Đặc nhiệm Chechnya thay đổi chiến thuật, bắt sống “cá lớn” đầu tiên

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố Mariupol đã diễn ra hơn một tháng, theo nhà lãnh đạo Chechnya, ông Kadyrov, Quân đội Nga hiện đã kiểm soát 98% diện tích thành phố Mariupol, chỉ còn một phần nhà máy thép Azovstal, hiện vẫn còn một số lực lượng của Tiểu đoàn Azov và Quân đội Ukraine cố thủ. Mariupol là một “khúc xương” cứng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga; tham gia đánh chiếm thành phố có lực lượng của Quân đội Nga, dân quân Donetsk và đặc nhiệm Chechnya. Trong quá trình chiến đấu, quân Nga được hỗ trợ tin tức tình báo và hỏa lực hạng nặng. Trận chiến cam go của quân đội Nga ở Mariupol cũng gần đi đến hồi kết. Sau khi chiếm được phần lớn thành phố và giành được khu vực cảng, lực lượng còn lại của Quân đội Ukraine và Tiểu đoàn Azov rút vào khu vực Nhà máy thép Azovstal để cố thủ. Nhà máy thép Azovstal mặc dù không phải là một pháo đài, nhưng tại đây có đến 24km đường hầm và nhiều nhà xưởng bằng bê tông và thép; do vậy rất khó để đánh phá. Lực lượng đặc nhiệm Chechnya làm nhiệm vụ chiến đấu tại đây, cũng thay đổi kế hoạch tác chiến; từ những tuyên bố cứng rắn ban đầu của nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov, đến trực tiếp dùng hỏa lực hạng nặng yểm trợ. Sau khi phát hiện hỏa lực đối phương thì trực tiếp gọi xe tăng và xe bọc thép yểm trợ, đồng thời sử dụng pháo hạng nặng và trực thăng vũ trang bắn phá trực tiếp nơi ẩn náu của đối phương. Trước đó lực lượng đặc nhiệm Chechnya đã chiến đấu rất hiệu quả tại thành phố Mariupol, một số chiến thuật rất mạo hiểm được họ sử dụng, như sử dụng tổ chiến đấu hai người, trong đó một người được trang bị vũ khí hỏa lực PRG hoặc RPO-A Shmel; Khi phát hiện đối phương, một người làm nhiệm vụ bắn nghi binh thu hút, còn người kia dùng hỏa lực tiêu diệt. Thực tế đây là chiến thuật rất hiệu quả, được rút ra tại chiến trường Syria. Lý do quân Nga thay đổi kế hoạch tác chiến tại Mariupol cũng rất đơn giản, bởi vì quân Nga hiện đã chiếm 98% diện tích, còn lại một khu vực nhỏ có thể dùng hỏa lực hạng nặng tập trung và hiệu quả sẽ cao hơn. Trước đây khi đánh chiếm khu vực thành phố, ở đó còn nhiều dân thường bị mắc kẹt, nên quân Nga không thể sử dụng ồ ạt vũ khí hạng nặng; lo ngại ảnh hưởng tới dân thường. Bây giờ đã khác, chỉ còn lực lượng của Tiểu đoàn Azov và tàn quân của Quân đội Ukraine cố thủ trong Nhà máy thép Azovstal. Dân thường tại khu vực này không có, do vậy quân Nga sẽ mạnh dạn trong sử dụng vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên, các lực lượng của Tiểu đoàn Azov tại Nhà máy thép Azovstal không quá lo lắng trước đợt bắn phá này của Quân đội Nga, bởi tại đây, một số lượng lớn các công trình phòng thủ dân dụng từ thời Liên Xô, đã được xây dựng, với số lượng lớn các hầm ngầm và những lối đi ngầm. Những công trình phòng thủ không chỉ kiên cố, chống được bom đạn, mà trong đó còn có đầy đủ phương tiện hỗ trợ; nếu có phương án chuẩn bị tốt, thì Tiểu đoàn Azov vẫn có thể bám trụ được lâu dài. Nhưng rõ ràng, quân Nga không muốn đánh “câu giờ” với Tiểu đoàn Azov; mục tiêu chiến lược là chiếm quyền kiểm soát Donbass, do vậy lực lượng còn lại tại Mariupol, dẫu khó khăn cũng phải giành chiến thắng. Lúc này, đến lượt đặc nhiệm Chechnya phát huy khả năng cận chiến của họ. Để đối phó với những chiến binh Tiểu đoàn Azov ẩn náu trong boongke và lối đi ngầm, đặc