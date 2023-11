Tại sao hiệu suất chiến đấu của Không quân Nga tăng đột suất?

Giới phân tích thường cho rằng, cuộc khủng hoảng Ukraine đang diễn ra chưa thể chấm dứt, vì lý do Không quân Nga không thể giành được ưu thế trên không hoặc thậm chí là hạn chế việc thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất với số máy bay chiến đấu ít ỏi của Ukraine. Các nguyên nhân đưa ra bao gồm hiệu suất lạc hậu của lực lượng máy bay cảnh báo sớm Nga, không đủ tên lửa để làm tê liệt các sân bay quân sự Ukraine và tên lửa phòng không không có khả năng bắn hạ các mục tiêu bay ở độ cao thấp... Trong cuộc xung đột Ukraine, màn trình diễn của Không quân Nga luôn thu hút nhiều sự chú ý. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đưa ra một tin đáng chú ý: Chỉ trong 5 ngày, quân đội Nga đã bắn rơi 31 máy bay quân sự Ukraine, trong đó có 24 máy bay chiến đấu và 7 trực thăng. Thông tin về con số máy bay của Ukraine bị Nga bắn hạ “thực sự gây sốc” và gây nghi ngờ về hiệu quả chiến đấu của quân đội Nga? Vậy con số này có thực tế và đáng tin cậy? Nhất là trong bối cảnh, thông tin truyền thông cũng là một mặt trận trong cuộc xung đột. Đầu tiên, chúng ta cần biết nguồn gốc của tin tức này. Ông Shoigu là Bộ trưởng Quốc phòng Nga và tuyên bố của ông phải trải qua quá trình xác minh và xác nhận nhất định. Ngoài ra, truyền thông Nga và các chuyên gia quân sự cũng đưa tin, phân tích con số này. Vì vậy, nguồn tin này “có độ tin cậy nhất định”. Tuy nhiên, có những yếu tố khác cần xem xét. Trước hết, Lực lượng Không quân Ukraine tương đối mạnh, họ có một lượng lớn máy bay chiến đấu, trực thăng và các thiết bị khác tiên tiến của phương Tây viện trợ. Vì vậy, để quân đội Nga đạt được kết quả đáng kể như vậy trong thời gian ngắn, đòi hỏi phải có hiệu quả chiến đấu và trình độ kỹ thuật đáng kể. Thứ hai, tình hình xung đột liên tục thay đổi, tình hình chiến trường Ukraine rất phức tạp, đôi khi xảy ra những pha tấn công nhầm, tính toán sai lầm. Vì vậy, chúng ta cần phải có sự “dè dặt nhất định” và thận trọng với tuyên bố của Bộ trưởng Shoigu. Vậy tại sao quân đội Nga có thể đạt được kết quả đáng chú ý như vậy chỉ trong thời gian ngắn? Có thể có nhiều yếu tố khác nhau đằng sau điều này. Trước hết phải thừa nhận, Nga luôn ở vị trí tiên tiến về công nghệ quốc phòng. Mặc dù trên một số lĩnh vực (nhất là về điện tử), Nga có khoảng cách nhất định so với các nước phương Tây, nhưng Nga có những công nghệ mũi nhọn, có quyền sở hữu trí tuệ độc lập. Những công nghệ này đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh như hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống liên lạc, hệ thống tên lửa, v.v. Việc sử dụng những công nghệ này có thể giúp quân đội Nga nắm bắt thông tin chiến trường tốt hơn, thực hiện các cuộc tấn công chính xác, phối hợp hành động và các nhiệm vụ khác. Thứ hai, ý chí chiến đấu và trình độ chiến thuật của quân đội Nga cũng rất cao. Dân tộc Nga là một dân tộc có lịch sử chiến tích trong các cuộc chiến tranh lớn, thái độ của họ đối với chiến tranh và bảo vệ đất nước rất kiên định. Binh lính Nga thường thể hiện ý chí chiến đấu và lòng dũng cảm cực kỳ cao, thực hiện nhiệm vụ bất chấp khó khăn, trở ngại. Ngoài ra, trình độ kỹ chiến thuật của quân đội Nga cũng rất cao, có thể hoạt động linh hoạt tùy theo điều kiện chiến trường; điều chỉnh việc triển khai quân và phối hợp hành động giữa các đơn vị khác nhau. Những hỗ trợ kỹ thuật này rất quan trọng đối với quân đội Nga và có thể giúp họ nắm bắt thông tin chiến trường tốt hơn và thực hiện các cuộc tấn công chính xác cũng như các nhiệm vụ khác. Ngoài ra, một số nước còn cung cấp các hình thức hỗ trợ, giúp đỡ khác cho Nga như chia sẻ thông tin, hỗ trợ tài chính... Như vậy chúng ta có thể hiểu lý do tại sao quân đội Nga có thể đạt được những kết quả đáng chú ý như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Những yếu tố này bao gồm công nghệ quốc phòng của Nga, ý chí chiến đấu và trình độ chiến thuật, sự hỗ trợ và giúp đỡ từ các nước khác, v.v. Các yếu tố này tương tác, phát huy lẫn nhau, tạo nên hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ của quân đội Nga.

