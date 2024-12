15 sự thật đáng kinh ngạc về đất nước Israel

1. Quốc gia trẻ tuổi với lịch sử cổ xưa. Nhà nước Israel được thành lập vào năm 1948, nhưng lịch sử của vùng đất này và dân tộc Do Thái đã có từ hơn 3.000 năm trước. Ảnh: Pinterest. 2. Thủ đô Jerusalem linh thiêng. Jerusalem là thành phố linh thiêng đối với ba tôn giáo lớn: Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Đây là nơi có những địa danh nổi tiếng như Bức tường Than Khóc và Đền thờ Mái Vòm Vàng. Ảnh: Pinterest. 3. Biển Chết – điểm thấp nhất trên Trái Đất. Có một phần thuộc Israel, Biển Chết nằm ở độ sâu khoảng 430 mét dưới mực nước biển, là nơi thấp nhất trên bề mặt Trái Đất. Nước ở đây có độ mặn cao gấp 10 lần so với đại dương, giúp mọi người dễ dàng nổi trên mặt nước. Ảnh: Pinterest. 4. Quốc gia khởi nghiệp. Israel được mệnh danh là “Quốc gia khởi nghiệp” với mật độ công ty khởi nghiệp cao nhất thế giới. Nhiều công nghệ nổi tiếng như Waze, Viber và USB flash drive đều ra đời tại Israel. Ảnh: Pinterest. 5. Công nghệ tưới nhỏ giọt. Israel phát minh ra công nghệ tưới nhỏ giọt, giúp tiết kiệm nước trong nông nghiệp và biến các vùng sa mạc khô cằn thành đất canh tác màu mỡ. Ảnh: Pinterest. 6. Nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Israel áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho cả nam và nữ: nam giới phục vụ 3 năm, còn nữ giới là 2 năm. Ảnh: Pinterest. 7. Ngôn ngữ Hebrew được hồi sinh. Tiếng Hebrew là ngôn ngữ cổ đã từng "chết" trong đời sống hàng ngày. Israel đã thành công trong việc hồi sinh tiếng Hebrew thành ngôn ngữ chính thức. Ảnh: Pinterest. 8. Sở hữu nhiều giải Nobel. Israel có dân số chỉ khoảng 9 triệu người nhưng đã giành được nhiều giải Nobel trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế và hòa bình. Ảnh: Pinterest. 9. Ẩm thực độc đáo và đa dạng. Ẩm thực Israel là sự kết hợp của các nền văn hóa Do Thái từ khắp nơi trên thế giới, nổi tiếng với các món ăn như Hummus, Falafel, Shakshuka và Bánh Pita. Ảnh: Pinterest. 10. Hệ thống giao thông phát triển. Israel là quê hương của Waze, ứng dụng điều hướng giao thông nổi tiếng trên toàn cầu, giúp người dùng tránh tắc đường và tiết kiệm thời gian. Cơ sở hạ tầng giao thông của nước này cũng được xây dựng rất bài bản. Ảnh: Pinterest. 11. Tel Aviv – thành phố không ngủ. Tel Aviv, thành phố lớn thứ hai Israel, nổi tiếng với các bãi biển đẹp, cuộc sống về đêm sôi động và là trung tâm công nghệ lớn của thế giới. Ảnh: Pinterest. 12. Thành tựu về nước sạch. Israel dẫn đầu trong công nghệ lọc và tái chế nước, với khoảng 90% nước thải được tái chế để phục vụ nông nghiệp. Ảnh: Pinterest. 13. Khí hậu đa dạng. Israel có diện tích nhỏ nhưng sở hữu khí hậu rất đa dạng: từ sa mạc khô nóng ở miền Nam, đến vùng đất xanh mát và thậm chí có tuyết vào mùa đông ở một số khu vực miền Bắc. Ảnh: Pinterest. 14. Hệ thống giáo dục và nghiên cứu. Israel nổi tiếng với các trường đại học hàng đầu thế giới như Technion, Đại học Hebrew và Đại học Tel Aviv, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và khoa học. Ảnh: Pinterest. 15. Địa danh lịch sử và khảo cổ. Israel có rất nhiều địa điểm khảo cổ nổi tiếng như: Thành phố cổ Masada; thành phố Caesarea, các hang động ở Qumran...Ảnh: Pinterest.