nhiệm Chechnya chốt giữ lối vào của boongke và lối đi ngầm, đồng thời kêu gọi đầu hàng. Nếu không có phản ứng từ bên trong, thì đơn giản hơn, chỉ cần tung lựu đạn vào bên trong. Vào ngày 12/4, một đặc nhiệm Chechnya phát hiện ra lối vào một tầng hầm, khi kêu gọi vào bên trong mà không có phản ứng gì, anh ta tung lựu đạn trực tiếp. Kết quả là bốn chiến binh Tiểu đoàn Azov bên trong đã chết ngay tại chỗ. Sau đó người ta phát hiện đây là một kho đạn nhỏ và vị trí chỉ huy. Rõ ràng là chiến binh Tiểu đoàn Azov muốn sử dụng những boong-ke và lối đi ngầm này, để kéo dài cuộc chiến kéo dài với Quân đội Nga. Trước khả năng tấn công rất mạnh của quân Nga, Quân đội Ukraine tại Mariupol bị thiệt hại nặng và buộc họ phải ra hàng. Tính đến thời điểm hiện tại, Lữ đoàn 36 của Thủy quân lục chiến Ukraine đã đầu hàng 1.026 người, trong đó có 162 sĩ quan. Trước đó Lữ đoàn 36 nhận được yêu cầu phải đột phá lên phía bắc bằng mọi giá; và nếu cuộc đột phá thành công, các đơn vị thiết giáp của Ukraine sẽ đón họ ở phía nam Zaporozhye Coupling; Nhưng sau khi bị bắt, họ mới biết cái gọi là lực lượng thiết giáp Ukraine đón là hoàn toàn sai sự thật, và Tiểu đoàn Azov muốn sử dụng Lữ đoàn 36, để mở đường thoát thân. Và lần này một “con cá lớn” khác bị bắt sống, đó là Lữ đoàn phó Lữ đoàn 36 có tên Romtev, người có nhiệm vụ dẫn đầu một đơn vị 30 người mở vòng vây. Đây là sĩ quan có quân hàm cao nhất của Quân đội Ukraine tại Mariupol bị bắt, tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đây không thể coi là “con cá lớn” thực sự, bởi có thông tin cho rằng, bên trong Nhà máy thép Azovstal có các cố vấn cấp cao của NATO, nếu không có lực lượng này, chắc chắn Kiev không liều mình mất nhiều trực thăng như vậy để giải cứu.

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố Mariupol đã diễn ra hơn một tháng, theo nhà lãnh đạo Chechnya, ông Kadyrov, Quân đội Nga hiện đã kiểm soát 98% diện tích thành phố Mariupol, chỉ còn một phần nhà máy thép Azovstal, hiện vẫn còn một số lực lượng của Tiểu đoàn Azov và Quân đội Ukraine cố thủ. Mariupol là một “khúc xương” cứng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga; tham gia đánh chiếm thành phố có lực lượng của Quân đội Nga, dân quân Donetsk và đặc nhiệm Chechnya. Trong quá trình chiến đấu, quân Nga được hỗ trợ tin tức tình báo và hỏa lực hạng nặng. Trận chiến cam go của quân đội Nga ở Mariupol cũng gần đi đến hồi kết. Sau khi chiếm được phần lớn thành phố và giành được khu vực cảng, lực lượng còn lại của Quân đội Ukraine và Tiểu đoàn Azov rút vào khu vực Nhà máy thép Azovstal để cố thủ. Nhà máy thép Azovstal mặc dù không phải là một pháo đài, nhưng tại đây có đến 24km đường hầm và nhiều nhà xưởng bằng bê tông và thép; do vậy rất khó để đánh phá. Lực lượng đặc nhiệm Chechnya làm nhiệm vụ chiến đấu tại đây, cũng thay đổi kế hoạch tác chiến; từ những tuyên bố cứng rắn ban đầu của nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov, đến trực tiếp dùng hỏa lực hạng nặng yểm trợ. Sau khi phát hiện hỏa lực đối phương thì trực tiếp gọi xe tăng và xe bọc thép yểm trợ, đồng thời sử dụng pháo hạng nặng và trực thăng vũ trang bắn phá trực tiếp nơi ẩn náu của đối phương. Trước đó lực lượng đặc nhiệm Chechnya đã chiến đấu rất hiệu quả tại thành phố Mariupol, một số chiến thuật rất mạo hiểm được họ sử dụng, như sử dụng tổ chiến đấu hai người, trong đó một người được trang bị vũ khí hỏa lực PRG hoặc RPO-A