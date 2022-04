Quân đội Nga để lộ “gót chân Achilles”, lỗ hổng chưa kịp vá

Một tháng trước khi xảy ra xung đột, việc Quân đội Nga hy sinh gần 1.500 binh sĩ, và hàng loạt xác xe tăng, xe bọc thép, máy bay chiến đấu của Quân đội Nga bị Quân đội Ukraine phá hủy và thậm chí là bắt sống; những con số này ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Gần đây, theo thông tin chính xác của Ukraine được đăng tải trên trang fanpage của lực lượng quốc phòng nước này, một đơn vị đặc nhiệm Ukraine đã thâm nhập sâu vào khu vực do quân đội Nga kiểm soát ở mặt trận Donetsk và tiến hành một trận tập kích táo bạo bằng hỏa lực và giành thắng lợi lớn; đồng thời làm bộc lộ “lỗ hổng” của Quân đội Nga. Trong cuộc tập kích trên của đơn vị đặc nhiệm Ukraine, mục tiêu là một nhóm chiến đấu cấp tiểu đoàn của Trung đoàn bộ binh cơ giới 70, thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới 42 của Tập đoàn quân cận vệ 58, thuộc Quân khu phía Nam của Nga. Trận tập kích diễn ra rất nhanh, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã phá hủy nhiều vũ khí và tiêu diệt nhiều quân Nga; đáng chú ý là Tiểu đoàn trưởng và Tham mưu trưởng tiểu đoàn đã bị tiêu diệt trên xe bọc thép chỉ huy BMP-3. Thông tin này thật sự gây sốc cho giới quan sát quân sự, trong gần hai tháng chiến đấu vừa qua, Quân đội Nga về cơ bản không có một tiểu đoàn nào gần như bị “xóa sổ hoàn toàn”. Nhưng lần này, cả Tiểu đoàn trưởng và Tham mưu trưởng đều hy sinh. Cuộc xung đột Nga-Ukraine kể từ khi nổ ra, đến nay đã gần hai tháng, và con số thiệt hại của hai bên chắc chắn là nhiều, không hẳn đúng với thông báo; nhưng với con số thiệt hại về nhân mạng do chính Nga thông báo là 1.500 binh sĩ, con số này ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Qua thời gian tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, đã thấy bộc lộ nhiều thiếu sót của Quân đội Nga. Ví dụ, Nga cũng là một cường quốc quân sự truyền thống và đứng nhất nhì thế giới, nhưng khi tham chiến thực sự, họ đã bộc lộ những điểm yếu rất lớn. Ví dụ, trong Chiến tranh Iraq, Mỹ đã điều động khoảng 3.000 máy bay chiến đấu mỗi ngày, trong khi Nga, trên thực tế chỉ điều động khoảng 200-300 máy bay chiến đấu mỗi ngày, bằng 1/10 hỏa lực trên không của Quân đội Mỹ. Những người theo dõi về Quân đội Nga hẳn biết rằng, sau cuộc cải tổ quân đội của Mỹ, Nga và một số quốc gia khác đã làm theo và thay đổi tất cả các quân đoàn hạng nặng với quy mô lớn, thành các đơn vị chiến đấu cấp tiểu đoàn. Nói một cách thẳng thắn, tất cả các quốc gia đều đã tổng kết kinh nghiệm của Thế chiến thứ hai và các cuộc xung đột cục bộ trong thập kỷ từ 1950-1980, từ đó rút ra, điều mà chiến tranh hiện đại cần đó là tính cơ động; những người lính cần được huấn luyện tinh nhuệ và sĩ quan chỉ huy linh hoạt, là trung tâm. Tuy nhiên, nhiều nước đã bỏ qua một điểm mấu chốt đó là, các chiến thuật và tổ chức biên chế sự như vậy, đòi hỏi những năng lực mạnh mẽ như trinh sát, chiếm ưu thế trên không, v.v. Nói trắng ra, nếu không có khả năng giám sát 24/24, lợi thế rất có thể trở thành nhược điểm. Tất nhiên, đáng chú ý là lần tập kích vào khu vực trú quân của Tiểu đoàn quân Nga, Quân đội Ukraine chắc chắn phải được hỗ trợ bởi tin tình báo từ máy bay không người lái và vệ tinh, để có thể thực hiện một cuộc tập kích bằng pháo binh và tên lửa chống tăng. Nhưng hiện tại, Quân đội Ukraine không có khả năng này; nhưng rõ ràng, họ có lợi thế về sự hỗ trợ tình báo do NATO cung cấp và chính điều này, Mỹ không hề phủ nhận. Điều này cũng khiến giới chuyên gia liên tưởng đến nguyên nhân chính, khiến các chỉ huy cấp cao của Nga lần lượt bị "luân chuyển" cách đây ít lâu, có thể giống như trường hợp này. Vì vậy, trong trận chiến quyết định sắp tới ở vùng Donbas, quân đội Nga cần đặc biệt lưu ý để tránh cho thảm kịch tự lặp lại, khi những vũ khí mà phương Tây viện trợ cho Ukraine, chủ yếu tập trung vào những trận đánh có địa hình chiến đấu bằng phẳng, khác với kiểu chiến đấu trong không gian hẹp ở thành thị và các khu vực cây cối bao phủ.

