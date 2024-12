Lexus RX 300 chạy 3 năm lên sàn xe cũ với giá khó tin

Mới đây, trên sàn xe cũ Việt xuất hiện một chiếc SUV hạng sang Lexus RX 300 F Sport đời 2021 đang được rao bán với mức giá 3,08 tỷ đồng. Theo thông tin từ người bán, chiếc SUV này sở hữu ngoại thất màu trắng tinh tế và nội thất màu đen sang trọng. Xe đã lăn bánh khoảng 28.000 km, một con số khá khiêm tốn so với tuổi đời 3 năm. Được biết, ở thời điểm "đập hộp", mức giá xe Lexus RX 300 F Sport 2021 niêm yết chính hãng khoảng 3,3 tỷ đồng. Để trở thành chủ nhân hợp pháp của chiếc xe, người dùng ban đầu cần tiêu tốn từ 3,6 - 3,7 tỷ đồng (tùy vào địa phương đăng ký xe). Như vậy, chiếc xe Lexus RX 300 F Sport sản xuất năm 2021 đã mất giá một khoản đáng kể sau 3 năm sử dụng. Dù vậy, đây vẫn là một sự lựa chọn hợp lý cho những ai mong muốn sở hữu một mẫu SUV hạng sang với mức giá tiết kiệm hơn so với việc mua xe mới. Về kích thước tổng thể, RX 300 F Sport 2021 sở hữu thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.890 x 1.895 x 1.690 (mm), trục cơ sở dài 2.790 mm. Phần đầu nổi bật với lưới tản nhiệt đặc trưng, được trang trí với họa tiết sơn đen và viền crôm tối màu. Cụm đèn pha LED toàn phần với thiết kế theo kiểu xếp tầng, đi kèm tính năng thích ứng thông minh. Ngoài ra, xe còn được trang bị dải đèn LED định vị hình móc câu, logo F Sport, bộ mâm hợp kim 20 inch sơn màu tối, gương chiếu hậu sơn đen bóng với các chi tiết mạ crôm, cánh lướt gió thể thao, vòm bánh xe ốp nhựa đen và đèn hậu LED. Bên trong khoang lái, Lexus RX 300 F Sport 2021 sở hữu vô-lăng 3 chấu bọc da cao cấp, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, cụm đồng hồ kỹ thuật số với hai vòng tròn truyền thống và màn hình 7 inch bên trái. Các tiện nghi nổi bật của mẫu xe SUV Lexus RX 300 F Sport này có ghế trước chỉnh điện 10 hướng, ghế lái nhớ 3 vị trí với chức năng sưởi và làm mát, dàn âm thanh 15 loa Mark Levinson cao cấp, điều hòa tự động 2 vùng độc lập và sạc điện thoại không dây. Khoang hành lý của xe ở mức vừa phải khi có dung tích tiêu chuẩn 176 lít. Hàng ghế sau gập 40:60 thông với cốp giúp mở rộng diện tích khi cần. Với tính năng đá cốp, bạn có thể mở cửa sau của xe mà không cần dùng tay. Không chỉ vậy, xe còn có cửa gió cho hàng ghế sau. Dưới nắp ca-pô, Lexus RX 300 F Sport 2021 sử dụng động cơ 4 xi-lanh tăng áp dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 235 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Xe dùng hộp số điện tử 6 cấp (ECT) và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Trang bị an toàn trên xe có 10 túi khí, camera lùi, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống chống bó cứng phanh, trợ lực phanh điện tử, ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến trước/sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang và cảnh báo áp suất lốp. Video: Trải nghiệm SUV Lexus RX 300 F Sport 2021 tại Việt Nam.