Shmel; Khi phát hiện đối phương, một người làm nhiệm vụ bắn nghi binh thu hút, còn người kia dùng hỏa lực tiêu diệt. Thực tế đây là chiến thuật rất hiệu quả, được rút ra tại chiến trường Syria. Lý do quân Nga thay đổi kế hoạch tác chiến tại Mariupol cũng rất đơn giản, bởi vì quân Nga hiện đã chiếm 98% diện tích, còn lại một khu vực nhỏ có thể dùng hỏa lực hạng nặng tập trung và hiệu quả sẽ cao hơn. Trước đây khi đánh chiếm khu vực thành phố, ở đó còn nhiều dân thường bị mắc kẹt, nên quân Nga không thể sử dụng ồ ạt vũ khí hạng nặng; lo ngại ảnh hưởng tới dân thường. Bây giờ đã khác, chỉ còn lực lượng của Tiểu đoàn Azov và tàn quân của Quân đội Ukraine cố thủ trong Nhà máy thép Azovstal. Dân thường tại khu vực này không có, do vậy quân Nga sẽ mạnh dạn trong sử dụng vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên, các lực lượng của Tiểu đoàn Azov tại Nhà máy thép Azovstal không quá lo lắng trước đợt bắn phá này của Quân đội Nga, bởi tại đây, một số lượng lớn các công trình phòng thủ dân dụng từ thời Liên Xô, đã được xây dựng, với số lượng lớn các hầm ngầm và những lối đi ngầm. Những công trình phòng thủ không chỉ kiên cố, chống được bom đạn, mà trong đó còn có đầy đủ phương tiện hỗ trợ; nếu có phương án chuẩn bị tốt, thì Tiểu đoàn Azov vẫn có thể bám trụ được lâu dài. Nhưng rõ ràng, quân Nga không muốn đánh “câu giờ” với Tiểu đoàn Azov; mục tiêu chiến lược là chiếm quyền kiểm soát Donbass, do vậy lực lượng còn lại tại Mariupol, dẫu khó khăn cũng phải giành chiến thắng. Lúc này, đến lượt đặc nhiệm Chechnya phát huy khả năng cận chiến của họ. Để đối phó với những chiến binh Tiểu đoàn Azov ẩn náu trong boongke và lối đi ngầm, đặc nhiệm Chechnya chốt giữ lối vào của boongke và lối đi ngầm, đồng thời kêu gọi đầu hàng. Nếu không có phản ứng từ bên trong, thì đơn giản hơn, chỉ cần tung lựu đạn vào bên trong. Vào ngày 12/4, một đặc nhiệm Chechnya phát hiện ra lối vào một tầng hầm, khi kêu gọi vào bên trong mà không có phản ứng gì, anh ta tung lựu đạn trực tiếp. Kết quả là bốn chiến binh Tiểu đoàn Azov bên trong đã chết ngay tại chỗ. Sau đó người ta phát hiện đây là một kho đạn nhỏ và vị trí chỉ huy. Rõ ràng là chiến binh Tiểu đoàn Azov muốn sử dụng những boong-ke và lối đi ngầm này, để kéo dài cuộc chiến kéo dài với Quân đội Nga. Trước khả năng tấn công rất mạnh của quân Nga, Quân đội Ukraine tại Mariupol bị thiệt hại nặng và buộc họ phải ra hàng. Tính đến thời điểm hiện tại, Lữ đoàn 36 của Thủy quân lục chiến Ukraine đã đầu hàng 1.026 người, trong đó có 162 sĩ quan. Trước đó Lữ đoàn 36 nhận được yêu cầu phải đột phá lên phía bắc bằng mọi giá; và nếu cuộc đột phá thành công, các đơn vị thiết giáp của Ukraine sẽ đón họ ở phía nam Zaporozhye Coupling; Nhưng sau khi bị bắt, họ mới biết cái gọi là lực lượng thiết giáp Ukraine đón là hoàn toàn sai sự thật, và Tiểu đoàn Azov muốn sử dụng Lữ đoàn 36, để mở đường thoát thân. Và lần này một “con cá lớn” khác bị bắt sống, đó là Lữ đoàn phó Lữ đoàn 36 có tên Romtev, người có nhiệm vụ dẫn đầu một đơn vị 30 người mở vòng vây. Đây là sĩ quan có quân hàm cao nhất của Quân đội Ukraine tại Mariupol bị bắt, tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đây không thể coi là “con cá lớn” thực sự, bởi có thông tin cho rằng, bên trong Nhà máy thép Azovstal có các cố vấn cấp cao của NATO, nếu không có lực lượng này, chắc chắn Kiev không liều mình mất nhiều trực thăng như vậy để giải cứu.