Một tháng trước khi xảy ra xung đột, việc Quân đội Nga hy sinh gần 1.500 binh sĩ, và hàng loạt xác xe tăng, xe bọc thép, máy bay chiến đấu của Quân đội Nga bị Quân đội Ukraine phá hủy và thậm chí là bắt sống; những con số này ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Gần đây, theo thông tin chính xác của Ukraine được đăng tải trên trang fanpage của lực lượng quốc phòng nước này, một đơn vị đặc nhiệm Ukraine đã thâm nhập sâu vào khu vực do quân đội Nga kiểm soát ở mặt trận Donetsk và tiến hành một trận tập kích táo bạo bằng hỏa lực và giành thắng lợi lớn; đồng thời làm bộc lộ “lỗ hổng” của Quân đội Nga. Trong cuộc tập kích trên của đơn vị đặc nhiệm Ukraine , mục tiêu là một nhóm chiến đấu cấp tiểu đoàn của Trung đoàn bộ binh cơ giới 70, thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới 42 của Tập đoàn quân cận vệ 58, thuộc Quân khu phía Nam của Nga. Trận tập kích diễn ra rất nhanh, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã phá hủy nhiều vũ khí và tiêu diệt nhiều quân Nga; đáng chú ý là Tiểu đoàn trưởng và Tham mưu trưởng tiểu đoàn đã bị tiêu diệt trên xe bọc thép chỉ huy BMP-3. Thông tin này thật sự gây sốc cho giới quan sát quân sự, trong gần hai tháng chiến đấu vừa qua, Quân đội Nga về cơ bản không có một tiểu đoàn nào gần như bị “xóa sổ hoàn toàn”. Nhưng lần này, cả Tiểu đoàn trưởng và Tham mưu trưởng đều hy sinh. Cuộc xung đột Nga-Ukraine kể từ khi nổ ra, đến nay đã gần hai tháng, và con số thiệt hại của hai bên chắc chắn là nhiều, không hẳn đúng với thông báo; nhưng với con số thiệt hại về nhân mạng do chính Nga thông báo là 1.500 binh sĩ, con số này ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Qua thời gian tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, đã thấy bộc lộ nhiều thiếu sót của Quân đội Nga. Ví dụ, Nga cũng là một cường quốc quân sự truyền thống và đứng nhất nhì thế giới, nhưng khi tham chiến thực sự, họ đã bộc lộ những điểm yếu rất lớn. Ví dụ, trong Chiến tranh Iraq, Mỹ đã điều động khoảng 3.000 máy bay chiến đấu mỗi ngày, trong khi Nga, trên thực tế chỉ điều động khoảng 200-300 máy bay chiến đấu mỗi ngày, bằng 1/10 hỏa lực trên không của Quân đội Mỹ. Những người theo dõi về Quân đội Nga hẳn biết rằng, sau cuộc cải tổ quân đội của Mỹ, Nga và một số quốc gia khác đã làm theo và thay đổi tất cả các quân đoàn hạng nặng với quy mô lớn, thành các đơn vị chiến đấu cấp tiểu đoàn. Nói một cách thẳng thắn, tất cả các quốc gia đều đã tổng kết kinh nghiệm của Thế chiến thứ hai và các cuộc xung đột cục bộ trong thập kỷ từ 1950-1980, từ đó rút ra, điều mà chiến tranh hiện đại cần đó là tính cơ động; những người lính cần được huấn luyện tinh nhuệ và sĩ quan chỉ huy linh hoạt, là trung tâm. Tuy nhiên, nhiều nước đã bỏ qua một điểm mấu chốt đó là, các chiến thuật và tổ chức biên chế sự như vậy, đòi hỏi những năng lực mạnh mẽ như trinh sát, chiếm ưu thế trên không, v.v. Nói trắng ra, nếu không có khả năng giám sát 24/24, lợi thế rất có thể trở thành nhược điểm. Tất nhiên, đáng chú ý là lần tập kích vào khu vực trú quân của Tiểu đoàn quân Nga, Quân đội Ukraine chắc chắn phải được hỗ trợ bởi tin tình báo từ máy bay không người lái và vệ tinh, để có thể thực hiện một cuộc tập kích bằng pháo binh và tên lửa chống tăng. Nhưng hiện tại, Quân đội Ukraine không có khả năng này; nhưng rõ ràng, họ có lợi thế về sự hỗ trợ tình báo do NATO cung cấp và chính điều này, Mỹ không hề phủ nhận. Điều này cũng khiến giới chuyên gia liên tưởng đến nguyên nhân chính, khiến các chỉ huy cấp cao của Nga lần lượt bị "luân chuyển" cách đây ít lâu, có thể giống như trường hợp này. Vì vậy, trong trận chiến quyết định sắp tới ở vùng Donbas, quân đội Nga cần đặc biệt lưu ý để tránh cho thảm kịch tự lặp lại, khi những vũ khí mà phương Tây viện trợ cho Ukraine, chủ yếu tập trung vào những trận đánh có địa hình chiến đấu bằng phẳng, khác với kiểu chiến đấu trong không gian hẹp ở thành thị và các khu vực cây cối bao phủ.