Giới phân tích thường cho rằng, cuộc khủng hoảng Ukraine đang diễn ra chưa thể chấm dứt, vì lý do Không quân Nga không thể giành được ưu thế trên không hoặc thậm chí là hạn chế việc thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất với số máy bay chiến đấu ít ỏi của Ukraine. Các nguyên nhân đưa ra bao gồm hiệu suất lạc hậu của lực lượng máy bay cảnh báo sớm Nga, không đủ tên lửa để làm tê liệt các sân bay quân sự Ukraine và tên lửa phòng không không có khả năng bắn hạ các mục tiêu bay ở độ cao thấp... Trong cuộc xung đột Ukraine, màn trình diễn của Không quân Nga luôn thu hút nhiều sự chú ý. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đưa ra một tin đáng chú ý: Chỉ trong 5 ngày, quân đội Nga đã bắn rơi 31 máy bay quân sự Ukraine, trong đó có 24 máy bay chiến đấu và 7 trực thăng. Thông tin về con số máy bay của Ukraine bị Nga bắn hạ “thực sự gây sốc” và gây nghi ngờ về hiệu quả chiến đấu của quân đội Nga? Vậy con số này có thực tế và đáng tin cậy? Nhất là trong bối cảnh, thông tin truyền thông cũng là một mặt trận trong cuộc xung đột. Đầu tiên, chúng ta cần biết nguồn gốc của tin tức này. Ông Shoigu là Bộ trưởng Quốc phòng Nga và tuyên bố của ông phải trải qua quá trình xác minh và xác nhận nhất định. Ngoài ra, truyền thông Nga và các chuyên gia quân sự cũng đưa tin, phân tích con số này. Vì vậy, nguồn tin này “có độ tin cậy nhất định”. Tuy nhiên, có những yếu tố khác cần xem xét. Trước hết, Lực lượng Không quân Ukraine tương đối mạnh, họ có một lượng lớn máy bay chiến đấu, trực thăng và các thiết bị khác tiên tiến của phương Tây viện trợ. Vì vậy, để quân đội Nga đạt được kết quả đáng kể như vậy trong thời gian ngắn, đòi hỏi phải có hiệu quả chiến đấu và trình độ kỹ thuật đáng kể. Thứ hai, tình hình xung đột liên tục thay đổi, tình hình chiến trường Ukraine rất phức tạp, đôi khi xảy ra những pha tấn công nhầm, tính toán sai lầm. Vì vậy, chúng ta cần phải có sự “dè dặt nhất định” và thận trọng với tuyên bố của Bộ trưởng Shoigu. Vậy tại sao quân đội Nga có thể đạt được kết quả đáng chú ý như vậy chỉ trong thời gian ngắn? Có thể có nhiều yếu tố khác nhau đằng sau điều này. Trước hết phải thừa nhận, Nga luôn ở vị trí tiên tiến về công nghệ quốc phòng. Mặc dù trên một số lĩnh vực (nhất là về điện tử), Nga có khoảng cách nhất định so với các nước phương Tây, nhưng Nga có những công nghệ mũi nhọn, có quyền sở hữu trí tuệ độc lập. Những công nghệ này đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh như hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống liên lạc, hệ thống tên lửa, v.v. Việc sử dụng những công nghệ này có thể giúp quân đội Nga nắm bắt thông tin chiến trường tốt hơn, thực hiện các cuộc tấn công chính xác, phối hợp hành động và các nhiệm vụ khác. Thứ hai, ý chí chiến đấu và trình độ chiến thuật của quân đội Nga cũng rất cao. Dân tộc Nga là một dân tộc có lịch sử chiến tích trong các cuộc chiến tranh lớn, thái độ của họ đối với chiến tranh và bảo vệ đất nước rất kiên định. Binh lính Nga thường thể hiện ý chí chiến đấu và lòng dũng cảm cực kỳ cao, thực hiện nhiệm vụ bất chấp khó khăn, trở ngại. Ngoài ra, trình độ kỹ chiến thuật của quân đội Nga cũng rất cao, có thể hoạt động linh hoạt tùy theo điều kiện chiến trường; điều chỉnh việc triển khai quân và phối hợp hành động giữa các đơn vị khác nhau. Những hỗ trợ kỹ thuật này rất quan trọng đối với quân đội Nga và có thể giúp họ nắm bắt thông tin chiến trường tốt hơn và thực hiện các cuộc tấn công chính xác cũng như các nhiệm vụ khác. Ngoài ra, một số nước còn cung cấp các hình thức hỗ trợ, giúp đỡ khác cho Nga như chia sẻ thông tin, hỗ trợ tài chính... Như vậy chúng ta có thể hiểu lý do tại sao quân đội Nga có thể đạt được những kết quả đáng chú ý như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Những yếu tố này bao gồm công nghệ quốc phòng của Nga, ý chí chiến đấu và trình độ chiến thuật, sự hỗ trợ và giúp đỡ từ các nước khác, v.v. Các yếu tố này tương tác, phát huy lẫn nhau, tạo nên hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ của quân đội Nga.