thuật tấn công gọng kìm hai cánh tiếp tục tấn công lực lượng Ukraine còn lại ở Bakhmut và tướng Gerasimov, sắp có thành tích lớn đầu tiên. Quân đội Ukraine rút khỏi những căn nhà đổ nát do hỏa lực quân Nga bắn phá.

