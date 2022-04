Tại sao Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 36 tại Mariupol ra hàng?

Theo thông tin được kênh truyền hình Russia 1 đăng tải, Quân đội Nga trong nhiều ngày qua không có nhiều hoạt động tác chiến ở các sườn phía bắc và nam của Donbas, Zaporozhye và Kherson; không có tin tức nào cho thấy, Quân đội Nga ở Izum sẽ tiếp tục đẩy mạnh về phía Bavinkovo. Quân đội Nga và lực lượng dân quân Donetsk ở Vka thì không tiếp tục đưa tin. Các trận đánh chính diễn ra ở Popasnaya và Lubezhnoye, có thể khẳng định rằng, quân Nga và Vệ binh Quốc gia Chechnya đã tham gia các trận đánh ở hai khu vực trên; quân Nga đã tiến công quân Ukraine phòng thủ ở Lugansk, được trang bị kém và hướng tấn công này của quân Nga diễn ra tương đối thuận lợi. Hiện tại, mọi con mắt của cuộc chiến tại mặt trận Donbas, đều đổ dồn về hướng Mariupol. Hôm qua, phát ngôn viên lực lượng dân quân của nước cộng hòa Donetsk tự xưng Basurin lại lên tiếng khẳng định, lực lượng dân quân đã kiểm soát hoàn toàn khu vực cảng Mariupol. Lực lượng vũ trang Ukraine trên toàn bộ quận Shinan có thể đã bị dồn nén vào một khu vực nhỏ xung quanh sân vận động và tháp truyền hình, trên một khu vực rộng lớn hơn là một bãi cỏ trong công viên. Với sự hỗ trợ của máy bay không người lái và hỏa lực như pháo cỡ nhỏ 30mm, lực lượng dân quân Donetsk đang loại bỏ từng binh sĩ Ukraine và các đội tác chiến tại các khu vực này và trận chiến ở đây coi như là đã kết thúc. Tại nhà máy luyện kim Ilyich ở quận Shibei, giới quan sát ban đầu cho rằng, trận chiến sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ rằng, Quân đội Nga và lực lượng dân quân Donetsk chiến đấu tương đối thuận lợi. Xem đoạn video do Quân đội Nga công bố và vị trí của đoạn video mà các phóng viên hiện trường phỏng vấn, các đơn vị của Quân đội Nga dường như đã tiến đến giữa nhà máy vào chiều hôm qua, và xưởng đúc lớn nhất trong Nhà máy luyện kim Ilyich, dường như đã bị Quân đội Nga chiếm giữ hoàn toàn. Mặt khác, Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến (TQLC) Quân đội Ukraine đóng tại khu vực nhà máy này, đã liên tiếp xảy ra các sự cố đầu hàng. Trên thực tế, sự suy kiệt dần dần của Lữ đoàn 36 TQLC bắt đầu từ thứ đầu tháng 4. Đầu tiên là vào khoảng ngày 6/4, tàn quân của Tiểu đoàn 503 TQLC thuộc Lữ đoàn 36 TQLC đóng tại khu vực cảng Mariupol (khoảng 200 người), đã đầu hàng tập thể; do vậy cho phép quân Nga chiếm giữ một chỗ đứng trong khu vực cảng, với rất ít hoặc không có giao tranh; Sau đó từ ngày 8/4 đến ngày 10/4, quân số của Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến lại ra đầu hàng với số lượng lớn; mỗi lần từ hàng chục đến hàng trăm người, khiến lực lượng phòng thủ của Lữ đoàn trong khu vực cảng, cơ bản trên bờ vực sụp đổ. Vào ngày 11/4, Lữ đoàn 36 TQLC đã đăng một bức tâm thư trên mạng xã hội. Bức tâm thư lần đầu tiên xác nhận rằng, bộ binh chiến đấu của Lữ đoàn đã bị chết và bị thương gần hết và lực lượng chính của Lữ đoàn, chỉ còn lính pháo binh, phòng không, hậu cần; nên Lữ đoàn hầu như mất sức chiến đấu. Đêm 11/4, Lữ đoàn 36 tổ chức đột phá vòng vây không thành công tại nhà máy luyện kim Ilyich; họ tập trung hơn 10 xe tăng và xe chiến đấu bộ binh còn lại, theo sau là hơn chục xe khác được sơn chữ Z, giả làm xe của Quân đội Nga, để thoát khỏi vòng vây đang xiết chặt. Kết quả là lực lượng này được phát hiện ngay khi vừa rời khỏi khu vực nhà máy, và nhanh chóng bị quân đội và dân quân Nga bao vây và xóa sổ; theo thông tin, có hơn 50 quân nhân Ukraine hy sinh tại chỗ, hơn 40 người bị bắt, và Lữ đoàn phó dẫn đầu đoàn đột phá cũng bị bắt sống. Thậm chí, Quân đội Nga còn thu được một chiếc xe cứu thương Hummer do Mỹ sản xuất, được sơn logo chữ "Z"; nếu thoát được vòng vây thì quả là ngoạn mục. Tuy nhiên vận may đã không đến với họ. Tin tức mới nhất được phóng viên chiến trường tiền phương của Nga là Uncle Sladkov đưa tin, vào ngày ngày 12/4, khoảng 1.000 quân của Lữ đoàn 36 thủy quân lục chiến đã đi ra ngoài Nhà máy luyện kim Ilyich, để đầu hàng quân đội Nga. Trong số 800 quân Ukraine của Lữ đoàn 36 đầu hàng, có 800 người còn “nguyên vẹn”. Nhưng sau khi phỏng vấn, nhiều người nói rằng họ là lái xe, pháo thủ hoặc đầu bếp; và có từ 300 đến 400 người bị thương. Theo nhiều nguồn tin xác minh chéo của các thông tin trên cho thấy, Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến của Quân đội Ukraine, đã lâm vào cảnh bế tắc kể từ ngày 6/4. Có thể quân số bộ binh trực tiếp chiến đấu, đã bị chết và bị thương, chiếm đến một nửa quân số của Lữ đoàn. Như vậy, Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến của Quân đội Ukraine đảm nhiệm phòng thủ cảng Mariupol và Nhà máy luyện kim Ilyich, cơ bản đã mất sức chiến đấu và phải đầu hàng; do vậy quân Nga đã giành chiến thắng tại các khu vực này, ít phải đổ máu hơn.

